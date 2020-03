Que faire si quelqu’un chez vous a un coronavirus – .

Prendre soin d’un patient atteint de coronavirus à domicile signifie s’adapter à une situation en évolution rapide.

Mettre en place une chambre de malade, isoler le virus et assurer le confort de votre bien-aimé est de la plus haute importance.

Des experts en santé du monde entier recommandent l’éloignement social et l’auto-isolement comme les meilleurs moyens de prévenir la propagation du coronavirus au sein d’une communauté. Les mesures fonctionnent si suffisamment de personnes les suivent, mais il y a toujours une grande question pour les personnes qui se trouvent dans la position peu enviable de vivre dans la même maison que quelqu’un qui est confirmé avoir le COVID-19.

Dans ce cas, votre meilleur pari – que vous soyez la personne infectée ou que vous viviez avec une personne qui, selon vous, en est atteinte ou dont le test est positif – est de suivre quelques pratiques de base pour minimiser le risque que la personne infectée propage le virus. virus au reste du ménage.

La chambre des malades

Tout comme les hôpitaux et les cliniques créeront des zones désignées pour les patients atteints du nouveau coronavirus, vous pouvez faire de même efficacement dans votre propre maison. Cela signifie affecter une «chambre de malade», pour ainsi dire, et s’assurer qu’elle est à la fois confortable et bien garnie de choses dont la personne malade aura besoin. Cela aide à garantir que votre proche peut commencer sa récupération en toute sécurité et sans avoir à explorer la maison à la recherche de choses dont il pourrait avoir besoin, comme des tissus, de l’eau et d’autres éléments essentiels nus.

Désinfectez tout

Si vous n’avez pas déjà vaporisé et vaporisé de nettoyant sur des choses comme les poignées de porte, les comptoirs et d’autres choses qui sont touchées plusieurs fois par jour dans un ménage moyen, c’est le moment de le faire. Vous n’avez pas besoin d’aller trop loin, mais si un membre de votre famille, un ami ou un colocataire malade doit quitter sa chambre de malade, tout ce avec quoi il interagit devrait bénéficier d’une forme de désinfection. Oh, et lavez-vous les mains fréquemment tout au long de la journée, même si vous devriez déjà le faire.

Livraison de nourriture à domicile

Les membres sains du ménage devraient faire de leur mieux pour s’occuper des malades, mais cela peut être délicat lorsque vous essayez d’empêcher une maladie contagieuse de se propager. Préparer des aliments et les laisser devant une porte est un bon moyen de minimiser le contact tout en s’assurant que toute personne malade a beaucoup à manger.

Quant à faire entrer la nourriture à la maison en premier lieu, il va sans dire que toute personne malade doit l’éviter à tout prix. Commander des aliments en ligne est une option, mais assurez-vous d’inclure une note dans les instructions de livraison pour laisser les aliments à l’extérieur et ne pas contacter directement un livreur. Commander des courses en ligne et choisir une heure de ramassage est également une option, mais seules les personnes en bonne santé devraient faire ces voyages.

Enregistrement à distance

Surveillez la santé de toute personne malade à la maison, mais faites-le à distance si possible. L’envoi d’un message sur Facebook ou SMS est beaucoup plus sûr que d’ouvrir la porte et de se retrouver face à face.

Il est important de surveiller la gravité des symptômes et si une personne a du mal à respirer, crache du sang ou présente d’autres symptômes troublants, il est temps d’appeler le médecin et, dans certains cas, de la placer en milieu hospitalier dès que possible.

Attends!

Si les symptômes d’une personne sont mineurs et ne mettent pas sa vie en danger, la plupart des hôpitaux et des cliniques conseilleront à la personne ou à la famille de se débarrasser de la maladie jusqu’à ce qu’elle guérisse naturellement. Cela peut prendre des jours ou des semaines, alors préparez-vous à un temps d’arrêt prolongé et planifiez bien à l’avance pour cette inévitabilité.

Source de l’image: Deliris / Shutterstock

Mike Wehner a rendu compte de la technologie et des jeux vidéo au cours de la dernière décennie, couvrant les dernières nouvelles et tendances en matière de réalité virtuelle, de vêtements portables, de smartphones et de technologies futures.

Plus récemment, Mike a été rédacteur technique au Daily Dot et a été présenté dans USA Today, Time.com et dans d’innombrables autres sites Web et imprimés. Son amour de

le reportage est juste derrière sa dépendance au jeu.

.