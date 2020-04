Puebla sera le premier État où Facebook propose une formation en ligne

Politique de soutien aux entreprises locales face à la crise COVID-19.

CIUDAD DE PUEBLA, Puebla – Puebla sera le premier État du pays où Facebook développera sa formation en ligne pour la résilience des entreprises, destinée aux entrepreneurs, micro, petites et moyennes entreprises, dans le cadre de l’initiative du Plan de réactivation économique qui dirige le gouvernement de l’État.

Le marketing en direct sur Facebook est l’alternative pour vous de rester à la maison et de vous former autour de cette plate-forme et d’autres réseaux sociaux, qui vise à renforcer la capacité des entrepreneurs à surmonter la quarantaine générée par le Coronavirus.

Ce mercredi 29 avril à 19h00, la transmission Facebook Live “Boost de formation en ligne avec Facebook” se tiendra sur la Fan Page du Ministère de l’Economie (https://www.facebook.com/EconomiaGobPue), une Atelier de résilience pour les entreprises, sans frais.

Facebook pour votre entreprise #TrainingOnLine, propulse votre entreprise à domicile, est le concept de cette dynamique dans le cadre des ressources permettant aux micro, petites et moyennes entreprises de faire face à ces moments de contingence et disposent d’outils pour empêcher l’interruption de l’activité commerciale.

Les entreprises confrontées à la phase trois actuelle de COVID-19 peuvent rester en contact avec diverses plateformes de médias sociaux telles que Facebook, Instagram Direct, Messenger et WhatsApp pour les entreprises, les groupes et les plateformes en ligne, ainsi que l’hébergement d’événements en ligne pour les clients, les fichiers, vidéos et autres contenus sur le net.

La formation en ligne est réalisée avec la coordination du gestionnaire des politiques publiques pour le Mexique et l’Amérique centrale de Facebook, Salomón Woldenberg Esperón, le ministère de l’Économie et le sous-secrétaire à la transparence et au gouvernement numérique du ministère de l’Administration du gouvernement de Puebla.

