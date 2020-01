Quatre tendances technologiques qui évolueront en 2020

Le prochain

L’année sera marquée par l’arrivée de certaines technologies ainsi que par les défis

qui apporte la numérisation mondiale. Voici quelques projections de

des experts

Bon nombre des tendances technologiques qui ont fait bouger ce

2019 restera l’année prochaine avec plus d’avances et plus de paris. Certains

les experts ont souligné ce qui évoluera en 2020 en matière de technologie.

Plus d’étapes pour

Développement de l’IA

Pour Javier Ortiz, Google Cloud Manager en Colombie, un

des technologies qui resteront en vigueur est l’intelligence artificielle (IA).

Comme le souligne l’expert, cela doit être compris comme une technologie au service

du bien commun et de la société tout entière.

Ortiz dit que l’IA doit cesser de concevoir ou

interagir avec des robots ou des machines tirés d’un film scientifique

fiction, car il s’agit d’une technologie qui, depuis un certain temps, facilite la

la vie des êtres humains et qui aide à résoudre les défis mondiaux

comme prévoir les catastrophes naturelles, mesurer la propreté de l’air

que nous respirons, le diagnostic rapide et le prix des maladies, parmi

d’autres.

Voyage 5G

La 5G représente sans aucun doute une grande poussée vers la consolidation

de la révolution numérique qui vise, entre autres, une meilleure

expérience utilisateur “Non seulement les gens seront connectés les uns aux autres,

tout comme les appareils qui nous entourent », a déclaré Red Hat.

La 5G est donc attendue l’année prochaine, grâce à sa grande

la vitesse de connexion, la latence minimale et la haute fiabilité, permettront

connexion d’une voiture autonome avec tout ce qui l’entoure, y compris la sienne

rues (dans le cas des villes intelligentes).

Le grand moment devrait être le lancement du premier

iPhone compatible avec le réseau 5G, une étape déjà franchie par Samsung et Xiaomi. De

De même, une autre inconnue sera le rôle que le fournisseur chinois Huawei aura

dans le déploiement mondial de cette technologie.

Progrès dans

informatique quantique

L’une des grandes annonces de cette année a été celle faite par

Google dans lequel il prétend avoir conçu un ordinateur qui atteint le

suprématie quantique Selon Ortíz, cela signifie qu’il a été atteint

une opération qui aujourd’hui n’est pas possible grâce à l’informatique classique qui

Nous utilisons dans nos ordinateurs et téléphones portables.

L’expert a souligné que «ces progrès sont importants parce qu’avec

ce calcul, les processus d’apprentissage automatique seraient améliorés et

ils réaliseraient des avancées beaucoup plus importantes. En outre, ce nouveau type de

l’informatique permettrait de résoudre des problèmes auparavant impossibles ou très difficiles,

comme découvrir quelles molécules pourraient produire des médicaments

vraiment efficace. ”

Évolution

de la blockchain

Les experts de Red Hat disent que la blockchain aura son

en 2020. Aujourd’hui, les entreprises bénéficient d’une plus grande sécurité et

Monétisation de votre entreprise grâce à cette structure de données. Supplémentaire à

cela, les investissements dans cette technologie croissent à un taux composé de 73%,

avec des dépenses totales prévues de 11,7 milliards de dollars US d’ici 2022.

Certains des avantages de cette technologie sont l’immédiateté,

sécurité, réduction des coûts et identification des erreurs, entre

d’autres. En outre, ces chaînes de blocs pourraient déjà être appliquées dans d’autres

secteurs; de la propriété intellectuelle à la sécurité alimentaire ou

gestion d’actifs

Source: Dinero.com

