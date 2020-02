Qualcomm teste la puce X60 5G, possible candidat iPhone 12?

Initialement prévu pour partager les nouvelles au MWC qui ont été annulées en raison d’un coronavirus, Qualcomm a organisé son événement «What’s Next in 5G» aujourd’hui dans sa ville natale de San Diego. Lors de l’événement, la société a présenté son nouveau modem 5G X60 de 3e génération avec une capacité de téléchargement et de téléchargement ultra rapides. Qualcomm a annoncé qu’il testait le X60 avec des partenaires ce trimestre, la gamme d’iPhone 12 qui arrivera cet automne pourrait-elle comporter les nouvelles puces?

2020 est une année notable pour l’iPhone à plusieurs égards. Nous nous attendons à un nouveau design plus boxer plus proche de l’iPhone 4, quatre modèles phares d’iPhone, et ce sera également le début de la 5G pour les smartphones d’Apple qui devrait entraîner une nouvelle vague de demande.

Dans un geste surprise, Apple a réglé sa bataille juridique intense avec Qualcomm au printemps dernier et a sécurisé un approvisionnement en puces 5G pour ses iPhones 2020. Aujourd’hui chez Steve Mollenkopf, PDG de Qualcomm «What’s Next in 5G», le 5G est «le début d’une opportunité de plusieurs décennies».

La première annonce importante concernait la nouvelle puce X60 5G de Qualcomm. Le président de la société, Cristiano Amon, a détaillé la dernière puce 5G dévoilée la semaine dernière. Il utilise le processus 5 nm et peut gérer des vitesses de téléchargement supérieures à 7,5 Gbit / s et des vitesses de téléchargement à 3 Gbit / s.

Qualcomm a également souligné qu’il s’agissait de la première puce 5G à agréger les ondes mmWave et tout le spectre inférieur à 6 GHz, y compris les bandes 4G.

L’automne dernier, nous avons appris qu’Apple utiliserait la meilleure puce 5G du marché, le modem X55 de Qualcomm dans sa gamme iPhone 12. Cependant, alors que Qualcomm annonce la puce X60 et qu’elle la teste avec des partenaires à partir de ce trimestre, les iPhones de cette année pourraient peut-être être les meilleurs candidats pour la dernière puce 5G.

Qualcomm a déclaré qu’il s’attend à ce que les premiers smartphones avec la puce X60 arrivent au début de 2021, mais il est possible qu’Apple puisse avoir un accord spécial avec Qualcomm pour obtenir une certaine priorité pour la dernière et meilleure technologie 5G.

Selon certaines rumeurs, Apple envisagerait de créer une antenne 5G personnalisée pour fonctionner avec la puce Qualcomm 5G qu’elle utilise dans l’iPhone 12.

Bien que les spécifications de Qualcomm pour des vitesses supérieures à 7 Gbit / s avec le modem X60 5G soient passionnantes, l’utilisation dans le monde réel sera certainement à des vitesses beaucoup plus faibles lorsque les opérateurs construiront une couverture 5G.

FTC: Nous utilisons des liens d’affiliation automatique générant des revenus. Plus.

Consultez . sur YouTube pour plus d’informations sur Apple: