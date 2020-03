Qualcomm présente les nouvelles puces Bluetooth pour les casques de nouvelle génération

Qualcomm a annoncé aujourd’hui son SoC Bluetooth nouvelle génération faible consommation, avec une technologie innovante Mise en miroir Qualcomm TrueWireless ™. Conçus pour être mis en œuvre sur les casques TrueWireless de nouvelle génération, les nouveaux SoC Qualcomm® QCC514X (à l’appui des appareils haut de gamme) e Qualcomm® QCC304X (conçu pour les produits d’entrée de gamme ou de milieu de gamme) sont conçus pour meilleure connectivitéainsi qu’un durée de vie et confort de la batterie plus longs.

Qualcomm QCC514X et Qualcomm QCC304X, la qualité même sur les écouteurs les moins chers

Les nouveaux SoC ont également un matériel intégré dédié pour le système brido de Annulation active du bruit Qualcomm® (Hybrid ANC) pour la suppression du bruit de fond, soutenir les assistants vocaux et garantir une expérience audio et vocale de haute qualité. Qualcomm® QCC514X et Qualcomm® QCC304X sont conçus pour offrir jusqu’à 13 heures de lecture sur une batterie 65 mAh même avec la fonction Active Noise Cancellation active. Son impact sur la durée de vie de la batterie est en effet minime.

Quant au prise en charge des assistants vocaux, le SoC QCC5141 et le SoC QCC304X gèrent l’interaction différemment. Sur les appareils premium, le support est fourni pourAlways on Voice, donc l’interaction avec l’assistant vocal sera possible à partir de la dictée d’un réveil mot, un mot de réactivation, exactement, comment pourrait-il être “Ok Google“Ou”Salut Siri». Sur les appareils bas de gamme, cependant, l’interaction se fera via un bouton spécial, par lequel il sera alors possible d’appeler l’assistant vocal.

“Nous avons apporté un soutien aux assistants vocaux et à l’ANC hybride numérique intégrés sur les produits dans toutes les gammes de prix, du plus bas au plus élevé, sans compromettre la consommation d’énergie, et en offrant aux utilisateurs une expérience d’écoute sans précédents », a déclaré James Chapman, vice-président et directeur général de Voice, Music & Wearables chez Qualcomm Technologies International, Ltd.