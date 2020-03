Que fera Marvel avec le seul Avenger original dont l’histoire est encore un mystère? – .

Avengers: Fin de partie a marqué la fin de la ligne de trois des Avengers originaux, dont Black Widow, Iron Man et Captain America. En plus de cela, deux autres devraient être mis à la retraite dans un proche avenir, avec l’aide d’un nouveau film (Thor: Love and Thunder) ou d’une série télévisée (Hawkeye). Tous ces personnages seront remplacés d’une manière ou d’une autre, avec MCU Phase 4 amenant les premiers nouveaux membres à rejoindre une équipe Avengers qui fera face à la prochaine menace de type Thanos. Mais il reste un héros des six originaux dont l’arc doit encore être fermé. C’est aussi le seul héros de Marvel qui n’aura plus jamais de long métrage complet, mais qui pourrait encore avoir un avenir dans le MCU.

Fin du jeu a conclu les arcs de Natasha, Tony Stark et Steve Rogers et a affiné les arcs de Clint Barton et Thor. Ces deux-là quitteront bientôt le MCU, et j’espère qu’ils obtiendront de superbes chapitres finaux de leurs aventures MCU. Mais Fin du jeu ne ressemblait pas à la fin de la ligne pour Bruce Banner, et c’est parce qu’il lui manquait plusieurs moments satisfaisants.

Nous n’avons jamais pu voir Bruce Banner parvenir à un compromis avec Hulk et créer le Smart Hulk. Nous n’avons jamais eu de match revanche Hulk vs Thanos. Nous n’avons même pas vu Smart Hulk impliqué dans autant de scènes de combat pendant la bataille finale. Et la relation de Banner avec Nat a également atteint sa fin hors écran.

C’était incroyablement satisfaisant de voir ce nouveau Hulk dans Avengers, un héros que les gens aiment et un héros qui peut mettre son cerveau et ses muscles à bon escient. Après tout, il est en partie responsable du succès du vol de temps, et c’est le héros qui a défait le cliché pour ramener tout le monde. Mais l’arc de Hulk ne semble pas complet – du moins pas encore.

Nous avons entendu ces derniers mois que Mark Ruffalo parlait de Hulk avec des dirigeants de Marvel, et il semblait que le super-héros avait encore un avenir dans le MCU. L’acteur, connu pour ses fuites Marvel, a de nouveau abordé l’affaire Hulk lors d’un panel au C2E2 à Chicago. Selon ComicBook, Ruffalo a déclaré qu’il était en pourparlers pour rejoindre le casting de la série She-Hulk.

Source de l’image: Marvel Studios

Cela semblait toujours une donnée pour la série. She-Hulk, ou Jennifer Walters, est la cousine de Banner et elle devient She-Hulk après une transfusion sanguine de sa part. C’est le genre d’histoire d’origine que vous souhaitez conserver en place, car cela vous permet d’utiliser davantage Hulk dans le MCU. Une fuite de She-Hulk a révélé récemment que le héros rejoindrait les Avengers à un moment donné dans le futur, ce qui en fait le remplacement parfait du personnage de Ruffalo.

Ce que Marvel ne peut pas faire, cependant, est un film Hulk autonome, et c’est parce qu’il ne possède pas les droits sur le personnage. Nous le savons depuis le début, mais Ruffalo l’a reconfirmé lors du panel. Mais il a dit que Marvel peut certainement encore utiliser le personnage dans les émissions de télévision.

“Peut-être que nous en faisons une série et nous sautons à travers l’Universal [problem]. Universal détient les droits de Hulk en tant que film autonome, c’est pourquoi nous ne pouvons pas en faire un », a déclaré l’acteur. “Mais, nous pouvons faire une émission de télévision!”

Ruffalo a précisé ce qu’il aimerait voir ensuite pour le personnage, révélant qu’il aimerait voir Smart Hulk en fuite à l’avenir. “Je le remettrais probablement en route un peu. Je pense que cela fonctionne vraiment et dans cette nouvelle ère numérique, nous sommes tous surveillés, cela pourrait être une dimension intéressante à la façon dont il reste en fuite. C’est probablement par là que nous commencerions – lui décidant «Je ne veux plus faire ça», mais c’est difficile maintenant parce qu’il est le professeur. Il est difficile à cacher. “

En outre, il a ajouté qu’il aimerait voir comment le conflit entre Banner et Hulk se déroulerait, ajoutant qu’il voudrait également Wolverine dans un film Hulk. «Pour être totalement honnête avec vous, je veux voir le film où Banner et Hulk doivent finalement se battre, puis le professeur est en quelque sorte une idée originale de cela. Kevin Feige, écoutez-vous? Nous voulons le professeur Hulk », a-t-il déclaré. «La seule personne dans l’univers dont Hulk a peur est Banner et je veux voir l’ultime épreuve de force entre eux deux. Et peut-être Wolverine. “

Ruffalo a également taquiné qu’il attend un match revanche avec Thanos, le seul combat que nous n’avons jamais vu dans Endgame. “Je pense toujours que vous pouvez faire plus”, a déclaré l’acteur. «Il y a beaucoup de personnages et tout le monde devait avoir son moment. Et il y a beaucoup de nouvelles personnes. J’attends une revanche. “

Enfin, Ruffalo a également abordé la relation de Banner avec Nat. On lui a demandé s’il changerait quoi que ce soit au sujet du MCU, auquel il a répondu qu’il voulait voir plus de la relation amoureuse entre Banner et Nat. «Je pense que je suppose que j’aurais aimé voir Black Widow et Banner essayer plus d’université. Ce truc est vraiment bon. “

Chris Smith a commencé à écrire sur les gadgets comme un passe-temps, et avant de le savoir, il partageait son point de vue sur les technologies avec des lecteurs du monde entier. Chaque fois qu’il n’écrit pas sur les gadgets, il échoue lamentablement à rester loin d’eux, bien qu’il essaie désespérément. Mais ce n’est pas nécessairement une mauvaise chose.

.