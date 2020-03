PSA: n’essayez pas de plier votre nouvel iPad Pro

Lorsque l’iPad Pro 2018 est sorti, sa refonte radicalement fraîche a inévitablement entraîné un scandale matériel Apple. Une partie des utilisateurs ont remarqué que leur iPad était légèrement plié et que le nom #BendGate avait été inventé. Apple a finalement publié un article de support qui a apaisé la plupart de l’indignation, affirmant qu’une légère courbure se situait dans les tolérances de fonctionnement.

Il a également été observé que la conception de l’iPad signifiait qu’il était facilement plié en deux avec juste une petite force. Certaines personnes ont signalé que l’iPad se pliait simplement en étant transporté dans un sac à dos. Maintenant, nous avons un nouvel iPad Pro, doté du même boîtier mince en aluminium, alors Apple a-t-il fait quelque chose pour renforcer la structure de l’iPad? Cela ne semble pas comme ça.

Lors d’un test réalisé par le créateur de YouTube EverythingApplePro, son iPad Pro 2020 semble tout aussi facile à plier que la génération 2018. Une force relativement faible appliquée au milieu de l’iPad le fera fléchir et fissurer rapidement l’écran de la tablette.

Donc, pour réitérer, n’essayez pas de plier votre iPad Pro. Tout comme le modèle 2018, vous voudrez peut-être vous méfier de le placer dans votre sac à dos avec une charge de livres lourds par-dessus. Tant que vous êtes sensible à cela, il doit rester vierge.

La véritable controverse de Bendgate en 2018 concernait le fait que certains clients recevaient leurs iPads avec le produit plié hors de la boîte. Apple remplacerait tout ce qui tombait en dehors de leurs tolérances de 400 microns, mais c’était bien sûr ennuyeux de payer 800 $ ou plus pour un nouvel iPad brillant uniquement pour qu’il soit visiblement tordu.

Le nouvel iPad Pro ne vient que d’être expédié aux clients cette semaine, nous n’avons donc vraiment aucune preuve pour dire si cela se reproduira.

Le nouvel iPad Pro comprend un nouveau scanner LiDAR, une caméra ultra large, de meilleurs microphones et une puce A12Z rafraîchie. Apple a doublé le stockage de base à 128 Go, tout en maintenant les mêmes prix de départ: 799 $ pour l’iPad Pro 11 pouces et 999 $ pour l’iPad Pro 12,9 pouces.

Cependant, la majeure partie de l’attention de ce cycle de produit est concentrée sur la nouvelle prise en charge du curseur dans iPadOS 13.4 et l’accessoire Magic Keyboard. L’accessoire combiné clavier-trackpad d’Apple ne sera pas disponible avant mai, mais vous pouvez commencer à utiliser le mode curseur avec votre iPad existant dès aujourd’hui.

