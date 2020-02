PSA: les précommandes Resident Evil 3 sont en promotion sur Amazon (PS4, Xbox One)

Ce n’est pas un secret Resident Evil 3 est l’un des jeux les plus attendus en 2020. Le remake de Resident Evil 2 a été un succès de l’année dernière, et en décembre, Capcom a révélé qu’un remake de Resident Evil 3 avait également été en développement et sortie le 3 avril pour PS4 et Xbox One. Maintenant que nous sommes en février, cette date n’est pas trop éloignée et si vous savez que Resident Evil 3 est un achat d’un jour pour vous, vous voudrez peut-être profiter d’une réduction de précommande rare sur Amazon.[[Mise à jour: Walmart égalise désormais cette offre.]

À l’heure actuelle, vous pouvez obtenir une pré-commande de Resident Evil 3 pour 49,94 $, en baisse par rapport au prix habituel de 50 $. L’accord est disponible pour PS4 et Xbox One, et nous vous suggérons d’en profiter dès que possible en cas de rupture de stock des précommandes ou de réduction inattendue.

Avec les précommandes Amazon, vous n’êtes pas facturé jusqu’à ce que l’article soit expédié, vous pouvez donc annuler votre commande en toute sécurité jusqu’à quelques jours avant la sortie du jeu. Amazon offre également une garantie de prix de pré-commande sur les jeux, ce qui signifie que si le prix baisse encore moins cher entre maintenant et lorsque l’article est expédié, vous serez facturé au prix le plus bas qui était disponible. Le détaillant propose également l’expédition le jour de la sortie de cet achat, vous l’aurez donc en main le 3 avril.

Précommandez Resident Evil 3 | 49,94 $ (60 $)

Resident Evil 3 se déroule autour des mêmes événements que Resident Evil 2, sauf que dans ce jeu, vous incarnez Jill Valentine, un ancien membre de Special Tactics and Rescue Service (ou S.T.A.R.S.) essayant d’échapper à l’épidémie de Raccoon City. Dans RE3, préparez-vous à rencontrer Nemesis, un énorme monstre qui vous suivra sans relâche tout au long du jeu. Vous devrez également faire des choix tout au long du jeu qui affectent l’histoire et la fin de Jill.

Resident Evil 3 n’est pas le seul jeu à venir en vente actuellement sur Amazon. Vous pouvez également précommander Cyberpunk 2077 au même prix réduit, ainsi que de nombreuses autres offres de jeu cette semaine, notamment Pokemon Sword and Shield pour 49 $, Devil May Cry 5 pour 20 $, et plus encore.

Resident Evil 3 – Bande-annonce Nemesis

