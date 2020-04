Punisher chasse John Wick dans un Fan Art détaillé | .

Le Punisher chasse John Wick dans une nouvelle œuvre d’art de fan. Au fil des ans, John Wick et le Punisher ont réussi à rester des héros d’action populaires dans la culture pop. Keanu Reeves a été la star de trois films de John Wick, qui ont tous trois reçu des critiques incroyables. Le Punisher a continué à obtenir des bandes dessinées depuis les années 70 et a été au centre de plusieurs films et émissions de télévision. Dolph Lundgren, Thomas Jane et Ray Stevenson ont joué le Punisher du côté du film, tandis que Jon Bernthal a pris le rôle de Daredevil et The Punisher de Netflix.

Frank Castle et John Wick peuvent apparaître dans différentes franchises, mais les personnages partagent beaucoup de similitudes. Les deux sont connus pour tuer des machines alimentées par le meurtre d’un être cher; dans le cas de Castle, la mort de sa femme et de ses deux enfants, et pour Wick, la mort de son chien que sa femme lui a donnée après sa mort. Les deux ont un large arsenal d’armes pour combattre leurs adversaires, qu’ils éliminent généralement dans des séquences de combat brutales. Les personnages sont sans aucun doute des combattants qualifiés, mais les fans se sont souvent demandé qui gagnerait dans un combat: John Wick ou Frank Castle.

En relation: Le punisseur combat Nick Fury dans un discours sauvage de l’écrivain de remake de raid

Un nouveau morceau de fan art de BossLogic imagine à quoi pourrait ressembler le début d’un combat entre John Wick et le Punisher. L’œuvre montre la scène de la bibliothèque de John Wick: Chapitre 3- Parabellum, mais au lieu d’un des autres assassins de Wick, Frank Castle fait la chasse. La publication Instagram complète de BossLogic peut être vue ci-dessous.

Bernthal a connu une course réussie en tant que Punisher, mais il semble, malheureusement, qu’il ne reviendra pas au rôle. The Punisher a été annulé l’année dernière après deux séries acclamées par la critique, des nouvelles qui sont arrivées le même jour que l’annulation de Jessica Jones. Cependant, avec des rumeurs selon lesquelles Daredevil de Charlie Cox pourrait rejoindre le MCU dans Spider-Man 3, les fans se demandent si le Punisher pourrait également être introduit à un moment donné. Reeves, d’autre part, est confirmé pour jouer dans John Wick: Chapter 4 et pourrait même éventuellement apparaître dans la prochaine série télévisée Starz, The Continental.

Frank Castle et John Wick se sont révélés être les combattants les plus redoutables de leurs franchises respectives, mais c’est vraiment un mystère de savoir qui gagnerait dans un combat. Il y a des arguments justes pour les deux parties, mais peu importe de quel côté vous êtes, la plupart peuvent convenir que ce serait un combat amusant à regarder. Les fans ne verront probablement plus jamais John Wick et le Punisher, mais il est amusant d’imaginer qui sortirait néanmoins en tête.

Plus: À quoi ressemble John Wick de Keanu Reeves dans chaque émission de télévision animée

Source: BossLogic