Quand le film de Harley Quinn se déroule dans la chronologie DCEU

Voici quand Oiseaux de proie (et l’émancipation fantastique d’un Harley Quinn) se déroule dans la chronologie de DC Extended Universe. Warner Bros.et DC Films ont passé les sept dernières années à construire un univers cinématographique de super-héros qui pourrait rivaliser avec l’univers cinématographique Marvel. Man of Steel de 2013 a planté quelques graines, mais c’est en 2016 avec les sorties de Batman v Superman: Dawn of Justice et Suicide Squad que l’univers a été fermement établi. Le plan qu’avaient les studios a radicalement changé au fil des ans, mais Birds of Prey marque le dernier film à s’appuyer sur ce qui précède.

Le film prend Harley Quinn de Margot Robbie et la place dans un rôle de premier plan après sa performance en petits groupes dans Suicide Squad. Bien que Birds of Prey se concentre sur Harley, il introduit également plusieurs autres personnages DC remarquables dans l’univers. Black Canary (Jurnee Smollett-Bell) et Huntress (Mary Elizabeth Winstead) font leurs débuts en tant que nouvelles vigilantes, tandis que la détective du département de police de Gotham, Renee Montoya (Rosie Perez), élabore un dossier contre le seigneur du crime Black Mask (Ewan McGregor). Cet ensemble permet à Birds of Prey de se concentrer sur l’histoire en cours – la recherche de Cassandra Cain (Ella Jay Basco) et d’un diamant convoité – mais il comprend toujours des liens avec le DCEU.

En conséquence, certains téléspectateurs peuvent se demander quand Birds of Prey a lieu dans la chronologie du DCEU. Le film établit clairement que la nouvelle aventure de Harley est une progression de son arc et place Birds of Prey après Suicide Squad en canon. L’un des plus grands exemples de cela vient de la façon dont le film s’appuie sur la fin de Suicide Squad, où Joker a libéré Harley de la prison de Belle Reve. Dans Birds of Prey, les deux se sont séparés, ce qui sert de catalyseur à l’histoire de Harley. Elle mentionne également spécifiquement qu’elle a sauvé le monde dans le passé, faisant référence à la Task Force X combattant Enchantress à Midway City.

Au-delà de savoir que Birds of Prey a lieu après Suicide Squad, il n’est pas clair combien de temps s’est écoulé depuis. Il n’y a pas d’indices d’univers plus grands qui révèlent si ce film se déroule avant ou après Justice League, Aquaman ou Shazam. À ce stade, savoir précisément quand Birds of Prey a lieu ne change pas trop la chronologie dans les deux sens, car elle peut facilement s’adapter avant, à côté ou après l’un de ces films et ne pas avoir d’impact sur eux.

En ce qui concerne l’avenir du DCEU, Birds of Prey se déroule devant The Suicide Squad. Harley reviendra pour le film réalisé par James Gunn, mais il reste à voir comment et quand elle sera ramenée à la Task Force X. Elle n’est pas le seul personnage de DC dans Birds of Prey qui apparaîtra dans la suite non plus, car l’un des œufs de Pâques du film était une affiche recherchée pour Captain Boomerang (Jai Courtney). Le criminel australien fait également partie du casting de The Suicide Squad, mais il a également réussi à s’échapper de la prison de Belle Reve. Les deux personnages revenant pour The Suicide Squad, ils devront être récupérés après quoi Oiseaux de proie (et l’émancipation fantastique d’un Harley Quinn) a fait pour le DCEU.

