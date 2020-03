Purism Librem Mini, mini-PC Linux axé sur la confidentialité

Purism Librem Mini est un petit ordinateur de bureau avec des processeurs Intel de 8e génération, un Linux personnalisé, et se concentrer sur la confidentialité et la sécurité comme tous les appareils de cette entreprise.

Il est créé dans un facteur de forme et avec un matériel interne très similaire à celui utilisé par l’une des références dans les mini-PC, Intel NUC. On parle d’un carré d’environ 12 centimètres avec un processeur Intel Core i7-8565U. Ce n’est pas un modèle à la pointe de la technologie (comme le lac de glace de 10 nm), mais avec quatre cœurs et huit fils capables d’atteindre une fréquence de 4,6 GHz, il doit être laissé pour ce type d’équipement.

La configuration de base a 8 Go de RAM DDR4 et une 256 Go SSD pour le stockage, bien que ce Purism Librem Mini puisse gérer jusqu’à 64 Go de mémoire DDR4 et tout SSD PCIe SATA III ou M.2 qu’il comprend.

Parmi sa connectivité, nous trouvons un port Gigabit Ethernet, sept ports USB (2.0, 3.0 et 3.1 vers un port USB de type C), une sortie HDMI 2.0, une sortie DisplayPort 1.2, une prise combo audio 3,5 mm et un module Wi-Fin + Bluetooth 4.0 qui curieusement il est proposé en option.

Les spécifications sans fil semblent terriblement dépassées pour un ordinateur 2020. Mais le système utilise une carte sans fil Qualcomm Atheros ATH9K assez ancienne qui ne nécessite aucun micrologiciel propriétaire, important pour ceux qui recherchent une solution open source gratuite.

Et il y a une autre des caractéristiques de ce Purism Librem Mini et sa vraie distinction avec avantages de confidentialité et de sécurité. En plus d’exécuter la distribution Linux PureOS Sa propre et comprend sa propre clé de sécurité Librem Key, Purism explique que le moteur de gestion du processeur Intel a également été désactivé et désactivé.

Le prix à payer pour ce Purism Librem Mini est 699 $. Non, ce n’est pas bon marché, mais il faut noter qu’un Intel NUC avec un processeur Core i7-10710U et la même quantité de RAM et de stockage coûte 875 euros.

Il n’y a pas non plus trop d’ordinateurs compacts avec cette configuration matérielle et un propre Linux. Un mini-PC qui peut être utilisé comme un ordinateur de bureau compact, un ensemble home cinéma ou même un petit serveur domestique. Plus d’informations | Purisme