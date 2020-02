Que faut-il pour utiliser 1 To de RAM Mac Pro? Essayez plus de 6000 onglets Chrome

Chrome est connu pour être un navigateur rapide et réactif et, en plus, il est également connu pour absorber beaucoup de RAM de votre machine. Dans une tournure hilarante des événements, Jonathan Morrison a vu Chrome exécuter des milliers d’onglets sur son Mac Pro consommer plus de 1,2 To de RAM.

Le Mac Pro 2019 peut être configuré avec jusqu’à 1,5 To de RAM. Cependant, l’une des questions récurrentes est que pouvez-vous réellement faire avec tout ce pouvoir? Eh bien, exécuter le navigateur Google Chrome avec plus de 6 000 onglets est une option…

Hier, Jonathan a publié sur Twitter que Chrome utilisait 75 Go de RAM sur son Mac Pro avec environ 2000 onglets ouverts. Environ deux heures plus tard, avec 5 000 onglets de navigateur Chrome ouverts, Chrome est passé à 170 Go.

pic.twitter.com/3ei1m5HwPd

– Jonathan Morrison 🙋🏻‍♂️ (@tldtoday) 7 février 2020

Jonathan a laissé son Mac Pro faire tout ce qu’il faisait pour la soirée et s’est réveillé aujourd’hui pour trouver 6000 onglets ouverts et Chrome grimper à 857 Go de RAM.

Vous avez probablement deviné maintenant que les choses sont devenues plus folles à partir de là, Chrome dépassant la barre des 1 To et allant encore plus loin.

Dans une courte vidéo, Jonathan mentionne comment Chrome a finalement gelé et utilise également curieusement beaucoup de puissance de traitement, comme beaucoup trop. Mais assez drôle, d’autres applications sur son Mac Pro fonctionnaient toujours bien.

Chrome pourrait gagner pic.twitter.com/22BeZhjOlX

– Jonathan Morrison 🙋🏻‍♂️ (@tldtoday) 7 février 2020

Le fil entier est une lecture hilarante. Quelques autres informations intéressantes incluent le Mac Pro restant “murmure silencieux” pendant toute la durée de l’accord. Quand quelqu’un a demandé à Jonathan quel était son plan, il a mentionné qu’il s’amusait juste.

Plan zéro lol

– Jonathan Morrison 🙋🏻‍♂️ (@tldtoday) 7 février 2020

FTC: Nous utilisons des liens d’affiliation automatique générant des revenus. Plus.

Consultez . sur YouTube pour plus d’informations sur Apple: