Publicité sur les notifications push

Apple Il a toujours été l’une de ces entreprises qui se vantent de placer l’utilisateur au-dessus de tout le reste. Cependant, il est incontestable qu’ils opèrent généralement toujours sous le prisme d’une vision très particulière, et que cela coïncide à plusieurs reprises avec ce que souhaitent les communs des mortels, mais dans d’autres cas … Eh bien, cela coûte un peu de comprendre certaines décisions.

Aujourd’hui, nous savons, grâce à ., que ceux de Cupertino sont sur le point de marquer une autre de ces occasions où il est difficile de comprendre quelles motivations existent après une certaine décision. Et, bien qu’avec certaines limitations, les développeurs peuvent désormais utiliser le notifications push sur les appareils Apple avec iOS pour afficher des annonces, c’est-à-dire des messages publicitaires.

Pour que cela se produise, les développeurs devront utiliser le SDK IOS 13, qui sera le seul autorisé à partir du 30 avril. Et c’est dans ses conditions d’utilisation, là où ce changement de philosophie de l’entreprise est collecté, que jusqu’à présent, ne permettait que l’utilisation des notifications pour afficher des informations relatives aux applications et à leur contenu.

Si vous voulez en savoir plus en détail, vous pouvez consulter les directives de révision de l’App Store, c’est-à-dire les conditions que les développeurs doivent remplir pour que leurs applications soient publiées dans l’App Store iOS. C’est précisément dans le point 4.5.4, où vous pouvez trouver les éléments suivants:

Les notifications push ne doivent pas être nécessaires au fonctionnement de l’application et ne doivent pas être utilisées pour envoyer des informations personnelles ou confidentielles sensibles. Les notifications push ne doivent pas être utilisées à des fins de promotion ou de marketing direct, sauf si les clients ont explicitement choisi de les recevoir via la langue de consentement affichée dans l’interface utilisateur de votre application, et que vous fournissez une méthode dans votre application pour qu’un utilisateur puisse refuser de recevoir de tels messages. L’abus de ces services peut entraîner la révocation de vos privilèges.

En résumé, ce qui est indiqué dans cette section est le suivant:

L’activation des notifications push peut ne pas être une condition requise pour que l’application fonctionne correctement.

Les notifications push ne peuvent pas être utilisées pour afficher des informations personnelles et / ou confidentielles.

Les notifications ne peuvent pas être utilisées pour des promotions ou à des fins de marketing direct, à moins que Les clients ont explicitement choisi de les recevoir.

L’application doit offrir à l’utilisateur un élément pour ne pas recevoir ce type de messages.

Ensuite, du bon côté, nous devons au moins être une option opt-in, pas opt-out, et que les développeurs ne pourront pas conditionner le fonctionnement de l’application à l’acceptation préalable, par l’utilisateur de ce type de des messages.

Cependant, je ne crois pas révéler un secret si je dis qu’Apple chérit une connaissance approfondie des habitudes courantes des utilisateurs. Et en disant cela, dans ce cas, je me réfère à l’attitude négligente mais courante de «Oui à tout». Autrement dit, lors de l’installation de l’application, inscrivez-vous aux services, etc., en cliquant toujours sur le plus gros bouton et sans lire un seul mot.

Ainsi, il est prévu que, dans un court laps de temps, de nombreux utilisateurs commencent à découvrir, à leur grande consternation, que chaque jour, ils reçoivent plus de notifications dans leur iPhone et / ou dans votre iPad, et qu’une bonne partie d’entre eux sont de la publicité. Parce que? Eh bien, la vérité est que j’y pense depuis longtemps et, à l’exception de la pression du secteur de la publicité et du marketing, je ne peux pas penser à la raison pour laquelle Apple a pu faire ce changement. Que penses-tu?