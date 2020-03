Que pouvez-vous faire si vous souhaitez ajouter et personnaliser des widgets sur l’écran d’accueil de votre iPad?

Actuellement, l’iPad a réussi à améliorer considérablement sa productivité et a réussi à démarrer avec l’écran d’accueil. Où vous pouvez maintenant ajouter et personnaliser des widgets sur votre écran d’accueil et les afficher. Facilitant ainsi l’accès à vos lieux préférés.

Si vous ne disposez pas du dernier système d’exploitation pour votre iPad, cliquez simplement sur cet article pour savoir comment installer iPadOS beta sans utiliser iTunes. Ce sont quelques étapes simples et vous aurez votre nouveau système d’exploitation.

Comment ajouter et personnaliser des widgets sur votre écran d’accueil sur votre iPadOS 13

Il était courant que la vue de l’écran d’accueil de votre iPad soit la même que d’habitude. Actuellement, dans iPadOS 13, une colonne apparaît sur le bord gauche de l’écran du même. Pour lequel vous n’avez qu’à glisser vers la droite de n’importe où sur l’écran afin d’afficher le panneau de widgets.

Si vous êtes en mode paysage, la grille d’icônes se rétrécira pour occuper l’espace à côté du panneau Affichage. Vous devez glisser vers la gauche pour masquer le panneau. Si vous êtes en mode portrait, vous devez faire glisser votre doigt vers la droite sur l’écran d’accueil où le panneau Vue Aujourd’hui apparaîtra en haut.

Comment pouvez-vous ajouter des widgets à la vue Aujourd’hui?

Si vous débutez avec la vue Aujourd’hui, vous devez d’abord ajouter des widgets à cet écran. Pour cela, vous devrez faire défiler vers le bas de la section Vue Aujourd’hui et appuyer sur «Modifier».

Vous y verrez une liste ordonnée de tous les widgets activés. Sur le même écran, vous aurez une icône “Moins” sur le bord gauche et une icône “Poignée” sur le bord droit. Pour lequel vous pouvez appuyer sur le bouton “Moins” puis toucher “Supprimer” afin de pouvoir supprimer le widget que vous avez dans la vue Aujourd’hui.

Appuyez et maintenez l’icône “Gérer” afin que vous puissiez réorganiser les widgets de la liste. Vous devez faire défiler vers le bas pour afficher la section “Plus de widgets”. Vous pouvez y voir tous les widgets disponibles de vos applications installées. Si vous souhaitez ajouter plus à la vue Aujourd’hui, appuyez simplement sur l’icône verte “+” à côté du widget.

Comment mettre les widgets d’affichage actuels sur l’écran d’accueil

Homme affaires, utilisation, tablette, nuit

Si vous utilisez des raccourcis, l’idéal est de placer le panneau Vue Aujourd’hui sur l’écran d’accueil. De cette façon, tous vos widgets préférés seront toujours disponibles au moment où vous déverrouillez votre iPad.

Pour ce faire, vous devez ouvrir la vue Aujourd’hui en faisant glisser votre doigt vers la droite sur l’écran d’accueil plus à gauche. Ensuite, vous devez faire défiler vers le bas du panneau Vue Aujourd’hui et appuyez sur le bouton “Modifier”. Là, vous devez sélectionner l’option à côté de «Garder sur l’écran d’accueil».

Une fois que vous avez effectué une telle action, une nouvelle section intitulée “Favoris épinglés” devrait apparaître. Ensuite, vous pouvez faire glisser l’un des widgets de la liste vers la section “Favoris épinglés” afin qu’ils y soient fixés sur l’écran d’accueil.

Appuyez et maintenez le bouton “Gérer” à côté du widget, puis déplacez-le dans la section “Favoris épinglés”. Une fois que vous les avez placés, ces widgets devraient toujours apparaître sur votre écran d’accueil.

Vous pouvez les faire glisser pour afficher tous les autres widgets de la liste. Si vous voulez qu’il soit encore plus productif, vous pouvez utiliser votre iPad avec une souris. Ce sera beaucoup plus simple et plus facile à faire.