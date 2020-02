quand Andy Rubin a voulu se mesurer à Apple et Samsung

Mai 2017 a été un mois qui nous a donné l’un de ces moments vibrants où une nouvelle entreprise est née avec l’illusion de se mesurer aux plus grandes entreprises du moment dans un segment aussi compliqué, complexe et exigeant que la téléphonie. Et il l’a fait avec Andy Rubin, l’un des parents d’Android, à la tête.

Avec cela, il avait gagné, dès la première minute, l’un des facteurs contre lesquels des milliers d’entreprises doivent les voir et les désirer au moment de faire leurs premiers pas: l’exposition à un large public. À tel point que le premier acte de Rubin en tant qu’ambassadeur de la marque a été le même jour de l’annonce dans une interview dans le cadre de l’événement annuel du médium Recode réalisé par le célèbre journaliste Walter Mossberg. Il servait à montrer son produit d’origine, un téléphone, mais aussi pour bien plus: c’était un tout déclaration d’intention qui ne sera jamais respectée.

L’entreprise était Essentielle et la semaine dernière, moins de trois ans après cette date, a annoncé la cessation de ses opérations.

Un téléphone et deux promesses

Le terminal avec lequel l’entreprise voulait être connue comme fabricant de produits intelligents était un smartphone. Il Téléphone essentiel. Simple, simple, concis et, en quelque sorte, innovant. Parmi ses principaux points d’attraction, il y avait un grand écran qui profitait très bien de la surface avant, un cran – avant qu’Apple ne le popularise massivement avec l’iPhone X à la fin de la même année -, des matériaux de construction tels que le titane et un système de connexion pour y attacher des accessoires et ainsi étendre ses possibilités selon les besoins du moment.

C’était très frappant. Autant que Rubin le considérait comme un digne rival de l’iPhone et, au cours des près de soixante minutes de l’interview, il a fait allusion à plusieurs reprises à la technologie de Cupertino. Nous l’avons dit dans ce média dans un article dont le titre n’a pas tardé à faire ses preuves: “Bienvenue au prochain échec de la téléphonie mobile: Essential Phone”.

Mais malgré son recueil de bonnes idées sur papier, le problème sous-jacent était beaucoup plus grave. L’idée que le manager vendait à l’époque était de créer un tout écosystème de terminaux qui a enfreint les normes établies avec Home at the head, un produit domestique qui serait compatible avec iOS, Android ou tout autre système ou protocole qui pourrait exister. Un hub qui ressemble au dernier Echo Dot fonctionnant dans Ambient OS, un tout nouveau système d’exploitation.

“Les utilisateurs ne veulent pas de produits d’une seule entreprise dans leur salon. Tous ceux qui poursuivent cette stratégie échoueront.”

Un téléphone, un terminal domestique et un nouveau système d’exploitation. S’il est déjà difficile pour une grande entreprise de créer un écosystème de produits avec lequel son public potentiel se sent identifié, qui parvient à transférer et à casser des schémas préconçus (par exemple, Google), il n’est pas nécessaire de mettre trop d’imagination pour travailler pour comprendre le problème rencontré par Essential.

Par rapport à cela Interopérabilité des systèmes d’exploitation domestique et ambiant avec d’autres produits concurrentsMossberg a demandé à Rubin lors de l’événement susmentionné ce qui se passerait si, par exemple, Apple “n’était pas disposé” à autoriser un tel accès. “Je vais essayer”, a expliqué l’interviewé. “Je pense que je dois montrer la voie parce que la prémisse est que les utilisateurs ne veulent pas de produits d’une seule entreprise dans leur salon. Tous ceux qui poursuivent cette stratégie échoueront, car ils ne répondent pas aux besoins des clients. Je crée une solution qui répond aux besoins des clients. S’ils ne veulent pas le faire [unirse a la propuesta, Apple y el resto de empresas], cela dépend d’eux. “

Maison Essentielle

“Avec Ambient OS, votre maison est l’ordinateur”, peut-on lire encore aujourd’hui sur le blog de la marque. “Ambient OS connaît la conception physique de votre maison, les personnes qui y vivent, les services pertinents pour votre maison et les personnes qui s’y trouvent et les appareils.”

Ni Essential Home ni Ambient OS ne sont finalement arrivés sur le marché.

Au revoir au téléphone; de nouvelles promesses

La réception de l’Essential Phone, baptisé PH-1, s’est avérée certainement tiède dans une industrie qui n’était pas aussi ouverte pour recevoir un nouveau joueur, malgré les avantages possibles qu’elle pouvait offrir, comme le pensait Rubin. À cela, nous devons ajouter que les critiques et l’analyse du terminal ont indiqué une caméra quelque peu améliorée – qui a été polie tout au long des mises à jour successives du logiciel de l’appareil, que la firme a continué d’envoyer jusqu’au dernier jour 3 de ferbero.

Cependant, un appareil photo un peu plus bas que prévu n’est pas une raison pour couler un terminal. Les raisons doivent être recherchées dans un autre panier. Qui? Celui de la distribution.

À une époque où le segment des ventes en ligne est plus qu’installé dans la société développée, Rubin a jugé suffisant d’utiliser son site Web comme canal de marketing exclusif (en ajoutant l’opérateur Sprint plus tard) de l’Essential Phone. Mais les problèmes étaient nombreux.

À un marketing qui brillait par sa quasi-inexistence s’ajoutait le problème des États-Unis, un marché dominé de manière très particulière par Apple dans le segment du matériel et, historiquement, également par les opérateurs lors de l’acquisition des terminaux. L’union avec Sprint, le plus petit – en nombre d’abonnés – des «Big Four» du marché local ne semble pas avoir beaucoup aidé à des ventes estimées à plusieurs reprises comme désastreuses.

La formule est encore plus compliquée si l’on ajoute le facteur prix, qui était alors 699 $. Un smartphone aux aspects mi-cuisson, sans confiance de marque pour inciter à l’achat du client potentiel et situé d’emblée dans le segment haut de gamme, où seules les entreprises technologiques les plus consolidées ont osé proposer des prix de 700 dollars.

Le prix, la distribution et le scepticisme excessif ont été la clé de l’échec du téléphone essentiel

D’accord, bien sûr, ils ne l’étaient pas. Un an seulement après l’annonce du lancement de l’Essential Phone, la technologie a abandonné le développement d’une deuxième version, qui a confirmé les symptômes ressentis au cours des mois précédents. La situation était si précaire que Rubin envisageait une éventuelle vente de l’entreprise.

Le sang n’a pas atteint la rivière – pas du tout, du moins – et Essential a fait des tripes cardiaques pour continuer à se tenir debout. Bloomberg a ensuite révélé qu’ils travaillaient dans un deuxième terminal et, à la surprise générale, c’était encore plus risqué et audacieux que le précédent. Comme on l’a appris alors, la prochaine chose à propos de l’entreprise ne serait pas un smartphone à utiliser, mais un avec un petit écran et axé sur une interaction qui serait effectuée par la voix de manière leader.

Le scandale qui a tout précipité

Entre tous ces éléments, le fondateur d’Essential a dû faire face à une situation qui l’éloignait de l’entreprise et qui, irrémédiablement, dévalorisait l’image déjà précaire dont disposait l’entreprise.

Rubin a été accusé fin 2017 d’avoir des “relations inappropriées” avec l’un de ses employés subalternes tout en travaillant chez Google, la forçant à pratiquer le sexe oral. Un an plus tard, une enquête du New York Times a révélé que, de Google, ils étaient non seulement conscients du fait, mais qu’ils avaient offert à l’exécutif de l’époque 90 millions de dollars pour accélérer son départ et oublier la situation.

Andy Rubin dans la présentation de l’Essential Phone.

Bien que Rubin ait qualifié les accusations de calomnieuses et déclaré qu’il y avait “des exagérations folles” au sujet de la compensation reçue pour avoir quitté le géant de la technologie, c’est Google lui-même qui a confirmé l’année dernière que le paiement avait été effectué.

À cela s’ajoutent également les accusations portées plus tard par sa femme dans le processus de divorce, où il a assuré que Rubin lui avait fait signer un accord prénuptial pour éviter de partager avec elle les bénéfices générés à partir de là.

L’acte final

“Cette entreprise y va de la manière la plus importante qui soit”, a déclaré l’optimiste Rubin dans l’interview avec Mossberg. Deux ans plus tard, avec la figure principale de l’entreprise embourbée dans un maelström qui avait ruiné le prestige et la reconnaissance associés à son nom, la signature ressemblait à une blessure mortelle Aucun remède possible.

En octobre de l’année dernière, cependant, Essential a montré au monde sa nouvelle création, le terminal qui était auparavant appelé appareil qui a fouillé d’une manière très spéciale dans les commandes vocales pour renforcer la communication entre l’utilisateur et la machine. Un smartphone si étrange et si particulier qu’il a soulevé le scepticisme quant au succès vécu avec le PH-1 vers de nouveaux sommets.

Image des smartphones Project GEM.

Le projet GEM, qui n’a pas donné trop d’explications au départ, a complètement changé le concept traditionnel du téléphone portable pour le transformer en un rectangle étroit et fin. Avec une interface basée sur des cartes et avec la voix comme élément omniprésent pour comprendre le quotidien avec l’appareil, la proposition rappelait le récent Palm et autres similaires.

La certitude à l’égard de l’appareil n’a pas tardé à être tronquée: le 12 février dernier, Essential a communiqué sa fermeture et les conséquences disparition du projet GEM. Il n’y avait pas de temps pour plus.

“En octobre, nous avons présenté Project GEM, une nouvelle expérience mobile que nos équipes matérielles, logicielles et cloud ont créées et testées au cours des dernières années”, a commencé la déclaration de la société, qui peut être lue sur son site Web. “Notre vision était d’inventer un paradigme informatique mobile qui s’intégrerait plus facilement aux besoins des gens en matière de style de vie. Malgré tous nos efforts, nous avons maintenant poussé GEM aussi loin que possible et malheureusement, nous n’avons pas de chemin clair vers pour le faire atteindre les clients. Compte tenu de cela, nous avons pris la décision difficile de suspendre les opérations et de fermer Essential. “

Plusieurs vidéos du terminal en fonctionnement accompagnaient les dernières mesures d’un requiem qui, malgré l’apparent, jouait depuis un certain temps. Ceux-ci montrent l’appareil et ses qualités de différentes manières dans ce qui semble être des unités finies, avec un logiciel stable accompagnant cette pièce de métal colorée et curieuse, radicalement différente du modèle précédent de la marque. Un bon dernier regard sur ce qui aurait pu être et ce qui n’a pas été.

“Les avantages viennent avec le succès”, a déclaré Rubin à Mossberg lors de cet événement en 2017, lorsque tout semblait plus simple et que l’avenir était quelque peu prometteur. Pour Essential, enfin, ils n’arriveront jamais.