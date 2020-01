PSA: assurez-vous de terminer les couloirs de Destiny 2 cette semaine

La communauté de Destiny 2 a résolu le secret des couloirs du temps la semaine dernière, en découvrant la quête de Bastion, le dernier exotique de la saison de l’aube. Depuis la réinitialisation hebdomadaire du 21 janvier, vous n’avez pas besoin de la dernière exécution des couloirs du temps pour accéder à la quête exotique – mais cela ne signifie pas qu’il n’y a rien d’autre à faire dans l’étrange domaine interdimensionnel du Vex. En fait, vous devriez certainement voir par vous-même ce qu’il y a dans les couloirs du temps.

Les couloirs du temps détiennent encore quelques récompenses supplémentaires. Il y a 19 chemins à travers le labyrinthe qui débloquent des objets du savoir, vous permettant d’avoir un aperçu plus approfondi de l’histoire de Saint-14. Un autre chemin vous récompense avec un emblème secret, le «Sauveur du passé», pour votre peine. Et enfin, l’achèvement du chemin de solution à 30 portes pour le labyrinthe offre un dialogue Saint-14 qui fait avancer l’histoire de la saison. Le fait est que si vous n’avez pas déverrouillé ces choses, vous êtes maintenant sur le point de le faire: les couloirs du temps ne seront en jeu que pendant une semaine. Selon Bungie, les couloirs s’effondreront le mardi 28 janvier, et vous ne pourrez plus rien récupérer de l’intérieur une fois que cela se sera produit.

Afin de gagner des récompenses dans les couloirs du temps, vous devez emprunter des voies spécifiques. Chaque pièce du labyrinthe comprend plusieurs sorties différentes, chacune marquée d’un panneau et d’un symbole. Pour le livre d’histoire intitulé “Le pigeon et le phénix”, vous devez suivre les voies composées de sept symboles différents; pour l’emblème, le chemin comporte 11 symboles; et pour la solution de labyrinthe, vous devez compléter un chemin de 30 symboles.

Cela semble beaucoup, mais naviguer dans le labyrinthe est en fait assez facile. Il est rempli d’ennemis Vex, mais ils peuvent presque toujours être ignorés en toute sécurité. La fin d’une course ne prend que 5 à 10 minutes. Pour un aperçu complet des voies, consultez notre guide complet des couloirs du temps.

Si errer dans les couloirs ne vous semble pas intéressant, vous pouvez le sauter en toute sécurité et toujours obtenir Bastion. Utilisez notre guide Bastion pour terminer rapidement la quête du fusil à fusion exotique.

Taille: 640 × 360480 × 270

Vous voulez que nous nous souvenions de ce paramètre pour tous vos appareils?

Inscrivez-vous ou connectez-vous maintenant!

Veuillez utiliser un navigateur compatible vidéo html5 pour regarder des vidéos.

Cette vidéo a un format de fichier non valide.

Désolé, mais vous ne pouvez pas accéder à ce contenu!

Veuillez entrer votre date de naissance pour voir cette vidéo

JanuaryFebruaryMarchAprilMayJuneJulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember12345678910111213141516171819202122232425262728293031Year2020201920182017201620152014201320122011201020092008200720062005200420032002200120001999199819971996199519941993199219911990198919881987198619851984198319821981198019791978197719761975197419731972197119701969196819671966196519641963196219611960195919581957195619551954195319521951195019491948194719461945194419431942194119401939193819371936193519341933193219311930192919281927192619251924192319221921192019191918191719161915191419131912191119101909190819071906190519041903190219011900

En cliquant sur «entrer», vous acceptez les conditions de GameSpot



Conditions d’utilisation et

Politique de confidentialité

entrer

En cours de lecture: Destiny 2 Corridors Of Time Guide de la procédure secrète de la quête

GameSpot peut recevoir une commission sur les offres de vente au détail.