Quarantaine? Jouez à Ori et à la volonté des mèches

Peu de jeux nous ont fait sentir autant qu’Ori et la forêt aveugle, donc quand la suite est arrivée, Ori et la volonté des feux follets dans POUSSEZ LE BOUTON nous savions que nous devions faire quelque chose, qu’avons-nous fait? Nous invitons le Docteur Romano Ponce-Díaz pour jouer et écrire quelque chose à ce sujet. Vous savez qu’il est un universitaire qui a consacré une bonne partie de ses recherches aux jeux vidéo et à son récitDonc Ori est un jeu qui lui convient bien à revoir. Voici ses paroles.

L’un des points thématiques du segment intitulé «l’assainissement de la région» de la série de livres de la Le Seigneur des Anneaux de J.R.R. Tolkien c’est de montrer qu’après l’aventure – et le chemin de la maturité – on ne pourra jamais vraiment rentrer chez soi, depuis que cet endroit que nous appelions chez nous a changé et nous avons nous-mêmes changé irrémédiablement dans notre aventure; rien n’est statique, on ne peut jamais revenir au référent perdu, et sa réalisation est forcément mélancolique. Ori and the Will of the Wisps est une fable sur cette mélancolie qui ramène à la maison.

L’un des éléments les plus intéressants des jeux vidéo comme moyen d’expression artistique est que “la forme est en arrière-plan”, ou dit plus explicitement: “le gameplay est narratif“

Dans un jeu vidéo, le récit n’est pas uniquement composé de cinématiques, de dialogues et de documents, le récit est constitué de tout ce que nous faisons dans le jeu vidéo lui-même, tout est une question constante que nous résolvons avec nos actions, avec notre façon de jouer, Chaque saut, la façon dont nous voyageons dans l’espace, chaque ennemi que nous vainquons ou fuyons est l’histoire elle-même, et tout cela est narratif.

Ces derniers jours, Ori et la volonté des feux follets est devenu notre obsession.

Aujourd’hui, notre revue de ce très très TRES beau jeu est publiée.

Allez préparer vos RT, amis… pic.twitter.com/LYm5neYzuY

– Appuyez sur le bouton (@PT_Button) 12 mars 2020

Comprendre la narration comme la construction du sens réalisée par l’esprit humain et supposer que le gameplay est narratif, On peut affirmer qu’Ori et la Volonté des Feu follets est loin d’être une «histoire simple», puisque la complexité de l’histoire est indissociable du labyrinthe ou de la complexité des décors.

Revenant à l’énoncé “la forme est le fond / le gameplay est le récit”, dans les premières minutes de Ori et la volonté des mèches nous nous retrouverons avec une absence de direction ou d’objectif clair, de vulnérabilité et même de fardeau et de désorientation qui, en cohérence avec la structure d’une fable, Cela nous montre clairement que nous sommes perdus et ne savons pas par où commencer notre recherche.

Les deux aspects qui sont évidemment remarquables sont son design visuel et le sentiment de fluidité dans les commandes qui sont en parfait accord avec le design de notre protagoniste: Ori. Il est indéniable du travail des artistes et designers qui ont insisté sur le fait que tous les éléments avaient du mouvement, du volume et du poids, essayant de masquer au mieux toutes les coutures ou fissures qui révélaient le squelette de leur monde.

Sa conception visuelle peut être abordée sous deux angles, d’abord un regard positif dans lequel la conception des personnages, des décors et des niveaux est très cohérente, harmonieuse et intégrée avec les thèmes de la mélancolie, de la perte et de l’incertitude, mais une telle homogénéité peut nous conduire à percevoir que la variété des paysages n’est pas si large, de telle manière que nous tombons sur une direction artistique extrêmement cohérente, peut-être trop cohérente.

Oui bien Ori et la volonté des mèches C’est ce que nous appelons communément une Metroidvania, la conception de ses cartes cherche à éviter la conception réticulaire incontestable d’autres exposants contemporains du genre et aspire à fusionner l’exploration avec un système de combat et des plateformes plus liées à l’habileté des joueurs, présentant des scénarios fluides et apparemment ininterrompu. Par conséquent, Ori et la volonté des feux follets peuvent être plus attrayants pour les joueurs qui considéraient que d’autres métroidvanias comme Blasphemous ou Bloodstained étaient moins dynamiques.

Si nous comparons à Ori et la volonté des mèches avec son prédécesseur Ori et la forêt aveugle, nous rencontrerons une aventure mettant davantage l’accent sur le combat, justifiée par le fait que notre protagoniste est beaucoup plus mature et déterminé que dans sa précédente aventure. Mais malheureusement, au combat contre les ennemis volants, les imperfections de son système de combat deviennent évidentes, et au sein de la trinité entre l’exploration, les plates-formes et le combat, le système de combat est le point le plus faible de son gameplay.

Tout au long du texte, j’ai essayé d’exposer que le gameplay est narratif, de telle sorte qu’il serait contradictoire d’essayer d’encapsuler l’intrigue de Ori et la volonté des mèches dans un “l’histoire est bonne ou mauvaise”, donc, en essayant d’être cohérent avec ce qui précède, je peux souligner que l’histoire d’Ori – dans son gameplay en tant que récit – C’est une histoire satisfaisante, complexe, parfois exigeante, mélancolique, avec une courbe de difficulté suffisamment équilibrée pour être appréciée par les néophytes et les initiés des métroidvanias.

Je ne veux pas terminer sans souligner que les jeux publiés par Microsoft Studios ils sont victimes d’une sorte de mesquinerie, une telle mesquinerie est connue par les scientifiques sous le nom de “fanboyisme”, produit d’une “guerre de console” déjà ancienne et aigre.

Qu’est-ce que j’essaye de dire Ori et la forêt aveugle C’était un jeu exceptionnel, très apprécié des critiques, mais sous-évalué par une grande partie du grand public, pourquoi est-ce arrivé? J’ose souligner que cela s’est produit parce qu’il n’a pas été publié par d’autres éditeurs / studios qui sont immunisés contre les critiques pour être liés à d’autres consoles plus populaires, c’est-à-dire si Ori et la forêt aveugle Il serait apparu en exclusivité sur une autre console, nous aurions les fanboys sautant de joie et criant aux quatre vents les vertus justifiées d’Ori. J’espère juste qu’Ori et la Volonté du Feu follet surpassent cette mesquinerie si courante dans le public.

Romano Ponce-Díaz, Docteur en Art et Culture du DIAC de la CUAAD de l’Université de Guadalajara, Master en Études Visuelles de la Faculté des Arts UAEMEX et répétiteur fugitif en Design Graphique. Il a concentré sa production sur l’analyse narratologique de la cinématographie et des jeux vidéo, les abordant comme des objets d’art visuel, générant des textes qui ont été publiés par l’Université de Guanajuato, l’Université d’Aguascalientes, l’Université d’Édimbourg et l’Université de Southampton au Royaume-Uni. . Il théorise actuellement comment les supports de stockage numériques ont créé de nouveaux défis et risques dans le domaine de la conservation des objets d’art visuel.

Nous jouons et révisons Ori et la volonté des mèches grâce à un code de Microsoft.

Si vous souhaitez suivre le Docteur Romano sur Twitter, vous pouvez le faire sur @EvielKhon et POUSSEZ LE BOUTON sur @PT_Button