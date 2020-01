Quand est-ce que plus d’informations PS5 arriveront? Retour sur l’événement Reveal sur PS4

Sony a annoncé que la PlayStation 5 arrive cette saison des fêtes, ce qui laisse moins de 12 mois à la société pour annoncer tous les détails en vue du lancement. Si Sony suit la feuille de route fixée par la PS4, les grands débuts de la PS5 pourraient être extrêmement proches.

Date, heure et lieu de l’événement PS4 Reveal

En janvier 2013, Sony a invité les médias à assister à une “réunion PlayStation” spéciale qui se tiendra le 20 février à 18 h 00, heure de New York. La vitrine a eu lieu au Hammerstein Ballroom, et c’est lors de l’événement que la société a présenté les plans de lancement de la PlayStation 4.

Cet événement était le premier que nous ayons entendu parler des spécifications techniques de la PS4, avec une ventilation détaillée de l’architecte matériel Mark Cerny. L’événement a également montré que le contrôleur DualShock 4 avec fonctionnalité Partager, une application pour smartphone PlayStation et les jeux promis seraient jouables pendant le téléchargement. Il a également donné une fenêtre de lancement de vacances 2013.

Si Sony suit cette chronologie, ce qui laisserait à ses partenaires détaillants le temps de se préparer pour la saison des fêtes, nous pouvons nous attendre à un déploiement d’informations similaire. Les débuts auraient lieu au premier trimestre, peut-être dès février. L’événement de 2013 était prévu pour la soirée, donnant aux fans américains qui voulaient regarder en direct de chez eux la possibilité de le faire après le travail. Ce moment serait d’autant plus important maintenant que les éditeurs ont de plus en plus envoyé des messages directement aux fans.

E3 No-Show?

Alternativement, Sony pourrait tenir ses annonces pour le deuxième trimestre, près ou même se chevauchant avec l’E3. L’événement annuel de l’ESA est généralement une vitrine pour le nouveau matériel, et sera probablement le premier contact public avec le principal concurrent de Sony, la Xbox Series X. Sony peut ignorer l’événement complètement, comme il l’a fait en 2019. Il n’a pas donné toute indication publique qu’il prévoit de revenir cette année.

Céder le terrain de l’E3 à Microsoft permettrait au plus grand événement du secteur de se concentrer presque entièrement sur la principale concurrence de Sony. Sony peut ne pas vouloir offrir un tel cadeau à Microsoft, il pourrait donc contre-programmer avec son propre événement même s’il n’assiste pas au salon. Cela pourrait être la révélation de la PlayStation 5, ou ce pourrait être une projection publique qui s’appuie sur l’élan d’un événement de révélation antérieur.

Ce que nous savons à ce jour

Chaque fois que Sony choisit de lever les rideaux, cela ajoutera beaucoup plus aux détails limités que nous avons jusqu’à présent. Sony a commencé à parler de la PlayStation 5, mais très rarement et de manière discrète. En fait, la société n’a confirmé qu’à la fin de 2019 que le système s’appellerait du tout la PlayStation 5.

Jusqu’à présent, nous savons que la PS5 sera rétrocompatible avec les jeux PS4, et vos anciens jeux fonctionneront plus rapidement grâce au lecteur SSD du nouveau système. Une vidéo de comparaison divulguée a montré les temps de chargement sur PS5 par rapport à une PS4 Pro.

Nous savons également que le système utilisera un processeur AMD basé sur un Ryzen de troisième génération. Il aura huit cœurs de la puce Zen 2. La puce graphique sera une version personnalisée de la Radeon Navi. Toute cette puissance matérielle est censée prendre en charge la résolution 8K et le lancer de rayons pour les effets graphiques et audio. Sony a également confirmé qu’il inclura un lecteur de disque Blu-ray, qui peut lire des Blu-ray 4K. Enfin, il sera compatible avec le PSVR dans une certaine mesure, et Sony a publié une déclaration promettant une efficacité énergétique accrue dans le cadre d’une initiative des Nations Unies.

Le contrôleur PS5 remplacera la technologie Rumble des derniers contrôleurs PlayStation par de nouveaux retours haptiques. Il comprendra également des déclencheurs adaptatifs sur L2 et R2, ce qui permet aux développeurs d’ajuster la résistance. Sony dit que ces deux fonctionnalités fonctionnant en conjonction créent une expérience de simulation unique. Une nouvelle interface utilisateur vous permettra de voir plus de détails sur les jeux d’amis sans ouvrir les applications.

Ce que nous ne savons pas encore

Cela laisse beaucoup à révéler à Sony, chaque fois que la société décide de le faire. Nous n’avons pas reçu d’informations solides sur le prix, la date de sortie ou la gamme de lancement. Nous n’avons aucune information sur ce à quoi le matériel – la console ou les contrôleurs eux-mêmes – ressemblera réellement. Et, outre l’engagement de l’entreprise envers des idées plus nébuleuses comme le PSVR, nous ne savons pas exactement ce que cela signifie.

Plus important encore, nous n’avons vu aucune de ces fonctionnalités matérielles ou d’interface utilisateur en action. Entendre parler de fonctionnalités comme le lancer de rayons est une chose; voir la différence que cela peut faire avec un environnement dans un vrai jeu en est un autre. Voir Spider-Man charger la PS5 beaucoup plus rapidement que d’habitude était bien, mais un nouveau lancement de console demande des moments graphiques “wow”. Sony est sûr de fournir à ceux qui le souhaitent un aperçu des logiciels de nouvelle génération fonctionnant sur la PlayStation 5.

