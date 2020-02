quand le tracker Bluetooth “AirTag” sera-t-il lancé?

Il semble que leAIRTAG, dont on a parlé récemment en ce qui concerne pomme, sera lancé par troisième trimestre de 2020. La rumeur vient de l’analyste fiable Ming-Chi Kuo et a été signalé pour la première fois par .. Kuo indique qu’Apple prévoit de produire des dizaines de millions d’appareils de suivi Bluetooth d’ici la fin de l’année. Compte tenu de la date de sortie du troisième trimestre 2020, les AirTags devraient être dévoilés lors de l’événement iPhone en septembre Apple

Apple: l’AirTag est similaire aux autres trackers Bluetooth, mais pas trop

Il est également possible que AirTag soit révélé au WWDC compte tenu de sa toute nouvelle catégorie de produits pour le géant de la technologie. Selon certaines informations, le tracker Bluetooth en forme de tuile sera utilisé pour localiser des objets dans le monde qui sont importants pour nous, comme un sac à dos ou des bagages. Bien que très similaire aux trackers de tuile , Apple serait en mesure de profiter des millions d’iPhones, iPads et Macs déjà entre les mains des gens pour créer un réseau de crowdsourcing d’appareils capables de localiser AirTag.

La puce U1 serait également présente dans l’AppleTag. Cette puce, présente dans la série iPhone 11 , permettrait au smartphone d’afficher plus précisément la position de la balise. La fonction ne fonctionnerait qu’avec iPhone 11, iPhone 11 pro et iPhone 11 Pro max d’Apple, car ce sont les seuls appareils équipés de la puce U1. Des rumeurs sur l’existence de l’AppleTag sont apparues pour la première fois dans leAvril 2019 et bientôt ils ne seront plus des voix.