Purificateur d’air compatible HomeKit ici; n’arrête pas le coronavirus

Si vous attendiez un purificateur d’air compatible HomeKit, la bonne nouvelle est qu’il y en a maintenant un en route. Le purificateur d’air Vocolinc PureFlow est déjà disponible en précommande dans certains pays européens et scandinaves, avec un délai de livraison de 11 à 12 jours.

Vous ne pouvez pas encore les commander aux États-Unis, mais la société affirme que les distributeurs américains ont déjà passé des commandes…

Le rapport de HomeKit News suggère que le prix américain se situera autour de 500 $.

Il semble qu’au moins une chaîne de magasins en ligne, située au Danemark, mais avec des magasins régionaux en Suède, en Autriche, en Allemagne, en Finlande, en Pologne et en Norvège, prend des précommandes, avec une expédition répertoriée comme 11-12 jours. Proshop dans tous les pays énumérés, a actuellement le VAP1 répertorié, avec le magasin suédois affichant le prix à 4 799Kr (US $ 507 / UK £ 392 / EU € 447).

Les spécifications sont des normes HEPA standard.

Technologie de filtration supérieure: trois étapes de la filtration HEPA avancée éliminent jusqu’à 99,5% des gaz et particules jusqu’à 0,3 microns de votre pièce, jusqu’à 700 pieds carrés.

Système de filtration à angle complet: une conception à double entrée d’air vers la sortie d’air supérieure capture les gaz et les particules nocives sous tous les angles.

La société affirme que le PureFlow propose un mode silencieux pour une utilisation pendant que vous dormez.

Purificateur d’air intelligent, très faible bruit: 27 dB en mode veille, grande distribution d’air propre: jusqu’à 100 mètres carrés, capacité de purification d’air efficace: flux d’air bidirectionnel, True HEPA et charbon actif: technologies de filtrage triple, 5 indicateurs lumineux à code couleur , Fonctionne avec: Google Home, Amazon Alexa et Apple HomeKit.

En plus du contrôle Siri, vous pourrez également définir des horaires pour l’appareil.

Cependant, si vous espériez qu’il pourrait vous protéger contre le coronavirus, un rapport Buzzfeed indique que vous n’avez pas de chance.

“Votre filtre HEPA typique ne pourra pas éliminer le coronavirus de l’air”, a déclaré le Dr Erin Sorrell, professeur adjoint de microbiologie et membre du Centre pour les sciences de la santé et la sécurité mondiales de Georgetown. “Le filtre lui-même est de 0,3 microns et le virus lui-même est d’environ 0,1 microns.”

Un purificateur d’air compatible HomeKit a un prix élevé; autres purificateurs d’air HEPA sont généralement autour de la gamme de 100-200 $.

FTC: Nous utilisons des liens d’affiliation automatique générant des revenus. Plus.

Consultez . sur YouTube pour plus d’informations sur Apple: