Puis-je passer des appels vidéo avec WhatsApp Web?

Beaucoup se demandent si vous pouvez passer des appels vidéo avec WhatsApp Web.

SET Puebla News

En ces temps de quarantaine, de télétravail et de distanciation sociale, il est essentiel d’avoir un Internet et des applications super puissants qui nous aident à rester en contact avec vos amis, votre famille et vos collègues. C’est pourquoi beaucoup se demandent si vous pouvez passer des appels vidéo avec WhatsApp Web. Eh bien, évidemment avec le téléphone portable, mais la question se pose car il y a ceux qui travaillent à domicile avec un ordinateur.

Désolé … mais la réponse est non. Malheureusement, la version de bureau de WhatsApp n’a pas encore cette fonction qui serait vraiment une solution pour beaucoup.

Alors, que peut-on faire exactement sur WhatsApp Web? Bien que cela semble logique, pour ceux qui ne sont pas clairs car c’est un chemin d’accès à l’application depuis votre navigateur. Il a également l’assurance que toutes les fonctions seront contrôlées par la même société responsable de l’application de messagerie instantanée.

L’utilitaire est que si vous travaillez avec votre ordinateur, ils peuvent vous envoyer des fichiers de travail via WhatsApp sans avoir besoin d’ouvrir l’e-mail.

Source: Publimetro.com.mx