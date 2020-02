Puebla combat le crime avec une technologie de pointe

SEMAR a formé du personnel de dépendance à la manipulation de ces appareils.

SET Puebla News

La stratégie de sécurité du gouvernement de l’État de Puebla dirigée par Miguel Barbosa Huerta envisage, en plus de l’utilisation de technologies de pointe et de services de renseignement, une coordination interinstitutionnelle.

Dans ce contexte, le Ministère de la sécurité publique de l’État de Puebla et le Secrétariat de la marine (SEMAR) ont renforcé leurs liens pour lutter conjointement contre la criminalité. Ils ont également fait des progrès dans la formation de la Division des drones au sein de l’agence d’État qui renforcera la surveillance et réagira dans les plus brefs délais.

La Division des drones mènera des opérations contre les crimes à impact élevé qui affectent l’État; en zone urbaine, vol dans les transports publics; dans les zones suburbaines, des tirs clandestins dans les pipelines Pemex, le vol de transport et le vol de véhicules, entre autres.

Il convient de noter que les drones ont une autonomie d’environ 12 heures et peuvent voler à une hauteur de 6 mille pieds; son fonctionnement nécessite le travail en commun de jusqu’à neuf personnes.

À cette fin, le service de renseignement du Secrétariat de la Marine a formé dans ses installations dans l’État de Veracruz, le personnel de l’agence d’État dans le domaine du vol de drones, des patrouilles, de la localisation, du suivi des objectifs et de la coordination avec le personnel en la terre

Le cours d’initiation a duré deux semaines et, dans les prochaines dates, la professionnalisation se poursuivra, ce qui ajoutera du nouveau personnel pour augmenter le nombre d’agents formés.

Avec cette technologie appliquée à Puebla, le gouvernement Barbosa Huerta avance dans la stratégie visant à instaurer la paix et la tranquillité dans l’État.

