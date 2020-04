que faut-il considérer? – .

La construction d’un nouveau réseau pour une école de la maternelle à la 12e année présente de nombreuses similitudes avec la construction d’un pour les entreprises, mais en ce qui concerne le Wi-Fi, il y aura probablement des différences à considérer. Les écoles de la maternelle à la 12e année ont des besoins de sécurité, de filtrage de contenu par SSID et de capacité différents grâce aux déploiements d’iPad 1: 1. Cette semaine, alors que nous poursuivons notre série de révisions du réseau K – 12, je vais examiner le Wi-Fi. Pour les écoles de la maternelle à la 12e année, la grande majorité des utilisateurs du réseau seront uniquement connectés au Wi-Fi. Peu importe si une école utilise un iPad, des Chromebooks ou Microsoft Surface, les salles de classe auront rarement plus d’une ou deux prises Ethernet. Comment construire un Wi-Fi scolaire fiable?

À propos de faire le grade: Un samedi sur deux, Bradley Chambers publie un nouvel article sur Apple dans l’éducation. Il gère des appareils Apple dans un environnement éducatif depuis 2009. Grâce à son expérience du déploiement et de la gestion de 100 Mac et 100 iPad, Bradley mettra en évidence les façons dont les produits Apple fonctionnent à grande échelle, les histoires des tranchées de la gestion informatique et les façons dont Apple pourrait améliorer ses produits pour les étudiants.

Construire un Wi-Fi scolaire fiable: renforcer les capacités

Une des différences entre la construction du Wi-Fi pour une école et un centre commercial, par exemple, est que la capacité est l’aspect critique. Dans un centre commercial, il peut être nécessaire de s’assurer qu’un complexe entier est couvert avec une connexion Wi-Fi, mais chaque point d’accès peut ne voir qu’une poignée de clients en raison de la disposition de l’installation.

À la maternelle à la 12e année, une seule classe peut compter de 20 à 30 clients. Dans votre conception, vous devrez peut-être concevoir un AP par classe, mais vous pourriez avoir un AP par deux salles de classe. Cela dépendra simplement de ce qui se trouve dans vos murs, de la proximité de vos salles de classe, etc. signal à pleine puissance, vous pourriez voir des interférences dans le même canal.

D’après mon expérience, si vous avez des besoins élevés en capacité, la recherche de deux points d’accès à 5 GHz est très judicieuse sur le plan financier si vos appareils prennent en charge 5 GHz. Tous les iPad le font, mais vous devrez vérifier la composition de votre appareil pour vous en assurer. Alors que le Wi-Fi 5 (802.11ac) n’était que de 5 GHz, le Wi-Fi 6 (802.11ax) ramène la prise en charge à 2,4 GHz. Dans les environnements denses, il sera difficile de construire autour de la bande 2,4.

Une chose à garder à l’esprit est qu’il ne s’agit pas seulement de clients pris en charge par point d’accès, mais également du débit attendu de l’appareil. Si le contenu auquel vous accédez est en streaming (par rapport au téléchargement sur l’appareil), vous devrez en tenir compte.

Vous n’avez pas besoin de dix SSID

Une de mes bêtes noires va dans une école et voit une longue liste de SSID. À mon avis, tout ce qui est passé au-delà de trois va avoir un léger impact sur le réseau. Cet article de 2013 sur l’aide du blog Revolution Wi-Fi explique pourquoi:

L’une des meilleures pratiques les plus fréquemment citées parmi les professionnels du Wi-Fi est de limiter le nombre de SSID que vous avez configurés sur votre WLAN afin de réduire la quantité de surcharge sur le réseau et de maintenir des performances élevées. Mais il n’y a pas beaucoup de données publiques pour vraiment expliquer ce point lorsque vous l’expliquez à un autre ingénieur, à une direction ou à un client. Dire simplement à quelqu’un qu’il ne doit pas créer plus de «X» nombre de SSID n’est pas très convaincant.

