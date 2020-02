Quand Apple publiera-t-il iOS 13.4 au public?

Apple a officiellement lancé le processus de test bêta pour iOS 13.4. La mise à jour comprend de nouvelles fonctionnalités telles que le partage de dossiers iCloud Drive, de nouveaux autocollants Memoji et bien plus encore. Quand pouvez-vous vous attendre à ce que iOS 13.4 soit rendu public? Tous les signes pointent vers mars.

Quoi de neuf dans iOS 13.4?

iOS 13.4 et iPadOS 13.4 apportent quelques fonctionnalités notables aux utilisateurs d’iPhone et d’iPad en plus des mises à jour de Xcode et macOS.

L’un des plus grands changements en ce sens que les développeurs peuvent désormais vendre les versions macOS et iOS de leurs applications en un seul achat. Cela signifie qu’un développeur peut répertorier une application iPad dans l’App Store et une version Mac dans le Mac App Store. Lorsque le client achète l’une ou l’autre version, il déverrouille automatiquement l’application sur toutes les plates-formes. Apple annonce que cette fonctionnalité sera disponible en mars.

À partir de mars 2020, vous pourrez distribuer les versions iOS, iPadOS, macOS et tvOS de votre application comme un achat universel, permettant aux clients de profiter de votre application et des achats intégrés sur toutes les plateformes en achetant une seule fois.

Les mises à jour incluent également la prise en charge du partage de dossiers iCloud Drive, qu’Apple a initialement présenté comme une fonctionnalité iOS 13, mais a fini par retarder. Le partage de dossier iCloud Drive est une fonctionnalité de type Dropbox qui vous permet de partager un dossier une fois et de permettre à tout le monde de voir le contenu de ce dossier à mesure qu’il change.

D’autres modifications et améliorations comprennent des modifications des invites d’accès à l’emplacement, 9 nouveaux types d’autocollants Memoji, la prise en charge des touches de modification matérielle sur iPadOS et une nouvelle intégration Shazam dans les raccourcis. L’application Mail a également été mise à jour pour rétablir la barre d’outils conçue introduite dans iOS 13.

Quand iOS 13.4 sera-t-il rendu public?

Actuellement, les preuves suggèrent que iOS 13.4, iPadOS 13.4, macOS 10.15.4, watchOS 6.4 et watchOS 6.2 seront rendus publics en mars.

L’indication la plus évidente d’une sortie en mars est qu’Apple annonce que les achats unifiés entre le Mac, l’iPhone et l’iPad seront disponibles en mars. Vraisemblablement, iOS 13.4 et macOS Catalina 10.15.4 devraient être rendus publics avant que les développeurs puissent envoyer des applications unifiées.

L’histoire suggère également qu’Apple publiera une mise à jour iOS notable en mars. iOS 12.2 est sorti en mars de l’année dernière, tandis qu’iOS 11.3 est sorti en mars 2018.

Il y a également la possibilité imminente d’un événement matériel de mars d’Apple. Des rumeurs suggèrent qu’Apple prépare une actualisation de l’iPad Pro, des trackers d’articles AirTag et un nouvel iPhone 9. Tous ces produits, combinés à la version publique d’iOS 13.4, justifieraient certainement un événement en mars.

Récapitulatif de la date de sortie d’iOS 13.4

Il est toujours possible qu’Apple accélère ou retarde la sortie d’iOS 13.4, mais pour l’instant, tous les signes pointent vers une version de mars pour les utilisateurs non bêta. Vous pouvez regarder notre vidéo complète mettant en évidence toutes les modifications et nouvelles fonctionnalités dans iOS 13.4 et iPadOS 13.4 ici.

