QLED Vs. OLED: Quelle est la différence et quoi de mieux?

Un téléviseur QLED est-il meilleur ou un téléviseur OLED est-il le meilleur choix? Avec autant d’acronymes et de nouveaux termes technologiques apparaissant récemment sur les téléviseurs, il peut être presque impossible de déchiffrer ce qui se passe. La bonne nouvelle est que ces technologies présentent des différences assez faciles à comprendre. Dans cet article, nous allons passer en revue les bases de la technologie QLED et OLED, ainsi que celle qui vous convient le mieux et votre configuration de divertissement unique.

Voyons d’abord ce que représentent les initiales. OLED signifie diode électroluminescente organique et QLED signifie diode électroluminescente à points quantiques. Cela peut sembler une bouchée, alors simplifions un peu les choses. Premièrement, pratiquement tous les téléviseurs modernes disponibles aujourd’hui utilisent des LED – c’est un moyen d’éclairer l’écran tout en consommant de très petites quantités d’énergie. La plupart des ordinateurs portables et des moniteurs de bureau utilisent également des LED grâce à leur efficacité énergétique. Cela signifie que OLED et QLED utilisent la même technologie de base pour l’éclairage. Mais qu’en est-il de la technologie chargée de produire l’image elle-même?

En relation: Voici combien coûtera chaque service de streaming

Le prochain ingrédient clé d’un téléviseur moderne est son écran. La grande majorité des téléviseurs modernes utilisent aujourd’hui une technologie appelée LCD ou écran à cristaux liquides. Ainsi, un téléviseur qui se commercialise comme un “téléviseur LED” est très probablement un écran LCD avec éclairage LED. C’est en comparaison avec d’autres technologies comme le plasma qui offre certains avantages par rapport aux LCD mais consomme beaucoup plus d’énergie et est plus chère. OLED, d’autre part, n’utilise pas la technologie LCD. Au lieu de cela, la technologie OLED est capable de faire à la fois l’image et l’éclairage de l’écran en même temps. Cela lui donne certains avantages par rapport aux technologies concurrentes qui nécessitent un mélange de LED et d’une technologie d’affichage.

Pour comprendre les avantages uniques de QLED, nous devons nous pencher sur ce qui rend la technologie si attrayante. Un écran QLED utilise à la fois LED et LCD, mais il a également une couche supplémentaire sur le dessus qui est composée de points quantiques. Les points quantiques contrôlent les couleurs affichées par l’écran LCD et éclairées par les LED.

Le résultat est que les écrans QLED sont capables d’afficher une vaste gamme de couleurs. Cela signifie que les images peuvent être plus vives et montrer une gamme de couleurs plus précise. Cela signifie également que les écrans QLED fonctionnent beaucoup mieux dans des endroits lumineux. Si vous êtes assis dans une pièce ensoleillée, par exemple, un écran QLED fonctionnera beaucoup mieux qu’un OLED. Cependant, il y a encore certains aspects que OLED gère mieux.

Les écrans OLED disposent d’une technologie qui permet à l’écran d’activer et de désactiver discrètement chaque pixel individuel. Cela signifie que les écrans qui utilisent la technologie OLED auront une clarté améliorée et ne souffriront pas de ce que l’on appelle les fuites de lumière et la rémanence. Le résultat final est une image plus nette et avec des bords et des lignes plus définis pour des images détaillées. Cela permet également aux écrans OLED d’avoir des noirs plus profonds et un contraste plus net entre les parties claires et sombres de l’écran.

Une autre façon où OLED offre une meilleure image est lorsque nous prenons en compte les angles de vision. Tout le monde dans votre salon ou votre home cinéma ne regardera pas directement l’écran. Cela signifie que la clarté de l’écran sous d’autres angles doit être prise en compte lors du choix de la technologie qui vous convient. Selon Tom’s Guide, un site de révision de matériel populaire, OLED est le gagnant lorsqu’il s’agit d’offrir les angles de vision les meilleurs et les plus larges. Plus précisément, à un angle de vision de 30 degrés, les ensembles QLED souffriront d’une certaine distorsion des couleurs. Les OLED, en revanche, ne souffrent pas de distorsion des couleurs à cet angle.

Le prix est toujours un facteur lors de l’achat d’un nouvel écran – alors lequel est moins cher? Notre recherche d’un téléviseur de 55 pouces a produit une vaste gamme de résultats difficiles à comparer. Mais sans inclure de fonctionnalités supplémentaires et en ne regardant que les ensembles QLED et OLED, notre conclusion est que les ensembles QLED étaient disponibles à un prix inférieur à celui des ensembles OLED de taille comparable. Cela ne signifie pas que QLED est toujours moins cher, mais la technologie propose les options les moins chères. Nous avons constaté qu’un téléviseur QLED de 55 pouces était disponible dans la gamme de 500 $, mais un téléviseur OLED de taille comparable est entré dans la gamme de 1000 $ +.

Avec cela à l’écart, il est temps de décider quelle technologie vous convient. Malheureusement, il n’y a pas de réponse unique à cette question. Si votre plus grande préoccupation est le prix, la gamme de couleurs et la visibilité dans les pièces lumineuses, QLED est clairement le gagnant. Mais si votre objectif est la qualité globale de l’image, la flexibilité des angles de vision et les contrastes de couleurs vives à la lumière vive, l’OLED sera votre meilleur choix. En fin de compte, si vous n’êtes pas incroyablement pointilleux, l’une ou l’autre de ces technologies conviendra probablement très bien à vos besoins. Mais si vous avez des demandes très spécifiques, il serait préférable de considérer les avantages et les inconvénients de chaque technologie et de choisir en fonction de cela.

Suivant: Comment obtenir un an d’Apple TV + gratuitement avec un nouveau produit Apple

Source: Tom’s Guide