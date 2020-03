Que nous dit Star Wars: The High Republic sur l’avenir du cinéma?

C’est une période étrange et incertaine pour Star Wars. La trilogie suite est terminée et dépoussiérée. Les films d’anthologie, comme Rogue One et Solo, semblent morts et enterrés et le chef de Disney Bob Iger a déclaré que l’avenir proche de la franchise se trouve sur le petit écran avec The Mandalorian et la prochaine (à un moment donné …) Obi-Wan.

Cela ne signifie pas qu’il n’y aura jamais un autre film Star Wars sur grand écran, bien sûr. Même en tenant compte du box-office relativement silencieux de The Rise of Skywalker, il s’agit toujours d’une méga-franchise et celle pour laquelle Disney et Lucasfilm ont de grands projets, avec le prochain film prévu en 2022. Ce dont il a besoin, cependant, est d’un changement. Un rafraîchissement. De quoi lui donner un nouveau look et une nouvelle sensation, tout en conservant des éléments du passé. Une nouvelle ère, peut-être?

Bienvenue en Haute République

C’est précisément ce qui se passe – dans les livres et les bandes dessinées au moins. Lucasfilm a révélé les détails de son long projet Luminous Project, un nom de code pour une initiative de publication cross-média qui est maintenant officiellement intitulé Star Wars: The High Republic.

Cette série de livres et de bandes dessinées, lancée en août, ramène la saga dans le temps de quelque 200 ans à une période de paix et de prospérité dans la galaxie. La République est à son apogée (vous voyez ce qu’ils y ont fait?), Les Jedi sont dans leur faste et les Sith sont, euh, cachés. Mais un événement, nommé avec imagination Le Grand Désastre, va tout changer …

La série suit divers personnages Jedi (y compris un Wookiee!), Ainsi que d’autres archétypes de Star Wars comme les contrebandiers et les chasseurs de primes, alors qu’ils font face à la menace posée par un nouvel ennemi mortel – un groupe de «Space Vikings» connu sous le nom de Nihil.

“Star Wars: The High Republic présente les Jedi comme nous avons toujours voulu les voir”, a expliqué le directeur créatif de Lucasfilm Michael Siglain lors du déploiement. «En véritables gardiens de la paix et de la justice. C’est une période optimiste et optimiste, lorsque le Jedi et la République Galactique sont à leur apogée. Mais bien sûr, dans cette nouvelle ère glorieuse, quelque chose de méchant arrive. »

La grande patronne de Star Wars, Kathleen Kennedy, a également annoncé: “Nous sommes ravis d’ouvrir une ère aussi riche et fertile à nos auteurs. Nous verrons les Jedi à leur apogée.”

Guerres et rumeurs de guerres

(Crédit d’image: Disney Lucasfilm Press)

Cela semble assez cool, hein? Mais est-ce vraiment juste une initiative d’édition? Les rumeurs abondent depuis un certain temps maintenant que la prochaine saga cinématographique de Star Wars pourrait également avoir lieu dans le passé – et en particulier cette époque jusqu’alors inconnue. Tout a commencé le 4 janvier de cette année, lorsque Jason Ward de MakingStarWars.net a tweeté:

“La prochaine saga de films Star Wars qui se déroulera à l’époque de la Haute République!”

Maintenant, les fans émettent toujours des rumeurs d’authenticité douteuse (rappelez-vous quand Revenge of the Sith allait définitivement révéler qu’Obi-Wan était en fait le père de Luke?), Mais Ward et MakingStarWars ont tous deux un assez bon bilan avec ce genre de chose.

Le fait que les bandes dessinées de Star Wars en janvier aient soudainement commencé à tomber dans les références à l’ère de la Haute République lui a donné une crédibilité supplémentaire. Avec le recul, cela taquinait probablement les nouveaux livres et bandes dessinées, mais il semble que cela pourrait être le début de quelque chose de beaucoup plus grand. James Waugh, vice-président du contenu et de la stratégie de franchise de Lucasfilm, dit dans la vidéo d’annonce: «Et si la publication était davantage un lieu d’incubation?» C’est une tournure de phrase intéressante et laisse une question évidente: incuber quoi?

Cela dit, Lucasfilm n’a pas tardé à souligner que “cette période sur la chronologie de Star Wars ne chevauchera aucun des films ou séries filmés actuellement prévus pour la production”, ce qui exclut les films qui se déroulent dans cette période pour le moment.

Ce que la bande-annonce montre clairement, c’est que Lucasfilm a participé au projet. En plus de rassembler leur noyau de créateurs (Claudia Gray, Charles Soule, Cavan Scott, Daniel José Older et Justina Ireland), ils ont employé des concepteurs pour étoffer pleinement cette nouvelle période de l’histoire de la République, y compris Iain McCaig – l’homme qui est venu avec le look emblématique de Dark Maul. C’est beaucoup de mal à aller juste pour quelques retombées.

Pas clair, l’avenir est

L’initiative High Republic introduira beaucoup de nouvelles traditions de Star Wars à la fois, et même s’il n’y a pas de plan pour un plateau de cinéma à cette époque en ce moment, elle jette les bases pour que les cinéastes y réfléchissent à l’avenir. Star Wars a toujours bénéficié de sa trame de fond richement détaillée et de son sens de l’histoire. Le faire de cette façon donne également aux fans quelque chose de nouveau qui les passionne.

Matt Martin de LucasFilm’s Story Group a depuis confirmé sur Twitter que le projet avait été développé indépendamment des films, émissions de télévision, jeux et autres parties de la franchise. Il a également fait tout son possible pour souligner: «Cela ne veut pas dire que l’ère ne serait pas accessible aux conteurs d’autres médias, mais elle a été développée ou [sic] édition.”

Le prochain film de Star Wars a une date de sortie le 16 décembre 2022. Ce n’est vraiment pas très long! Nous nous attendons à une annonce officielle de tout ce que le prochain film est prévu assez rapidement, bien qu’une valeur sûre soit à la célébration de Star Wars de cette année en août.

Bien sûr, il existe de nombreuses autres options autour de ce que cela pourrait être: la trilogie apparemment toujours vivante de Rian Johnson, quoi que ce soit sur lequel Kevin Feige travaille, et le projet récemment rumeur impliquant le directeur de Sleight, J.D.Dillard. Où et quand ces films sont tournés est toujours un mystère.

Peu importe ce qui se passe, explorer une nouvelle période de traditions Star Wars est certainement une pensée passionnante. C’est un nouveau départ, une table rase, même si nous ne serions pas trop surpris si quelques visages familiers apparaissent. Après tout, Yoda et Maz Kanata étaient tous les deux en vie il y a 200 ans. Et alors que les ennemis traditionnels des Jedi sont profondément cachés à ce stade, l’une des phrases écrites sur un tableau blanc dans la bande-annonce de High Republic dit simplement «Empire Sith». Intrigant…