Si vous téléchargez la feuille de calcul Excel, vous pourrez exécuter vos propres numéros. Au lieu de créer un SSID pour l’étudiant, le personnel, l’invité, la voix, etc., essayez de le limiter à trois au maximum, mais utilisez votre méthode d’authentification pour attribuer des profils utilisateur pour améliorer la qualité de service, les autorisations d’accès, etc.

Quelles sont vos options d’extension?

Une chose que j’encourage les gens à réfléchir est de savoir comment leur réseau évolue s’ils doivent doubler le nombre de points d’accès. Que se passe-t-il lorsque votre école ajoute des bâtiments? Votre contrôleur a-t-il un maximum qu’il prend en charge? Êtes-vous capable de gérer plusieurs emplacements dans une seule interface? Je ne traite pas de fournisseurs spécifiques dans cet article, mais c’est quelque chose que j’insiste lorsque je donne des conseils aux gens sur la façon de créer une connexion Wi-Fi scolaire fiable.

Une autre chose à considérer est de savoir si vous pouvez ajouter une nouvelle technologie à côté de l’ancienne. Par exemple, si vous disposez d’un réseau Wi-Fi 5 bien conçu et performant, mais que vous souhaitez ajouter du Wi-Fi 6 dans vos zones denses pour atténuer les problèmes de capacité, pouvez-vous le faire avec seulement le coût du nouveau Points d’accès?

Réfléchissez à l’authentification des utilisateurs

Pour les environnements domestiques, la clé pré-partagée est la méthode d’authentification standard. Si vous souhaitez créer un réseau Wi-Fi scolaire fiable, vous devrez cependant envisager un meilleur système. La seule fois où je me déconnecterais en utilisant PSK à la maternelle à la 12e année, c’est si vous installez un profil de configuration mobile à l’aide de votre MDM afin qu’aucun étudiant ou membre du personnel ne doive connaître la clé. Bien qu’il existe encore des moyens de le découvrir, ce sera mieux que de donner la clé à tout le monde. Quelques options consisteraient à utiliser une solution comme une clé pré-partagée unique / privée dans laquelle chaque personne se voit attribuer un PSK unique. Un autre serait d’utiliser quelque chose comme JumpCloud pour permettre à G Suite d’agir comme une connexion RADIUS.

«L’un des besoins les plus fondamentaux de l’informatique en maternelle à la 12e année, et dans tous les secteurs de l’éducation, est la capacité de contrôler étroitement l’accès au réseau WiFi et à Internet en général. Pour des raisons de sécurité, les réseaux de la maternelle à la 12e année doivent être clairement définis: professeurs et étudiants, tout en s’assurant que des contrôles approfondis du contenu sont en place. Bien qu’il soit plus facile d’accéder au Wi-Fi des étudiants, il est important de contrôler ce que les étudiants peuvent accéder. Le réseau du corps professoral doit être plus sécurisé, afin de garantir que les étudiants et les autres personnes ne puissent pas accéder à des informations sensibles. » – Greg Keller, directeur de la stratégie chez JumpCloud.

Conclusion sur la construction d’un réseau Wi-Fi scolaire fiable

Ces conseils ne sont que quelques-unes des choses que j’ai trouvées utiles au fil des ans. Cependant, aucun conseil ne peut surmonter une mauvaise conception. Si vous construisez un réseau essentiel à la mission, vous pourriez être bien servi de faire appel à un expert local qui peut effectuer une étude de site et aider à concevoir un réseau qui, selon vous, fonctionnera dans votre environnement.

Avez-vous des conseils pour créer un réseau Wi-Fi scolaire fiable? Veuillez les laisser dans les commentaires afin que nous puissions tous grandir ensemble.

FTC: Nous utilisons des liens d’affiliation automatique générant des revenus. Plus.

Consultez . sur YouTube pour plus d’informations sur Apple: