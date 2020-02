Publicités les plus drôles du Super Bowl 2020: Rick et Morty, Jason Momoa, Lil Nas X, etc.

Le Super Bowl est terminé, et bien que beaucoup de gens parleront des Kansas City Chiefs du Missouri battant les San Francisco 49ers de Californie, la conversation autour de la fontaine à eau aujourd’hui sera également la publicité. Cette année, nous avons vu des publicités qui coûtaient des millions de dollars aux entreprises pour des spots de 30 secondes alors qu’elles faisaient de leur mieux pour attirer notre attention.

Plusieurs fois, ces publicités ont une tournure comique, et parfois, elles sont en fait drôles – et souvent, elles échouent misérablement. Au cours du Super Bowl LIV, il y avait une tonne de publicités, mais seules quelques-unes étaient en fait vraiment drôles. Nous avons donc rassemblé les meilleurs du jeu NFL et les avons pour vous ci-dessous.

Si vous voulez en savoir plus sur le grand jeu, consultez toutes les bandes-annonces de films révélées pendant la soirée (y compris de nouveaux spots pour Black Widow, No Time to Die, et plus encore, ainsi que les émissions Marvel de Disney Plus dans l’espace non-film). comme toutes les publicités du Super Bowl.

Cheetos

Lorsque vos mains sont couvertes de poussière de Cheetos, vous ne voudrez peut-être pas toucher qui que ce soit ou quoi que ce soit. MC Hammer apparaît pour chanter le refrain de sa chanson à succès “U Can’t Touch This”.

Avocats du Mexique

Chaque année, Avocados From Mexico publie des publicités hilarantes pour le Super Bowl. Cette année, il usurpe le réseau de magasinage à domicile avec des accessoires pour votre avocat.

Hypothèque Rocket

Apparemment, Jason Momoa n’est pas l’homme que nous pensions tous qu’il était. Il suffit de regarder la publicité par vous-même, car c’est facilement l’un des meilleurs de la soirée.

Pringles

Ricky et Morty font une apparition dans la publicité de Pringles de cette année, se moquant des autres publicités de Pringles de l’année dernière. De plus, il existe maintenant des robots Pringles.

Doritos

Lil Nas X et Sam Elliot se sont mis à danser lors de cette publicité pour Doritos. Y a-t-il quelque chose de plus drôle qu’un cheval avec un système de son attaché? C’est rhétorique parce que la réponse est évidemment «non».

Divulgation: ViacomCBS est la société mère de GameSpot.