Que peut faire le trackpad Force Touch sur un Mac?

Que vous soyez nouveau sur Mac ou que vous en ayez un depuis un certain temps mais que vous n’ayez pas l’habitude d’utiliser au maximum le puissant trackpad d’Apple, suivez toutes les choses que vous pouvez faire avec le trackpad Force Touch et comment personnaliser son réglages.

Apple a d’abord lancé son trackpad Force Touch plus performant avec les ordinateurs portables MacBook Pro et MacBook 2015. Depuis lors, il a atterri dans le Magic Trackpad 2 et le Retina MacBook Air.

Au lieu d’utiliser un bouton physique pour cliquer, les pavés tactiles Force Touch utilisent la pression et le retour haptique pour simuler les clics (c’est pourquoi il ne clique pas lorsque votre MacBook est éteint). La technologie s’accompagne d’une personnalisation soignée et de fonctionnalités précieuses.

Un autre avantage des trackpads Force Touch est qu’ils incluent beaucoup plus de surface que les précédents trackpads multi-touch d’Apple. Explorons comment personnaliser et profiter de ces superbes pavés tactiles.

Comment configurer et personnaliser Force Touch / Force Click

Les trackpads Force Touch incluent toute la prise en charge des gestes multi-touch que les versions précédentes faisaient, plus la presse sensible à la pression, qu’Apple appelle un Force Click (nous allons plonger dans l’utilisation plus générale de Force Touch dans un peu).

Avant de tester les différentes façons d’utiliser un clic forcé, vous pouvez ajuster vos paramètres (ou vous assurer qu’il est activé) en vous rendant sur Préférences de système > Trackpad> Force Click et retour haptique

Lorsque la case est cochée pour Force Click, vous pouvez changer si vous devez appliquer une pression légère, moyenne ou ferme pour activer un Force Click juste au-dessus (le même curseur s’applique aux clics réguliers)

Pour le tester, faites un clic normal mais au lieu de soulever, continuez d’appuyer plus fermement jusqu’à ce que vous sentiez un deuxième clic pour faire un clic forcé

Voici à quoi ressemblent les options de personnalisation:

Le paramètre par défaut est que les clics forcés soient effectués avec un seul doigt, mais vous pouvez cliquer sur le menu déroulant pour le changer en un tapotement à trois doigts (pas un clic forcé à trois doigts)

Ce que vous pouvez faire avec Force Touch sur votre Mac

Quelques façons populaires d’utiliser Force Click sont d’obtenir un aperçu du lien (voir une page Web liée sans avoir à l’ouvrir complètement), utiliser la recherche pour vérifier les définitions, Siri Knowledge, Movies, etc. ou extraire rapidement une adresse dans Maps ou ajouter un événement à votre calendrier en forçant à cliquer dessus.

Cependant, il y a beaucoup plus de force que Click peut faire à l’échelle du système ainsi que des fonctions spécifiques dans les applications. Apple note de nombreuses options dans un document de support:

Chercher: Forcez le clic sur le texte dans une page Web ou un message électronique pour afficher plus d’informations sur le texte provenant de sources telles que Dictionnaire, Wikipedia, etc.

Adresses: Forcez à cliquer sur une adresse pour afficher un aperçu Maps de cet emplacement.

Événements: Forcez les dates et événements de clic à les ajouter au calendrier.

Numéros de vol: Cliquez sur un numéro de vol de la compagnie aérienne pour obtenir des détails sur le vol.

Aperçu des liens: Forcez à cliquer sur un lien dans Safari ou Mail pour voir un aperçu en ligne de la page Web.

Numéros de suivi: Forcez à cliquer sur un numéro de suivi dans Safari ou Mail pour voir les détails d’expédition dans un popover.

Icônes de fichiers: Cliquez sur une icône de fichier pour afficher un aperçu rapide du contenu du fichier.

Noms de fichiers: Forcez à cliquer sur un nom de fichier dans le Finder ou sur votre bureau pour modifier le nom de fichier.

Dock: Forcez à cliquer sur une application dans le Dock pour accéder à App Exposé. Cela vous montre toutes les fenêtres ouvertes pour cette application.

Courrier: Lorsque vous rédigez un message avec une image ou une pièce jointe PDF, cliquez sur la pièce jointe pour activer le balisage. Cela vous permet d’annoter la pièce jointe.

messages: Forcez à cliquer sur une conversation dans la barre latérale pour voir les détails et les pièces jointes, et forcez à cliquer sur le jeton d’un copain dans l’en-tête du chat pour voir sa carte de contact dans un popover.

Rappels: Forcer à cliquer sur un rappel pour voir plus de détails.

Calendrier: Forcer à cliquer sur un événement pour voir plus de détails. Forcer à cliquer sur un participant à la réunion pour voir sa fiche de contact dans une fenêtre contextuelle.

Carte des emplacements: Forcez à cliquer sur un emplacement sur une carte pour y déposer une épingle.

iMovie: Si votre chronologie iMovie a une carte ou un globe animé, forcez de cliquer sur la carte ou le globe pour accéder à un menu Style.

GarageBand: Vous pouvez utiliser Forcer le clic des manières suivantes.

Forcer à cliquer sur une région pour la renommer

Forcer un clic sur une note dans l’éditeur de piano ou l’éditeur de partition pour supprimer la note

Forcer à cliquer sur une zone vide d’une zone de piste d’instrument logiciel pour créer une région MIDI vide

Forcer le clic sur une zone vide d’une zone de piste Drummer pour créer une région Drummer

Forcer à cliquer sur une zone vide d’une zone de piste audio pour ajouter un fichier audio

Forcer à cliquer sur une partie vide de l’éditeur Piano Roll ou de l’éditeur de partition pour ajouter une note

Forcer à cliquer sur la zone d’automatisation d’une région pour ajouter des points d’automatisation aux frontières de la région

Forcer à cliquer sur une région tout en faisant glisser pour zoomer sur la chronologie

Forcer à cliquer sur la zone sous le dernier en-tête de piste pour ouvrir une boîte de dialogue Nouvelle piste

Contrôle Force Touch au-delà de Force Click

Voici différentes façons dont le trackpad Force Touch est utile dans Photos, iMovie, GarageBand, Maps, Spotlight, Preview et QuickTime. Le contrôle Force Touch est toujours disponible et vous n’avez pas besoin de l’activer dans les paramètres pour l’utiliser.

QuickTime et iMovie: Vous pouvez faire varier la pression que vous utilisez sur les boutons d’avance rapide et de rembobinage. Cela accélérera la vitesse à laquelle vous avancez ou rembobinez rapidement.

iMovie: Lorsque vous faites glisser un clip vidéo jusqu’à sa longueur maximale, vous obtenez des commentaires vous informant que vous avez atteint la fin du clip. Ajoutez un titre et vous obtiendrez des commentaires lorsque le titre se mettra en place au début ou à la fin d’un clip. Des commentaires subtils sont également fournis avec les guides d’alignement qui apparaissent dans la visionneuse lors du recadrage des clips.

Zoom sur la carte: Appuyez plus fort sur un bouton de zoom pour accélérer lorsque vous effectuez un zoom avant ou arrière sur une carte.

Rotation de la carte: Vous sentirez une encoche lorsque vous faites pivoter la boussole vers le nord dans Maps.

Projecteur: Vous sentirez une encoche lorsque vous remettez la barre de recherche Spotlight dans sa position horizontale ou verticale standard.

Aperçu: Vous sentirez une encoche lorsque vous alignerez des formes, du texte et d’autres éléments de balisage.

Flèche photo: Lorsque vous parcourez les photos d’un album ou d’un moment, vous pouvez appliquer une pression supplémentaire pour accélérer.

Faire pivoter les photos: Dans Photos, lorsque vous choisissez Recadrer puis faites pivoter une photo, vous ressentirez une encoche lorsque la rotation de la photo est à zéro degré.

GarageBand: Vous ressentirez les commentaires de votre trackpad Force Touch lorsque vous effectuez les opérations suivantes.

Déplacez le curseur Track Volume sur la position 0 dB

Déplacez le bouton Track Pan à la position centrale

Réorganiser les pistes dans une nouvelle position de dépôt

Déplacer les bordures de fenêtre au point où les fenêtres apparaissent / disparaissent

Déplacer les bordures de l’en-tête de piste jusqu’au point où les éléments d’en-tête apparaissent / disparaissent

Déplacer la fenêtre principale de l’application au point où les boutons de commande apparaissent / disparaissent

Forcer à cliquer sur une souris?

Si vous aimez utiliser une souris, une option intéressante consiste à affecter Look Up à un bouton personnalisable pour prendre certaines des fonctionnalités du trackpad Force Touch au-delà du trackpad. Consultez notre guide sur la configuration avec une souris, comme le Logitech MX Master ici.

