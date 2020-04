Qualcomm Quick Charge 3+, rechargez jusqu’à 50% en 15 minutes

À travers son blog officiel, Qualcomm a présenté la nouvelle technologie de charge rapide appelée Quick Charge 3+. Les chiffres pourraient prêter à confusion étant donné que Quick Charge 4+ existe déjà, mais procédons dans l’ordre.

Le fabricant de puces américain a décidé de développer la technologie Charge rapide 3+ précisément pour répondre aux besoins des appareils de milieu de gamme. En fait, cette solution se situe à mi-chemin entre Charge rapide 3 et 4+. En regardant les chiffres, ce n’est pas plus de performances que le 4+ mais c’est certainement mieux que le 3, pour le bénéfice de l’utilisateur.

En fait, Qualcomm a confirmé que grâce à Charge rapide 3+ vous pouvez recharger un smartphone de 0 à 50% en seulement 15 minutes. Les tests de laboratoire ont montré une augmentation de 35% des performances par rapport à la génération précédente. De plus, le la température moyenne lors de la charge est de 9 degrés inférieure par rapport à la technologie précédente.

Qualcomm lance la technologie Quick Charge 3+

Une recharge à la volée peut donc garantir une autonomie incroyable, précisément pour répondre aux besoins modernes. De plus, un autre point en faveur de cette technologie est la compatibilité descendante. Tous les appareils prenant en charge Quick Charge 3 pourront fonctionner en toute sécurité avec la version 3+ et vice versa. Le contrôleur de chargeur interne adaptera automatiquement l’énergie délivrée en fonction de l’appareil connecté pour éviter les surcharges et les problèmes généraux.

L’objectif de Qualcomm est de pouvoir garantir des performances de charge intéressantes même sur les appareils de milieu de gamme ou plus anciens. Initialement, le Quick Charge 3+ ne sera compatible qu’avec les SoC Qualcomm Snapdragon 765 et 765G, mais d’autres viendront plus tard. Aussi la charge sans fil sera prise en charge silencieusement, confirmant que la technologie du fabricant est globale.