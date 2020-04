Quarantaine? Vous pouvez maintenant jouer à Bleeding Edge!

Nous sommes en pleine pandémie, le coronavirus nous oblige (autant que possible) à être enfermé à la maison et les développeurs de Théorie NinjaComme s’ils savaient tout cela à l’avance, ils ont décidé de lancer un jeu qui nous promet de nombreuses heures de divertissement. Parlons de Bleeding Edge.

Qu’est-ce que Bleeding Edge?

C’est un nouveau titre coopératif très style Overwatch ou League of Legends qui promet d’être la sensation au moins aussi loin que la Série X ou nous sortons d’une pandémie, selon la première éventualité.

Le jeu est un bagarreur 4 vs 4, le but est d’avoir le contrôle de la carte et tout comme un jeu de stratégie bien géré, Vous devez équilibrer votre équipe et être en très bonne communication.

Si vous aimez des titres comme celui-ci, lisez la suite.

Qu’offre Bleeding Edge que vous n’avez jamais vu auparavant?

Il y a plusieurs choses qui font de Bleeding Edge un jeu très intéressant et auquel vous devez faire attention.

La première est qu’à partir d’aujourd’hui vous êtes déjà Gamepass. Si vous lisez ceci et que vous avez Gamepass, lancez-le pour le télécharger, c’est gratuit pour vous. Ce simple fait le rend très très attractif, car le service Xbox vous a déjà permis de jouer à Bleeding Edge sans payer le prix fort du jeu.

La prochaine chose qui nous frappe beaucoup est le développeur: Ninja Theoy.

Qui sont-ils et pourquoi devrais-je être intéressé?

Les génies de Théorie Ninja sont les cerveaux derrière des jeux comme Hellblade: le sacrifice de Senua y Épée céleste, deux merveilleux jeux solo.

Ouais Ninja Theory vient du développement de titres solo et entre maintenant dans l’arène multijoueur avec tout. C’est très très attractif, car cela ajoute au mix que nous connaissons déjà certains éléments affinés par leurs expériences précédentes.

L’art, la musique, le mixage audio, le gameplay et l’orientation générale du jeu viennent compléter une formule que nous avons déjà vue et rendre la fraîcheur qui pour certains a pu être perdue ces dernières années malgré une scène immense. compétitif.

Parlez-nous du gameplay …

Revenons à l’équilibre d’une équipe: dans Bord de saignement Il existe plusieurs types de personnages. Chars, guérisseurs, tueurs, etc etc … vous savez qu’une équipe de purs tueurs ne fonctionnera jamais.

C’est pourquoi vous devez travailler avec vos coéquipiers et obtenir une formation qui peut avoir une chance contre des adversaires. Un guérisseur sans tank pour prendre soin de lui? Impossible. Mais tu le sais déjà.

Le jeu est un immense chaos dans le meilleur sens du terme. C’est le but de Bleeding Edge, provoquant le chaos avec les capacités combinées de toute votre équipe et vaincant votre adversaire.

Est-ce un jeu qui vient d’inventer du fil noir?

Non, pas du tout. Mais en ces jours où nous nous gardons autant que possible à la maison, l’un de ces jeux les aidera à se distraire pendant un certain temps. Si vous jouez à Fortnite ou à un RPG de 400 heures pendant 28 heures d’affilée, faites une petite pause. Essayez Bleeding Edge.

Bleeding Edge est désormais disponible pour Xbox One et PC.