Qualcomm présente les Snapdragon 720G, 662 et 460

Qualcomm, le plus grand fournisseur de microprocesseurs pour smartphones, a officiellement introduit trois nouveaux SoC pour appareils mobiles. Ses prénoms sont Snapdragon 720G, Snapdragon 662 et Snapdragon 460, et tous sont intégrés au portefeuille du fabricant nord-américain dans le but de diversifier davantage l’offre et de dynamiser avec succès de nombreux smartphones de milieu de gamme et bas de gamme qui arriveront au cours des prochains mois.

Le plus avancé des trois nouveaux modèles est le Snapdragon 720G, axé sur le monde du jeu – comme l’indique le suffixe “G” -. Le chipset sera fabriqué en 8nm, dispose d’un nouveau moteur d’intelligence artificielle et supporte des écrans jusqu’à 120 Hz – qui se veut une des grandes tendances de 2020 -.

Snapdragon 720G

CPU

Deux cœurs Kyro 465 hautes performances, fonctionnant à 2,3 GHz et basés sur l’ARM Cortex-A76. Six cœurs basse performance, fonctionnant à 1,8 GHz et basés sur l’ARM Cortex A-55.

GPU

Adreno 618

DSP (Intelligence artificielle)

Hexagon 692, moteur IA de cinquième génération, accélérateur Hexagon Tensor et Qualcomm Sensing Hub.

FAI

Spectra 350L, capable de traiter des images jusqu’à 192 mégapixels et d’enregistrer des vidéos en 4K.

Modem 4G

Snapdragon X15, avec une vitesse de téléchargement maximale de 800 Mbps et une vitesse de téléchargement allant jusqu’à 150 Mbps.

Emplacement

Beidou, Galileo, GLONASS, GPS, QZSS, SBAS et NavIC.

Wi-Fi

Wi-Fi 6

Bluetooth

Version 5.1, compatible avec aptX Adaptive

Système de charge

Charge rapide 4+

Processus de fabrication

8nm

Il Snapdragon 662, pour sa part, est situé juste au-dessus du Snapdragon 660 existant. La principale amélioration par rapport à ce nouveau GPU est le processeur de signal d’image, qui est maintenant capable de traiter des photographies jusqu’à 48 mégapixels et est compatible avec les modules de plus en plus populaires de trois caméras.

Snapdragon 662

CPU

Huit Kyro 260 jusqu’à 2,0 GHz, quatre hautes performances et quatre écoénergétiques.

GPU

Adreno 610

DSP (Intelligence artificielle)

Hexagon 683 avec Qualcomm Sensing Hub.

FAI

Spectra 340T, capable de traiter des images jusqu’à 48 mégapixels et d’enregistrer des vidéos en 4K.

Modem 4G

Snapdragon X11, avec une vitesse de téléchargement maximale de 390 Mbps et une vitesse de téléchargement allant jusqu’à 150 Mbps.

Emplacement

Beidou, Galileo, GLONASS, GPS, QZSS, SBAS et NavIC.

Wi-Fi

Wi-Fi 6

Bluetooth

Version 5.1

Système de charge

Charge rapide 3

Processus de fabrication

11nm

Il Snapdragon 460Enfin, il apporte aux smartphones bas de gamme certaines des fonctionnalités déjà présentes dans les modèles de milieu de gamme, comme un FAI plus performant, un DSP beaucoup plus avancé ou le processus de fabrication de 11 nm. Le fabricant garantit également que les améliorations implémentées à la fois dans le CPU et le GPU devraient augmenter les performances du système de 100% par rapport à la génération précédente.

Snapdragon 460

CPU

Huit cœurs Kyro 240 jusqu’à 2,3 GHz

GPU

Adreno 610

DSP (Intelligence artificielle)

Hexagon 683 avec Qualcomm Sensing Hub.

FAI

Spectra 340, capable de traiter des images jusqu’à 25 mégapixels et d’enregistrer des vidéos en 4K.

Modem 4G

Snapdragon X11, avec une vitesse de téléchargement maximale de 390 Mbps et une vitesse de téléchargement allant jusqu’à 150 Mbps.

Emplacement

Beidou, Galileo, GLONASS, GPS, QZSS, SBAS et NavIC.

Wi-Fi

Wi-Fi 6

Bluetooth

Version 5.1

Système de charge

Charge rapide 3

Processus de fabrication

11nm

Aucun de ces microprocesseurs, oui, n’est compatible avec le Connectivité 5G que de nombreux fabricants et opérateurs commencent déjà à conduire. Cette capacité est réservée, pour le moment, aux Snapdragon 765 et Snapdragon 865, présentés lors du Snapdragon Tech Summit en décembre dernier.

Les premières équipes avec le Snapdragon 720G commenceront tout au long du premier trimestre de 2020, tandis que Snapdragon 662 et Snapdragon 460 devront attendre le second semestre.

Il est temps pour la grande révélation! #Realme sera parmi les premières marques de smartphones à lancer le @qualcomm_in Snapdragon 720G dans les prochains smartphones.

Plus d’informations à ce sujet bientôt! RT si excité pic.twitter.com/MWaHNCHFsT

– Madhav’s Lifestyle (@ MadhavSheth1) 21 janvier 2020

