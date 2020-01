Que contient ma liste de souhaits Apple Music pour 2020?

La semaine dernière, j’ai écrit que je souhaitais voir un «mode enfants» dans Apple Music en 2020. Depuis que je suis abonné à Apple Music depuis le premier jour, j’ai commencé à réfléchir à des moyens de changer le service à l’avenir. . Apple Music est un service fantastique, et il offre le meilleur rapport qualité-prix de tous les abonnements que j’ai personnellement utilisés. Ce ne sont que quelques ajustements mineurs que je voudrais voir. Voici ma liste de souhaits Apple Music pour 2020.

Facturation annuelle pour les familles

Je préfère payer chaque année pour les abonnements plutôt que mensuellement car le paiement forfaitaire me fait considérer sa valeur davantage. Apple Music propose un forfait annuel à 99 $ à prix réduit pour les gens sur un seul abonnement. Ce prix est réduit par rapport au paiement de 9,99 $ par mois. À l’heure actuelle, le plan familial coûte 14,99 $ par mois, ce qui correspond à 179,88 $ par année (plus taxes). J’aimerais voir un plan annuel pour les familles à 149,99 $ par an.

Dossiers des listes de lecture auxquelles vous êtes abonné

J’adore les listes de lecture prédéfinies sur Apple Music, et Apple a beaucoup mieux fait de les maintenir à jour avec un nouveau contenu. À mesure que ma bibliothèque s’est agrandie, il est devenu difficile de les organiser, cependant. Sur Spotify, vous pouvez créer des dossiers et stocker toutes vos listes de lecture à l’intérieur. Apple Music propose cette fonctionnalité, mais uniquement pour les listes de lecture que vous avez créées manuellement. Apple doit également l’étendre aux listes de lecture auxquelles vous êtes abonné.

Accès en un clic pour aimer ou ne pas aimer les chansons

Dans l’écran Now Playing sur iOS, vous devez appuyer sur l’icône Plus pour accéder à l’écran pour aimer ou ne pas aimer une chanson. Je voudrais une option pour remplacer l’une des autres icônes de l’écran Now Playing par une icône en forme de cœur ou une icône de pouce vers le bas. Je serais encouragé à interagir davantage avec ces fonctionnalités et cela à mon tour aiderait à affiner davantage mes recommandations.

Un moyen plus simple de télécharger l’intégralité de votre bibliothèque hors ligne

Le téléchargement de l’intégralité de votre bibliothèque sur Apple Music est un processus fastidieux. Vous devez créer une liste de lecture intelligente, puis télécharger la liste de lecture. Pourquoi n’y a-t-il pas un seul bouton pour télécharger l’intégralité de votre bibliothèque? Surtout en voyage, je trouve pratique de savoir que j’ai accès à ma bibliothèque quelle que soit ma connexion cellulaire.

Nouvelles alertes de contenu

Apple Music a toujours eu du mal à informer les utilisateurs lorsque les artistes qu’ils suivent ont publié de nouveaux contenus. Pour tous les artistes de ma bibliothèque, je veux avoir la possibilité d’avoir une alerte push et un e-mail lorsqu’ils sortent de nouveaux albums, chansons, remixes, apparaissent sur Beats 1, etc. Apple a beaucoup de possibilités avec les e-mails sur Apple Music. Ils devraient avoir un e-mail du vendredi avec ce que vous pourriez aimer cette semaine, des listes de lecture récemment mises à jour dans votre bibliothèque, etc. De toutes les choses sur ma liste de souhaits Apple Music, cette idée est celle que j’aimerais voir le plus. En ce moment, j’utilise MusicButler pour recevoir des alertes.

Système d’achat de billets intégré

Apple pourrait s’associer à Ticketmaster et à d’autres applications de billetterie pour vous informer des concerts à venir dans votre région avec la possibilité d’acheter un billet directement dans Apple Music et de payer avec Apple Pay. Apple pourrait établir une commission pour chaque vente et cela aiderait à générer des revenus Apple Music qui ne dépendent pas des abonnements.

Ajouter des chansons à la bibliothèque musicale iCloud depuis iOS

La bibliothèque musicale iCloud est un élément clé de ce qui distingue Apple Music de Spotify. Pouvoir ajouter ma propre musique à ma bibliothèque Apple Music a été formidable. J’ai beaucoup de déchirures en direct personnalisées que j’ai achetées directement auprès d’artistes, et elles vivent maintenant dans ma bibliothèque. Apple doit notamment étendre la bibliothèque musicale iCloud pour ajouter du contenu depuis iOS et iPadOS. Alors qu’Apple construit ce que les appareils mobiles peuvent faire en termes de fonctionnalités, il est essentiel de traiter les applications Apple Music de la même manière sur toutes les plateformes.

Récapitulation de la liste de souhaits Apple Music

Que contient votre liste de souhaits Apple Music? Ce sont quelques-unes des idées que j’ai eues pour améliorer le service, mais je suis toujours intéressé à entendre les opinions des autres. Faites-moi savoir dans les commentaires.

