PSA: AppleCare + pour iPad Pro protège également votre nouveau clavier magique

Les premières commandes Magic Keyboard pour iPad Pro arrivent chez les clients, et certains se demandent quelles options de protection sont disponibles pour le nouvel accessoire coûteux. Un détail peu connu est que la couverture AppleCare + pour votre iPad Pro s’étend également à votre clavier magique.

Le Magic Keyboard est le meilleur accessoire de clavier iPad d’Apple à ce jour, à partir de 299 $ pour l’iPad Pro 11 pouces et 349 $ pour l’iPad Pro 12,9 pouces. Par conséquent, il est logique que vous souhaitiez une protection à long terme pour l’accessoire.

Sur sa page d’explication AppleCare, Apple écrit:

AppleCare + étend la couverture de votre iPad, Apple Pencil et iPad de la marque Apple et inclut jusqu’à deux incidents de couverture de dommages accidentels tous les 24 mois. Chaque incident est soumis à des frais de service de 49 $ pour l’iPad et de 29 $ pour l’Apple Pencil ou le clavier iPad de marque Apple, plus les taxes applicables.

Cela signifie que si vous endommagez votre clavier magique, vous pouvez le faire remplacer en vertu de la politique AppleCare + de votre iPad Pro pour des frais de service de 29 $. Cette politique est en vigueur depuis des années, mais MacMagazine l’a d’abord connectée au Magic Keyboard plus tôt dans la journée.

Mais malheureusement, vous devez ajouter AppleCare + à votre iPad Pro dans les 60 jours suivant l’achat d’origine. Ce n’est pas un problème si vous venez d’acheter le nouvel iPad Pro 2020, mais le Magic Keyboard est également rétrocompatible avec l’iPad Pro 2018.

Donc, si vous avez acheté un nouveau clavier magique pour votre iPad Pro 2018 existant et que vous n’aviez pas déjà AppleCare + pour iPad, il n’y a aucun moyen de l’ajouter une fois que vous avez dépassé cette fenêtre de 60 jours. Peut-être qu’Apple proposera éventuellement un moyen d’acheter AppleCare uniquement pour un clavier magique, mais pour l’instant, c’est la seule solution.

Récapituler:

AppleCare + pour iPad Pro protège l’iPad Pro, le clavier intelligent, le clavier magique et / ou le crayon Apple

La couverture doit être ajoutée dans les 60 jours suivant la date d’achat de l’iPad Pro

Frais de service de 49 $ pour l’iPad Pro

Frais de service de 29 $ pour Apple Pencil, Smart Keyboard et Magic Keyboard

AppleCare + pour l’iPad Pro coûte 129 $ pour deux ans de couverture, mais vous pouvez également payer 5,99 $ par mois pour la couverture. Apprenez-en plus sur la façon d’ajouter AppleCare à votre iPad dans notre guide complet ici.

Prise de .

Les gens ont des opinions divergentes quant à savoir si AppleCare + en vaut la peine. Avec l’iPad Pro et le Magic Keyboard, cependant, je pense que c’est un argument différent. Dans la configuration la plus basse, le pack iPad Pro et Magic Keyboard vous fait reculer d’un peu moins de 1100 $ – c’est un investissement considérable et une configuration que vous conserverez probablement pendant au moins deux ans.

Payer 129 $ – ou 5,99 $ par mois – pour la couverture AppleCare + sur l’ensemble de votre configuration iPad Pro semble être une décision intelligente. Cela est particulièrement vrai si vous savez que vous voyagerez (éventuellement) avec votre iPad Pro et le passerez vraiment à travers les éléments.

Qu’est-ce que tu penses? AppleCare + en vaut-il la peine pour protéger votre iPad Pro, Magic Keyboard et Apple Pencil? Faites-le nous savoir dans les commentaires!

Lire la suite:

FTC: Nous utilisons des liens d’affiliation automatique générant des revenus. Plus.

Consultez . sur YouTube pour plus d’informations sur Apple: