Que font les pierres runiques dans Harry Potter: les sorciers s’unissent

Si vous jouez à Harry Potter: Wizards Unite, il est probable que vous ayez rencontré ces objets connus sous le nom de Pierres runiques. Pourtant, le jeu ne fait pas vraiment un excellent travail pour expliquer leur importance. Les pierres runiques sont votre ticket pour les défis magiques et détermineront à quel point les défis à l’intérieur d’une forteresse seront difficiles, ainsi que les récompenses que vous pourrez gagner. Voici ce que vous devez savoir sur les Pierres runiques dans Harry Potter: Les sorciers s’unissent.

Où trouver des pierres runiques dans Harry Potter: les sorciers s’unissent

Vous trouverez les pierres runiques principalement dans les coffres au trésor, que vous gagnez en retournant des Founadbles. Chaque fois que vous retournez un Fondable ou ajoutez un autocollant à votre registre, votre rang augmente dans ce domaine d’expertise particulier, que le jeu appelle une «famille». Lorsque vous retournez suffisamment de Foundables, votre rang augmente et vous récompense une pierre runique dans ce domaine d’expertise. Vous pouvez également recevoir des Pierres runiques en cadeaux d’amis ou même, rarement, en utilisant des clés de port. Si vous ne trouvez pas suffisamment de Pierres runiques de cette façon ou si vous avez juste un peu plus à dépenser, vous pouvez également acheter un sac de dix Pierres runiques dans Diagon Alley pour 40 Or.

Notre service VPN préféré est plus abordable que jamais

Quel genre de pierres runiques existe-t-il?

Il y a 11 familles dans le jeu en ce moment, et elles sont les suivantes:

Soin des créatures magiques

Arts sombres

École de Poudlard

Légendes de Poudlard

Ministère de la magie

Magizoologie

Jeux et sports magiques

Artefacts mystérieux

Merveilles du monde magique

Bizarreries

Brillant

Chacune d’elles correspond à une zone différente de votre Registre, ainsi qu’aux pages Brilliant Event. Chaque variété de Runestone se décline en dix rangs différents, dix étant le plus rare et le plus difficile.

Que font réellement les pierres runiques?

Les pierres runiques sont utilisées pour relever des défis magiques dans les forteresses que vous trouvez sur la carte. Pour entrer dans une chambre forteresse et lancer un défi magique, vous devrez payer une pierre runique. Il peut s’agir de n’importe quelle pierre runique que vous possédez, mais la pierre runique que vous choisissez fait une grande différence.

Le niveau de la pierre runique que vous utilisez pour entrer dans une chambre détermine la difficulté des ennemis que vous affrontez – plus le niveau de pierre runique est élevé, plus les ennemis seront durs. Bien que votre niveau détermine également la difficulté, la chambre que vous choisissez et les niveaux des autres joueurs avec lesquels vous affrontez la forteresse, vos pierres runiques font également une différence appréciable, alors assurez-vous de ne pas choisir une pierre runique de niveau trop élevé!

À la fin des défis, vous serez récompensé avec de l’XP et des fragments. La famille de la Pierre runique détermine le type de Fragments que vous pouvez gagner, donc si vous utilisiez une Pierre runique Jeux Magiques et Sports pour entrer dans une Chambre, vous gagneriez des fragments pour les pages Jeux Magiques et Sports. Bien sûr, un plus grand risque s’accompagne de plus grandes récompenses, ce qui signifie que lorsque vous utilisez des pierres runiques de niveau supérieur, vous gagnerez plus d’XP et de meilleurs fragments.

Le montant d’XP que vous gagnerez se multipliera en fonction du niveau de forteresse et du niveau de pierre runique que vous choisissez:

Et l’XP ne se multiplie que pour des niveaux de forteresse et de pierre runique supérieurs!

Autres bons conseils Harry Potter: Wizards Unite!

Harry Potter: Wizards Unite a beaucoup de trucs et astuces que vous ne réaliserez peut-être même pas en jouant au jeu, c’est pourquoi iMore a créé le guide parfait pour vous aider à tirer le meilleur parti de votre expérience avec le jeu!

Accessoires Harry Potter que nous aimons

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.