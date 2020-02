Que peut nous dire le Samsung Galaxy S20 sur le Galaxy Note 20?

À la mi-février, la série de smartphones Samsung Galaxy S20 a été lancée, révélant la vision de Samsung pour les smartphones en 2020.

Bien que nous puissions voir certaines des fonctionnalités des appareils Galaxy S20 haut de gamme atteindre les appareils Galaxy A économiques, et peut-être les tablettes Galaxy Tab S, les autres gros téléphones de l’année de Samsung devraient être les appareils Galaxy Note 20, probablement lancés vers août, et ils sont les candidats les plus évidents pour la technologie haut de gamme de Samsung.

Les téléphones Samsung Galaxy Note sont livrés avec des stylets S Pen et des étiquettes de prix haut de gamme, car ils sont davantage conçus pour les professionnels et les créatifs que les smartphones Galaxy S standard.

Nous n’avons pas encore beaucoup entendu parler du Samsung Galaxy Note 20, ni fuites ni rumeurs, ni fonctionnalités officiellement confirmées, mais si nous examinons de près les téléphones Galaxy S20, nous pourrions tout de même faire quelques prédictions.

À bord du train 5G

Samsung double la 5G (Crédit image: Future)

Alors qu’il n’y avait qu’un seul téléphone Samsung Galaxy S10 5G, les Galaxy S20, S20 Plus et S20 Ultra sont tous 5G (enfin, il existe des versions 4G des deux premiers sur certains marchés, mais leur prolifération ne semble pas généralisée).

Cela montre que Samsung s’engage pour un avenir 5G, et cela signifie qu’il est très probable que chaque modèle de Galaxy Note 20 soit livré avec 5G.

Il convient de souligner que les Samsung Galaxy Note 10 et Note 10 Plus avaient tous deux des versions 5G, mais toutes les régions n’ont pas les versions 5G des deux, et les versions 4G se sont avérées beaucoup plus populaires en général. Pourtant, si Samsung continue sa poussée 5G, il est possible qu’il n’y ait pas du tout de version 4G pour le Galaxy Note 20, du moins sur la plupart des marchés.

Caractéristiques de l’appareil photo par rapport aux spécifications

Le Samsung Galaxy S20 Ultra avec son énorme bosse d’appareil photo à l’arrière (Crédit image: Future)

Alors que les appareils photo Samsung Galaxy S20 ont reçu des mises à niveau matérielles modérées de leurs prédécesseurs Galaxy S10, la plupart des améliorations de la photographie – en dehors du S20 Ultra – ont pris la forme de nouveaux logiciels et fonctionnalités.

Le Samsung Galaxy S20 propose de nombreuses astuces, comme la prise unique (qui capture une image de tous ses objectifs à la fois), l’enregistrement vidéo 8K et le zoom numérique 30x (grâce à de nombreux recadrages sur le zoom optique 3x).

Les anciens modes populaires sont également de retour, tels que la mise au point en direct et la vidéo de mise au point en direct, qui d’après notre expérience sont les modes de prise de vue que vous finirez par utiliser le plus, du moins si vous aimez prendre des photos fréquemment.

L’augmentation des modes photographie et vidéo, malgré le matériel de l’appareil photo relativement similaire (en oubliant le Galaxy S20 Ultra, qui possède des capteurs haute résolution), suggère que Samsung se concentre sur les logiciels de post-traitement et les astuces et fonctionnalités les plus intéressantes.

Peut-être, alors, nous pourrions voir le Samsung Galaxy Note 20 venir avec des appareils photo largement similaires à avant, mais une nouvelle suite de modes et d’options qui changent la façon dont vous prenez des photos.

Un accent sur la qualité de l’écran

Le Samsung Galaxy S20 Plus avec son écran lumineux (Crédit image: Future)

Au lieu que Samsung agrandisse ses nouveaux appareils photo lors du lancement du Galaxy S20, il a passé une grande partie de son temps à parler de la qualité de l’écran. Les appareils Galaxy S20 ont des écrans WQHD + avec des taux de rafraîchissement de 120 Hz, certains des nombres de pixels par pouce les plus élevés de tous les téléphones Samsung et HDR10 +.

Cette concentration sur les écrans est quelque chose que nous avons vu faire écho par d’autres sociétés en 2020, donc Samsung n’est certainement pas seul, mais c’est quelque chose que nous nous attendons certainement à voir dans les téléphones Galaxy Note 20 également.

Le Galaxy Note 10 Plus était QHD + mais le Note de base 10 était «uniquement» FHD +, tous deux avec des taux de rafraîchissement de 60 Hz. Comparé à de nombreux téléphones, ils avaient des écrans incroyables, mais la série Galaxy S20 tourne autour d’eux en termes de qualité.

Peut-être verrons-nous la série Samsung Galaxy Note 20 augmenter le taux de rafraîchissement à 144 Hz, comme nous l’avons entendu, certains téléphones de jeu commencent à le faire, et il est possible que l’un des modèles ait un écran 4K comme le Sony Xperia 1 – bien que cette grosse bosse dans la résolution est moins probable. Quoi qu’il en soit, quelle que soit la nouvelle technologie dont Samsung dispose, nous nous attendons à être époustouflés.

Super-taille moi

Le Samsung Galaxy S20 Ultra est une très grosse bête (Crédit image: Future)

Il n’existait pas de version «Lite» ou «E» du Samsung Galaxy S20, et ceux qui voulaient une version économique du produit phare devaient se contenter du Samsung Galaxy S10 Lite ou d’un appareil Galaxy A similaire. Cependant, Samsung a sorti un super énorme S20 sous la forme du Galaxy S20 Ultra.

Le Galaxy S20 Ultra est plus grand que ses homologues non ultra, avec une gamme de caméras plus impressionnante et une batterie plus grande, réservée à ceux qui ont beaucoup d’argent à dépenser pour un nouveau smartphone.

Donc, si Samsung se concentre sur les gros téléphones haut de gamme plutôt que sur les modèles économiques, nous pourrions voir un Galaxy Note 20 Ultra ou quelque chose de similaire – peut-être un appareil chargé de stylet qui traverse le pont du téléphone à la tablette.

Cela aurait sans doute un éventail plus large de cas d’utilisation, le stylet S Pen en faisant une véritable tablette de poche à part entière.

Coller avec le poinçon

Samsung Galaxy S10 Plus avec ses deux caméras frontales (Crédit image: Future)

Lorsque les appareils Samsung Galaxy S10 sont sortis avec leurs caméras frontales découpées perforées, la société a déclaré qu’elle prévoyait déjà de supprimer la fonctionnalité dès que possible. Un an plus tard, non seulement l’entreprise utilise toujours la fonctionnalité de conception, mais elle la perfectionne en la rendant plus petite et en l’ajoutant à ses appareils économiques ainsi qu’à ses appareils haut de gamme.

Les appareils Samsung Galaxy Note 10 ont fait leurs débuts dans la position de perforation que les Galaxy S20 utilisent, et il semble vraiment que Samsung s’en tient à la fonctionnalité dans un avenir prévisible. Par conséquent, nous nous attendons à voir les nouveaux appareils Galaxy Note 20 coller avec le trou de perforation et le garder dans cette position centrale.

Cela dit, des rumeurs indiquent que le Samsung Galaxy Fold 2 a abandonné le grand cran de son prédécesseur et a plutôt lancé les premiers appareils photo sous-écran de Samsung, et que ce téléphone devrait être lancé aux côtés des téléphones Note.

Il est certainement possible, alors, que les Notes puissent également utiliser cette technologie, mais nous ne retenons pas notre souffle pour l’instant.