Qualcomm présente le modem Snapdragon X60: 5G à 7,5 Gbps

Le géant de San Diego a présenté le Snapdragon X60, un modem avec lequel Qualcomm confirme que c’est plus que le “géant du SoC”, Il est également l’un des acteurs les plus importants du secteur des modems et, plus précisément, de la 5G, car nous parlons d’une solution de nouvelle génération qui habilitera de nombreux terminaux et appareils prévus pour 2021

En effet, cela signifie que le Snapdragon X60 est un modem que nous ne verrons pas à court terme, c’est-à-dire qu’il ne sera pas utilisé dans les smartphones qui arriveront en 2020, mais que son utilisation ne sera effective qu’à partir de 2021. Le fait que Qualcomm a décidé de le montrer au monde si tôt qu’il en dit long sur la société de San Diego, et confirme, comme nous l’avons dit, cette supériorité qu’il montre dans le secteur.

Au niveau des spécifications, le Snapdragon X60 maintient, comme il ne pouvait en être autrement, le compatibilité avec la norme 4G et avec les normes 3G et 2G. En ce qui concerne la 5G, elle prend en charge les versions mmWave et Sub-6, et il fonctionne dans les réseaux TDD et FDD, ce qui signifie qu’il offre une compatibilité internationale complète.

Snapdragon X60 5G: le premier fabriqué en procédé 5 nm

L’une des avancées les plus importantes présentées par le nouveau modem Qualcomm réside dans le Processus 5 nm. Le géant de San Diego a franchi la barrière des 7 nm, ce qui se traduit par une plus grande efficacité énergétique et un plus grand nombre de puces par tranche, ce qui devrait contribuer à réduire les coûts, à condition que le procédé ait atteint un bon niveau de maturation

À cela, il faut ajouter l’incorporation de la technologie DSS (Dynamic Spectrum Exchange), qui permettra aux télévendeurs réutiliser les bandes LTE pour atteindre des vitesses de réseau plus élevées et ainsi contribuer à améliorer et accélérer la mise en œuvre de la norme 5G.

Une autre caractéristique intéressante est VoNR (Voice over New Radio), qui cherche à offrir un service vocal indépendant et de haute qualité sur 5G. Ce modem est également livré avec un module QTM535 mmWave mis à jour avec une taille réduite, ce qui devrait faciliter son intégration dans des appareils plus fins.

Leurs vitesses maximales théoriques sont de 7,5 Gbit / s au téléchargement et 3 Gbit / s au téléchargement, dépassant ainsi 7 Gbps du Snapdragon X55. Il est évident de dire que dans des scénarios d’utilisation réelle, nous n’atteindrons pas ces valeurs, mais elles sont un bon indicateur de ce que nous pouvons attendre de ce nouveau modem.