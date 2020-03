QLED vs OLED vs MicroLED quelle est la meilleure technologie?

L’écran LCD est mort depuis longtemps et la LED vit ses derniers jours de gloire. La guerre pour le salon se déroule entre trois nouvelles technologies: OLED, QLED et MicroLED et nous leur dédions cette spéciale. Lequel vaut la peine d’être acheté? Est-il judicieux d’acheter une LED à ce stade? Quelle technologie sera la norme dans quelques années?

Bien qu’il existe de nombreux fabricants de téléviseurs, lorsque nous parlons des entreprises qui sont derrière leur cœur technologique – le panneau et le processeur d’image – la liste est considérablement réduite. Aujourd’hui, nous pouvons diviser le marché en trois tendances:

QLED, avec l’engagement de Samsung et de sa technologie Quantum Dot LED

OLED, avec LG et Sony comme principaux supporters.

MicroLED, La proposition de Samsung pour l’avenir et à laquelle d’autres géants comme Sony (sous le nom de Crystal LED) pourraient adhérer.

Pendant de nombreuses années, la technologie derrière un panneau de télévision a été similaire: une couche de cristaux qui a été dotée d’un éclairage externe (d’abord à l’arrière, puis à partir des bords et dans les derniers modèles presque au niveau des pixels) à construire une image.

Avec l’arrivée d’OLED, chaque pixel peut s’éclairer réalisant un contraste brutal, un noir pratiquement pur et des possibilités de design (écrans très fins, courbes, etc.) inaccessibles jusqu’à présent. Puisqu’ils ne nécessitent pas de source lumineuse externe, les conceptions peuvent être beaucoup plus fines et leur consommation moindre.

À ce stade, il convient de préciser que QLED n’est rien d’autre qu’une évolution du système LED que nous avions jusqu’à présent (et une idée des services marketing pour le rendre encore plus compliqué pour les consommateurs). Sa différence fondamentale par rapport aux LED “normales” est que chaque pixel peut être activé individuellement, offrant des avantages supérieurs à la norme mais qui n’atteignent pas l’OLED.

Notre troisième protagoniste, le MicroLED, est encore un nouveau venu mais pour beaucoup, parmi lesquels je me retrouve, c’est le vrai pari pour l’avenir: la révolution derrière cette technologie est de réduire la taille des pixels jusqu’à 100 fois par rapport à une LED classique (il existe déjà des panneaux de 0,15 mm de pixels), en multipliant le nombre et en réduisant la distance entre eux.

De cette façon, MicroLED peut offrir le meilleur des deux mondes: Pixels de taille minimale pouvant être contrôlés à volonté, possibilité d’un noir pur, beaucoup plus lumineux qu’un OLED, angles de vision larges et pas de problème de dégradation à moyen et long terme.

Un panneau MicroLED est composé de petits modules indépendants, afin que les fabricants puissent créer des téléviseurs de toutes tailles et formes; Vous n’avez besoin que d’un contrôleur qui indique quels pixels doivent s’allumer à un moment donné, mais les possibilités sont presque infinies. Dans le tableau suivant, vous avez une comparaison des trois technologies.

Plus d’un lecteur se demande sûrement comment il est possible que nous n’ayons toujours pas de téléviseur avec MicroLED sur le marché. Il y a plusieurs raisons, mais les défis les plus importants auxquels l’industrie est confrontée sont doubles: les panneaux sont extrêmement coûteux à fabriquer et génèrent beaucoup de chaleur, qui doit être dissipée efficacement et sans bruit.

Verrons-nous les premiers téléviseurs MicroLED en 2019? Bien que Samsung ait déjà montré The Wall (un 146 pouces) au dernier CES, de mon point de vue, il reste au moins deux ans pour que les plus chanceux en aient un dans leur salon.

Comme nous l’avons mentionné, au-delà du prix, il est difficile d’installer une solution de refroidissement dans les téléviseurs petits et fins, ce qui n’est pas un problème sur un panneau de cinéma ou destiné à afficher des informations commerciales. Ce seront les premières destinations MicroLED.

Alors, quel téléviseur dois-je acheter?

Comme toujours, la décision dépend du budget dont nous disposons et de l’utilisation principale de la télévision. À regarder la télévision conventionnelle, il est inutile d’investir dans les dernièresMais si vous êtes passionné de films et de séries en haute qualité ou si vous avez une équipe avec laquelle jouer aux jeux vidéo dans les moindres détails, les différences entre une technologie et une autre sont importantes.

Si votre budget est moins de 1500 euros, ma recommandation est d’opter pour un Téléviseur LED (ou QLED) de nouvelle génération. De très bonnes offres peuvent être trouvées (plus maintenant que le Black Friday arrive) dans les modèles de 2017 ou même 2016, avec une excellente qualité d’image et un support pour presque toutes les technologies que nous verrons dans les années à venir. Dans cette gamme de prix, le HDR ne devrait pas être une variable fondamentale, mais il l’inclut beaucoup mieux. Concernant la 4K, il sera difficile de trouver un modèle de plus de 50 pouces qui ne soit que 1080 donc il n’y a aucun doute.

Il est possible que vous trouviez une offre d’OLED autour de ce prix mais, à mon avis, cela vaut bien plus investir dans la meilleure LED ou QLED que vous pouvez vous permettre avant une OLED bas de gamme. De mon point de vue, le Samsung QE55Q6FN ou le Sony KD-55XF9005 sont deux options très intéressantes.



Pour plus de 1500 euros nous n’avons pas beaucoup de doutes: OLED est le présent et dans la gamme moyenne et haute, ils sont sans égal en termes de qualité d’image. Les téléviseurs se dévalorisent rapidement et les avancées technologiques ne sont pas autant que les services commerciaux voudraient nous le faire croire, alors avant de décider, jetez un œil aux modèles des années précédentes qui peuvent être très utiles. Mes deux recommandations sont les suivantes: Sony KD55A1BAEP et le LG 55 ″ 55E7N, mais l’offre est très large.



Comme nous l’avons mentionné dans le texte, MicroLED est un futur pari qui n’est pas encore disponible. Pour lui, peut-être qu’il est inutile de faire un très gros investissement maintenant dans un dernier lot OLED pensant que nous n’aurons pas à changer la télévision dans dix ans; Il est probable que dans moins de cinq, nous aurons sur le marché des MicroLED qui les dépassent, donc un modèle intermédiaire que nous pouvons payer plus rapidement peut être une bonne option.