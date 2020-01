Que fait Barry Diller? Expedia ne cherche pas de nouveau PDG après le départ brutal de Mark Okerstrom, selon un rapport – .

(Photo . / Todd Bishop)

Le groupe Expedia a été discret sur le statut de son leadership après les départs brutaux du PDG Mark Okerstrom et du directeur financier Alan Pickerill début décembre. Un nouveau rapport indique que l’entreprise n’est pas pressée de trouver un PDG de remplacement.

Business Insider a rapporté que Barry Diller, le magnat des médias et président d’Expedia a déclaré aux employés lors d’une réunion à mains nues le mois dernier que la société ne recherchait pas de PDG de remplacement. Diller et le vice-président Peter Kern gèrent actuellement les opérations de l’entreprise.

La société a cité un désaccord entre Okerstrom et Pickerill et le conseil d’administration d’Expedia sur une réorganisation ambitieuse qui visait à unifier les marques et la technologie d’Expedia comme raison de leur départ.

Les actions d’Expedia ont augmenté de 8% depuis qu’Okerstrom et Pickerill ont annoncé leur démission, mais ont baissé de près de 16% depuis novembre, lorsque la société a publié des résultats financiers décevants au troisième trimestre.