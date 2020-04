Qualcomm annonce Quick Charge 3+, la toute dernière technologie de charge rapide

Qualcomm Technologies, a présenté aujourd’hui Qualcomm Quick Charge 3+, le dernier appareil de la famille Quick Charge, qui fait partie de l’écosystème de charge rapide de l’entreprise. Cette technologie améliore la précédente Quick Charge 3.0, bien qu’elle ne dépasse pas le potentiel du Charge rapide 4. L’appareil sera d’abord disponible sur Qualcomm Snapdragon 765, le point 765 g sera ensuite rendu compatible avec les nouveaux appareils liés à ce point 2020 parmi lesquels le zoom Mi 10 Lite, qui sera compatible avec le Quick Charge 3+ mais aussi avec le Charge rapide 4+.

Charge rapide 3 +, voici les fonctionnalités

L’objectif de Quick Charge 3+ est de fournir une recharge avancée et rapide à petit prix. Voici toutes les fonctionnalités qui le concernent:

La principale caractéristique est que en seulement 15 minutes, ce système de charge rapide est capable de transporter le téléphone de 0 à 50%. Cela signifie que sa vitesse a été augmentée de 35% par rapport à avant;

La charge rapide 3+ sera compatible avec les deux câbles USB, qui avec les câbles de type A et câbles de type C;

considérablement les mêmes câbles seront utilisables pour les charges de type 3 et de type 4;

Sara compatible aussi avec des appareils des générations précédentes et divers accessoires;

Élimine le besoin de certains composants externes tels que la puce OVP (Over Voltage Protection);

Sera en mesure de soutenir deux types d’entréesou est-ce le sans fil que ça classique à travers les câbles.

Systèmes de charge rapide, ainsi que la charge sans fil, ils se développent visiblement et chaque jour, ils apportent d’excellentes nouvelles et des progrès dans le monde de la technologie, et qualcomm dans ce sens est toujours à l’avant-garde.