PSA: iCloud․com accessible depuis iOS et Android avec prise en charge des photos, notes, rappels, plus

Si vous n’avez pas essayé depuis un certain temps, la prise en charge d’iCloud.com lors de l’utilisation d’un navigateur mobile comme Safari ou Chrome sur un iPhone, iPad et Android s’est améliorée. La fonctionnalité diffère un peu entre iPhone / Android et iPad, mais il y a accès à Photos, Notes, Rappels, Trouver iPhone, iCloud Drive, Contacts, Mail, et plus encore.

Signalé par News Landed, le support natif du navigateur pour iCloud.com sur iPhone et notamment Android a une page de destination avec un support pour Photos, Notes, Rappels et Find iPhone (assez intéressant, pas Find My).

Sur iPad et probablement sur d’autres tablettes, vous bénéficiez d’une prise en charge native du navigateur mobile pour Mail, Contacts, Calendrier, Photos, iCloud Drive, Notes, Rappels, Rechercher des amis et Rechercher un iPhone. Notamment, sur iPad, il tire nativement le site de bureau lors de la visite sur iCloud.com.

Sur iPhone, demander le site de bureau ne change rien à la nouvelle expérience native iCloud.com avec les quatre applications actuellement prises en charge.

Auparavant, le comportement natif lors du démarrage d’iCloud.com sur les appareils mobiles n’offrait pas ces applications et la prise en charge pouvait être utile en particulier pour les clients qui utilisent à la fois des appareils Android et Apple.

Vous bénéficiez de la plupart des fonctionnalités des applications natives d’Apple, l’expérience étant naturellement un peu plus lente car basée sur le Web.

L’application Web mobile Photos prend même en charge le téléchargement à partir de dossiers, de votre bibliothèque de photos ou de l’appareil photo de votre appareil.

Rendez-vous sur iCloud.com sur votre iPhone, iPad ou appareil Android pour découvrir les fonctionnalités.

