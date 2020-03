publier des photos sans préavis

Les images des écouteurs Powerbeats 4 de pomme ils nous ont contactés sans préavis et sont apparus en ligne pour la première fois, avec de nouveaux détails sur leurs spécifications. WinFuture rapporte que les écouteurs auront une autonomie de batterie jusqu’à 15 heures cette fois, par rapport aux 12 heures que vous avez eues avec Powerbeats 3, sorti en 2016. Cinq minutes de charge vous donneront 60 minutes de lecture, selon WinFuture.

Les Apple Powerbeats 4 sont équipés d’une nouvelle puce, on ne sait pas encore quand ils seront présentés

En interne, les écouteurs utiliseront le nouveau puce sans fil H1 d’Apple, similaire aux écouteurs Powerbeats pro, ce qui devrait signifier la prise en charge de fonctionnalités telles que “Hey Siri” et “Annoncer des messages avec ‌Siri‌”. Les écouteurs seraient disponibles en noir, blanc et rouge. Coût des Powerbeats 3 199,95 euros, mais les prix des écouteurs Powerbeats 4 restent inconnus.

Notre première mention des nouveaux écouteurs d’Apple remonte à décembre et les écouteurs sont apparus sur une liste FCC le mois dernier. Cette dernière fuite d’image est cohérente avec celle de génération précédente. Ceux-ci montraient le câble des écouteurs qui s’accrochent autour du haut de l’oreille pendant que vous les portez, plutôt que de descendre de l’avant. Bien que les casques eux-mêmes soient connectés les uns aux autres avec un câble, ils se connectent au téléphone sans fil via Bluetooth.

On ne sait pas quand les nouveaux écouteurs pourraient sortir. Powerbeats 3 ont été montrés pour la première fois lors de l’événement de lancementIPhone 7. La rumeur disait qu’Apple avait prévu d’organiser un événement ce mois-ci. Cependant, comme de plus en plus d’événements sont annulés ou reportés pour des raisons liées à coronavirus. Apple lui-même commence à recommander à ses employés de travailler à distance, il est donc peu probable que tous les événements majeurs aient lieu ce mois-ci.