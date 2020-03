Que faire lorsque votre ancien routeur continue de recevoir des mises à jour de sécurité?

Certains chercheurs en sécurité ont récemment découvert des failles de sécurité dans certains des routeurs D-Link, bon nombre de ces routeurs sont toujours vendus en ligne, mais D-Link ne les fabrique plus et ne les corrige plus. Pour cette raison, que faites-vous lorsque votre ancien routeur continue de recevoir des mises à jour de sécurité?

Pour que vous puissiez configurer correctement cet appareil, cliquez sur le lien afin de pouvoir redémarrer correctement votre routeur. Cela ne prendra pas longtemps et vous aurez beaucoup d’informations utiles.

Pourquoi les mises à jour de sécurité sur le routeur sont-elles importantes?

Ces mises à jour sur le routeur sont vraiment importantes. Ce routeur sans fil est généralement le seul appareil à fournir Internet. Il remplit la fonction d’un pare-feu et protège tous vos autres appareils du trafic entrant grâce à la traduction des adresses réseau.

Ces failles de sécurité dans les routeurs peuvent les rendre infectés par des logiciels malveillants et se lier à un botnet. Pour ce faire, vous devez désactiver l’accès à distance à votre routeur. Il s’agit d’une astuce de sécurité critique car elle protège l’interface d’administration de votre routeur Internet. L’installation des dernières mises à jour de sécurité est donc si nécessaire.

Malheureusement, de nombreux routeurs n’installent pas automatiquement les mises à jour de sécurité et nécessitent une installation manuelle de ces réinitialisations. Vous pouvez donc les installer depuis l’interface Web du routeur ou depuis l’application mobile au cas où le fabricant propose cette application.

Pourquoi les fabricants se sont-ils avérés si mauvais avec ces mises à jour?

Lorsque vous trouvez une faille de sécurité, soit par des chercheurs en sécurité, soit par des pirates qui veulent simplement contaminer votre routeur et les intégrer dans un botnet, ce que vous voulez, c’est que votre routeur dispose de mises à jour de sécurité. Cependant, ceux-ci ne sont pas toujours disponibles.

Certes, les fabricants n’ont aucune obligation de mettre à niveau les routeurs à vie, et encore moins pour une période de temps définie. Beaucoup de ces fabricants construisent un grand nombre de modèles différents.

Donc, quand ils rencontrent un trou, il peut prendre un peu d’effort pour le patcher dans chaque modèle existant exécutant différentes versions de firmware.

De plus, de nombreux fabricants de routeurs sont en concurrence sur les prix, en raison de la grande concurrence qui existe sur le marché. Beaucoup cherchent à acheter ces appareils beaucoup moins cher, c’est pourquoi les fabricants cherchent à réduire les coûts.

Comment pouvez-vous vérifier si votre routeur est toujours compatible?

La grande question est de savoir si votre routeur est toujours pris en charge. La seule façon de savoir avec certitude est de vérifier auprès du fabricant de l’appareil. Vous devez d’abord regarder votre routeur et noter le fabricant, vous noterez le numéro de modèle afin de vérifier s’il figure sur la liste des équipements ayant une durée de vie utile.

Dans le cas d’Apple, les stations de base AirPort semblent toujours compatibles avec diverses mises à jour du firmware, bien que la société ne les fasse plus. Si vous avez Asus, vous devriez consulter la liste des produits en fin de vie sur le site Web de ce fabricant. Les sites Web officiels affirment que le micrologiciel de l’appareil “ne se mettra pas à jour” une fois qu’il aura atteint la fin de sa durée de vie.

En ce qui concerne Cisco,

ce fabricant répertorie sa large gamme de produits en fin de vie

et à la fin de votre vente sur votre site internet.

Pour D-Link, vous devez consulter la liste officielle des produits hérités sur le site Web de D-Link. Les routeurs de cette liste ne recevront pas de mises à jour de sécurité.

Vous devriez jeter un bon coup d’œil aux anciennes listes de routeurs pour voir s’ils ont des mises à jour de sécurité

Netgear ne semble pas avoir de liste de produits à la fin de

sa durée de vie utile, qui s’est avérée assez absurde. Linksys offre une grande

liste des produits obsolètes, il est donc nécessaire de revoir calmement tous

les annonces.

Google propose également des routeurs WiFi, ils sont assez récents et ils semblent tous être pris en charge avec des mises à jour. Cependant, Google semble avoir renoncé à maintenir une liste actuelle des mises à jour du firmware sur son site Web.

Synology propose un site Web avec une assistance produit qui

Énumérez les appareils et le type d’assistance qu’ils reçoivent.

Dans le cas où vous ne disposez pas d’informations de votre fabricant, vous devriez consulter le site Web pour voir une liste des produits à la fin de leur vie utile ou une liste des appareils compatibles. Vous pouvez également trouver la page d’assistance officielle de votre modèle spécifique de votre équipe et savoir s’il existe des informations sur l’assistance.