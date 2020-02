Quand Star Trek: Picard épisode 5 est-il sorti?

Vous voulez savoir quand Star Trek: Picard épisode 5 est disponible en streaming? Le dernier spectacle de la série Star Trek de longue date et toujours populaire chaque jeudi sur CBS All Access aux États-Unis et tous les vendredis sur Amazon Prime Video dans les territoires internationaux, y compris le Royaume-Uni et l’Australie.

Vous avez maintenant vu les épisodes 1 à 4 de Picard, et JL a enfin des aventures en forme de Star Trek sur d’autres planètes. Après un démarrage lent de la saison 1, Picard semble avoir acquis deux nouveaux membres d’équipage, dont Seven of Nine du Voyager et le Romulan Elnor. Il y a 10 épisodes au total dans Star Trek: Picard saison un qui sortira chaque semaine, et une saison 2 a déjà été confirmée.

Ci-dessous, nous vous expliquerons quand vous pourrez regarder Star Trek: Picard épisode 5, et quand nous nous attendons à ce que la raison de la première saison arrive sur CBS All Access et Amazon Prime Video.

Quand est le prochain épisode de Star Trek: Picard?

Star Trek: Picard sort tous les jeudis sur CBS All Access aux États-Unis et tous les vendredis sur Amazon Prime Video à l’international. CBS All Access a publié Star Trek: Picard épisodes 1, 2 et 3 à minuit PT, donc nous attendons la sortie de l’épisode 5 de Star Trek: Picard le 20 février à minuit PT / 3AM ET.

Dans les territoires internationaux où les droits de diffusion de Star Trek: Picard sont détenus par Amazon Prime Video, Star Trek: Picard est publié le lendemain. Attendez-vous donc à voir l’épisode 5 sur 21 février. Cela dit, les utilisateurs de Twitter ont signalé avoir vu le premier épisode tomber à 23 heures, heure britannique, jeudi, il est donc possible que vous voyiez chaque épisode un peu plus tôt.

Calendrier de sortie de Star Trek: Picard

L’émission sortira tous les jeudis du mois prochain. Nous avons répertorié les dates américaines suivies de dates internationales ci-dessous, et bien qu’elles soient susceptibles de changer, il n’y a aucune raison de croire que le calendrier sera modifié.

Star Trek: Picard épisode 1: ‘Remembrance’ – 23 janvier (CBS AA), 24 janvier (Amazon) Star Trek: Picard épisode 2: ‘Maps and Legends’ – 30 janvier (CBS AA), 31 janvier (Amazon) Star Trek : Picard épisode 3: ‘La fin est le début’ – 6 février (CBS AA), 7 février (Amazon) Star Trek: Picard épisode 4: ‘Absolute Candor’ – 13 février (CBS AA), 14 février (Amazon)Star Trek: Picard épisode 5: ‘Stardust City Rag’ – 20 février (CBS AA), 21 février (Amazon)Star Trek: Picard épisode 6: 27 février (CBS AA), 28 février (Amazon) Star Trek: Picard épisode 7: 5 mars (CBS AA), 6 mars (Amazon) Star Trek: Picard épisode 8: 12 mars (CBS AA ), 13 mars (Amazon) Star Trek: Picard épisode 9: 19 mars (CBS AA), 20 mars (Amazon) Star Trek: Picard épisode 10: 26 mars (CBS AA), 27 mars (Amazon)

Star Trek: la saison 2 de Picard arrive aussi

Star Trek: Picard a été renouvelé pour une deuxième saison avant même la diffusion de l’émission. Whoopi Goldberg reviendra en tant que Guinan de The Next Generation pour la saison 2, mais sinon nous ne saurons pas ce que les producteurs ont prévu avant la fin de la première saison.