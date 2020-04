Quatre sites gratuits pour créer vos propres bandes dessinées

Internet a permis à quiconque de créer ses propres bandes dessinées, bien que le plaisir de lire les bandes des grands génies sur papier reste essentiel pour les fans.

Quel que soit votre talent d’artiste ou de comédien, la possibilité de créer cette bande dessinée est à la portée de tous gratuit, flexible et en un clic. Si vous aimez la bande dessinée et que vous souhaitez imiter le grand Stan Lee décédé récemment, nous vous laissons une sélection de sites gratuits pour créer le vôtre.

MakeBeliefsComix.com

Un créateur de bande dessinée très simple à utiliser pour les plus jeunes de la maison, avec lequel passer un bon moment avec vos enfants lors de ces jours de vacances. Il a également suffisamment d’options pour que les adultes transmettent un message avec un choix de 25 caractères pour remplir une bande dessinée à deux, trois ou quatre panneaux.

Les préréglages qui rendent le site si facile à utiliser peuvent également être légèrement limitatifs et vos bandes dessinées peuvent avoir l’air assez génériques. Il n’a que quatre expressions différentes pour chaque caractère. L’avantage est que vous pouvez terminer une bande dessinée de base en ligne en 10 minutes. Son créateur est Bill Zimmerman, auteur de nombreux livres (Make Beliefs: A Gift For Your Imagination) et vise à “offrir une sélection de personnages aux humeurs différentes et la capacité d’écrire des mots et des pensées pour eux”.

Pixton

Plus de niveau que le précédent et plus dédié aux artistes de la maison. Le site permet autant de personnalisation que possible sans avoir à créer à partir de zéro. Par exemple, au lieu de simplement choisir la couleur de chemise d’un personnage, il existe des options pour ajuster le col, la forme, les manches et la taille du vêtement. Plutôt que de s’appuyer sur des postures et des émotions prédéfinies pour chaque personnage, les utilisateurs peuvent cliquer et faire glisser les membres des personnages vers de nouvelles postures et personnaliser les yeux, les oreilles, le nez et les coiffures.

Il vous permet également d’ajouter des images de Flickr ou de Google et des bandes dessinées à succès s’affrontent chaque jour pour une place dans le Top 10 de Pixton.

ToonDoo

À mi-chemin entre les deux précédents, il vise un équilibre entre polyvalence créative et facilité d’utilisation, garantissant de bons résultats finaux. Il offre une large bibliothèque de personnages et d’objets à utiliser dans votre bande dessinée, mais dispose d’outils pour lui donner votre propre touche, TraitR pour créer des personnages personnalisés; DoodleR qui vous permet de peindre librement et ImagineR si vous souhaitez manipuler vos propres photos ou une autre image.

Contrairement à d’autres sites de création de bandes dessinées, il existe une option pour enregistrer le projet à mi-chemin de la création p et pouvoir y revenir plus tard. Lorsque vous avez terminé avec un tas de puces, vous pouvez compiler un livre et faciliter l’intégration de dessins animés individuels sur un site Web ou les partager via les médias sociaux, en plus d’une impression de haute qualité.

Générateur de bande

Il n’y a pas trop d’occasions de créer un style personnel avec Strip car vous devez travailler avec les personnages proposés par le site, bien que cela ne signifie pas que vous ne pouvez pas être créatif. Les galeries thématiques communautaires en témoignent.

Une capacité unique est les cadres réglables. Si vous avez besoin qu’une cellule spécifique soit un peu plus large ou plus longue, vous pouvez le faire simplement en glissant-déposant avec une souris. Un autre point fort est la bibliothèque personnelle, où vous pouvez inclure vos meilleures images pour une utilisation ultérieure dans n’importe quelle bande dessinée.