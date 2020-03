Que ce soit quelque chose de récurrent dans votre vie quotidienne au travail ou à la maison ou un événement inattendu, nous vivons tous du stress et de l’anxiété dans la vie. Vous n’y avez peut-être pas pensé, mais si vous avez une Apple Watch, il y a un excellent outil sur votre poignet pour offrir un peu de paix et de calme. Suivez quatre façons de réduire le stress et de vous détendre avec l’Apple Watch.

La plupart des projecteurs de l’Apple Watch en tant qu’appareil axé sur la santé se concentrent sur des fonctionnalités telles que le capteur de fréquence cardiaque, l’application ECG, les notifications de fréquence cardiaque et le suivi des activités. Mais l’Apple Watch est également un outil très utile pour vous aider à vous détendre de différentes manières.

Plongeons-nous dans certaines options natives ainsi que dans certaines applications tierces pour vous détendre avec Apple Watch, même lorsque vous êtes en plein milieu d’une situation stressante.

Quatre façons de se détendre avec l’Apple Watch

Respirez l’application

L’application Breathe est intégrée à watchOS, et c’est aussi simple que cela puisse paraître, mais c’est une application vraiment bien conçue qui utilise une technique éprouvée pour réduire le stress et vous aider à vous détendre.

L’application Breathe utilise de belles haptiques pour signaler quand inspirer et expirer, et elle lit également votre fréquence cardiaque pendant les mini-sessions d’une minute.

Voici la science derrière la respiration concentrée pour se détendre de Headspace:

En modifiant notre rythme et notre rythme respiratoires, nous pouvons stimuler le système nerveux parasympathique du corps et déclencher une réponse apaisante, ce qui diminue notre rythme cardiaque, notre tension artérielle et nos tensions musculaires.

L’application Breathe sur votre Apple Watch possède une icône de cercle bleu clair qui se chevauchent. Appuyez dessus pour commencer. Personnalisez l’application, accédez à l’application Watch sur votre iPhone pour configurer des alertes, des préférences de rétroaction haptique, etc.

Méditez avec Apple Watch

Pour aller plus loin avec la pleine conscience, il existe d’excellentes applications de méditation pour Apple Watch. Deux des plus polis et robustes sont Headspace et Calm.

Headspace sur watchOS

Ils proposent tous deux du contenu gratuit limité avec des abonnements pour tout déverrouiller.

Une fonctionnalité vraiment intéressante dans l’application Headspace Apple Watch est une méditation SOS de trois minutes “Feeling Overwhelmed” que vous pouvez rapidement tirer quand vous en avez besoin.

Headspace et Calm sont des téléchargements gratuits sur l’App Store.

Yoga et exercice

Si vous souhaitez intégrer des mouvements du corps entier pour retrouver un peu de calme, vous pouvez accéder au yoga directement sur votre poignet. Le yoga quotidien est une option intéressante qui offre des plans gratuits et payants.

Vous pouvez également simplement utiliser l’application Exercice pour suivre un entraînement de Yoga ou Mind & Body et faire une série d’étirements / poses auto-dirigés.

En outre, vous pourriez trouver des exercices plus actifs comme une course, une balade à vélo, une séance d’entraînement HIIT ou quelque chose d’autre qui pourrait vous aider à vous concentrer sur ce qui a créé votre stress et à vous sentir mieux lorsque vous créez un flux d’endorphines.

La musique

Si aucun des éléments ci-dessus ne vous convient à un moment donné, n’oubliez pas le pouvoir de la musique. Utilisez votre Apple Watch pour lire une chanson ou un album que vous aimez. C’est incroyable de voir comment écouter un morceau que vous associez à des sentiments positifs peut rapidement vous aligner avec eux et dissiper votre stress en quelques instants.

Si la musique ne vous semble pas juste, écoutez peut-être l’un de vos comédiens préférés pour changer vos sentiments.

Avez-vous une autre façon de gérer le stress? Partagez votre opinion dans les commentaires ci-dessous!

FTC: Nous utilisons des liens d’affiliation automatique générant des revenus. Plus.

Consultez . sur YouTube pour plus d’informations sur Apple: