Que savez-vous de la commande Linux less? Nous vous racontons tout sur lui

Tout d’abord, la commande less Linux vous permet de naviguer dans un fichier texte. Chaque fois que vous activez cette commande, vous verrez un écran plein de texte. Cela semble à première vue l’une des commandes Linux les plus simples, mais il y en a beaucoup plus que vous ne pouvez l’imaginer.

Ce système d’exploitation open source est tout simplement génial. De la même manière, vous pouvez utiliser le terminal pour accéder à de nombreux endroits à l’intérieur et expérimenter des recherches et autres. Pour cette raison, dans cet article, nous vous expliquerons comment utiliser la commande pinky sous Linux. Jetez un oeil!

Comment la commande Linux less est-elle apparue?

Tout sous Unix et Linux a une histoire, et ce n’est pas

Pas de calembour. Le programme ou la commande moins est basé sur le programme

plus, qui a été lancé là-bas en 1978, dans la version 3.0 de Berkeley

Distribution de logiciels Unix (3.0BSD). Le plus de programme autorisé à passer

progressivement à travers un fichier texte, montrant un écran plein de texte

à la fois.

Le besoin est toujours la mère de l’invention, c’était le

incapacité des premières versions de more à revenir à

à travers une archive, qui a conduit Mark Nudelman à développer moins et à surmonter

Ce problème spécifique. Ce travail a commencé en 1983 et le premier

est sortie en dehors de l’entreprise pour laquelle il travaillait en 1985. En

Octobre 2019, c’est toujours lui qui garde le commandement moins.

Vous êtes-vous déjà demandé si

Y a-t-il un utilisateur Linux qui n’a pas utilisé la commande less? Même s’ils ne l’ont pas

utilisé pour parcourir un fichier texte choisi, il est probable qu’ils ont utilisé

la commande man Et la commande man appelle moins sous la table pour montrer

les pages de manuel. Donc, moins est une commande avec de nombreux tours dans sa manche.

Pourquoi la commande moins vaut mieux que la commande plus?

La commande less a été ajoutée au fil des ans.

Il a une quantité incroyable d’options de ligne de commande et de touches

Des touches de commande dont vous pouvez tirer le meilleur parti. Faire une

Comparaison rapide de la page de manuel pour moins cher et de la page de manuel

pour plus, vous commencerez à voir comment moins s’élève au-dessus de façon plus absolue.

De même, plus la commande a surmonté son échec initial

de ne pas pouvoir revenir sur la page à travers le texte, mais uniquement pour la

les fichiers Vous ne pouvez pas avancer vers l’arrière par l’entrée canalisée. Et pour

Bien sûr, vous pouvez le faire avec moins.

Grâce à sa flexibilité pour parcourir les fichiers, afficher plusieurs

fichiers, rechercher du texte, déposer et revenir aux signets. Outre le traitement des

Entrée canalisée, moins de victoires sans aucun doute. Utiliser dans moins de place ou plus va

vous simplifier la vie sous Linux.

Comment lire un fichier avec la commande less sous Linux?

Pour charger un fichier inférieur, indiquez le nom du fichier

dans la ligne de commande que nous vous donnons comme exemple:

moins Dr-Jekyll-et-Mr-Hyde-001.txt

Le fichier est chargé et affiché à l’écran. La partie

Le haut du fichier s’affiche dans la fenêtre du terminal. Vous pouvez utiliser le

molette de défilement de la souris pour faire défiler vers l’avant et vers l’arrière

Pour le texte. Sur le clavier, utilisez la barre d’espace ou la touche Page suivante pour

avancer dans le texte; Un écran de texte à la fois.

La page précédente se déplacera en arrière et dans le fichier. Aussi

va augmenter vers le début de celui-ci. Les touches Début et Fin vous amèneront

directement au début et à la fin du fichier texte, respectivement.

Le nom du fichier est affiché dans le coin inférieur

à gauche de l’écran. Lorsque vous commencez à vous déplacer dans le fichier,

résultat Ceci est utilisé pour vous montrer des messages et vous pouvez donc

Entrez plus de commandes. Pour quitter ou supprimer la commande less, vous devez

appuyez sur la lettre “q”.

La commande less affiche les numéros de ligne

Pour que les lignes du fichier texte soient numérotées par vous

de même, vous devez utiliser l’option -N qui signifie: numéros de ligne.

moins -N Dr-Jekyll-et-Mr-Hyde-001.txt

Les numéros de ligne peuvent être utiles pour vous guider

revenir à des lignes ou sections spécifiques dans les fichiers journaux et

d’autres fichiers qui ne sont pas écrits sur des lignes standard.

Comment rechercher la commande less

Pour rechercher le texte du fichier, appuyez sur la touche

contenir le symbole «/» puis tapez vos mots de recherche. La recherche

il est sensible à la casse et vos mots de recherche sont affichés

sur la dernière ligne de l’écran. Appuyez maintenant sur la touche Entrée pour

Chercher Dans cet exemple, le mot à rechercher est «Enfield».

La recherche se fait de la page courante à la fin

du fichier texte. Pour rechercher l’ensemble du fichier, vous devez vous rendre dans la partie

haut du fichier en question avant la recherche.

Vous serez informé s’il n’y a pas de match. S’il y en a un

coïncidence, l’écran se déplace pour afficher l’élément trouvé. Du

de la même manière, pour trouver l’élément correspondant suivant, appuyez sur la touche

«N». Pour rechercher l’élément correspondant précédent, appuyez sur la touche

«N».

Pour rechercher en arrière à partir de la position actuelle

fichier vers le début de celui-ci, appuyez sur le “?” et écris ta parole

ou terme de recherche. Pour trouver l’élément correspondant suivant,

appuyez sur «n». Pour trouver l’article correspondant précédent, vous devez

appuyez sur «N».

Gardez à l’esprit que lorsque vous effectuez une recherche «en arrière», les

l’élément correspondant qui rencontre “n”, est le plus proche du

haut du fichier. Et le “N” pour l’élément correspondant

recherche précédente d’un élément correspondant plus près du bas du

fichier. En d’autres termes, “n” et “N” inversent votre adresse

Cherchez quand vous regardez en arrière.

Ouvrir un fichier avec un terme de recherche

Vous pouvez utiliser l’option –p de less pour rechercher le fichier

texte et recherchez le premier élément correspondant. Après cela, il montrera

page avec l’élément de recherche correspondant, au lieu du premier

Page de fichier Sauf si l’élément de recherche se trouve dans

première page de celui-ci

N’oubliez pas qu’il n’y a pas d’espace entre –p et

terme ou mot de recherche

moins -pEnfield Dr-Jekyll-et-Mr-Hyde-001.txt

De cette façon, le fichier est affiché avec le premier terme

recherche correspondante.

Naviguer avec la commande less: les touches les plus utiles

Vous pouvez également utiliser ces touches pour vous déplacer

terminal et recherchez le fichier texte.

1.a.- Déplacer une ligne vers l’avant: flèche vers le bas, Entrée, E ou J.

1.b.- Déplacer une ligne vers l’arrière: flèche vers le haut, Y ou K.

1.c.- Avancer une page: barre d’espace ou Page suivante.

1.d.- Reculer d’une page: Page ou b.

2.a.- Faites défiler vers la droite: flèche droite.

2.b.- Défilement vers la gauche: flèche gauche.

3.a.- Aller au début du fichier: Démarrer ou g.

3.b.- Aller à la fin du fichier: Fin ou G.

3.c.- Aller à une ligne spécifique: taper le numéro de ligne puis appuyer sur la touche «g».

3.d.- Accédez à un pourcentage dans le fichier: saisissez le pourcentage, puis appuyez sur la touche “p” ou “%”.

4.a.- Recherche en avant: appuyez sur «/» et tapez votre recherche, comme «Jekyll» et appuyez sur la touche Entrée.

4.b.- Recherche en arrière: appuyez sur «?» et tapez votre recherche, comme «/ Hyde» et appuyez sur Entrée.

5.- Prochain élément de recherche correspondant: n.

6.- Elément de recherche précédent: N.

7.- Quitter: q.

“Serrez les lignes blanches”

L’option –s, qui consiste à appuyer sur des lignes vierges, élimine

une série de lignes vides et remplacez-les par une seule ligne. De même

forme, il y a quelques lignes vierges consécutives dans l’exemple que nous avons

Cette projection. Voyons maintenant comment les moins les traitent lorsque nous utilisons l’option -s:

moins -s Dr-Jekyll-et-Mr-Hyde-001.txt

Vous verrez que toutes les doubles lignes blanches ou plus vont être

remplacée par une seule ligne vierge dans chaque cas.

Comment afficher plusieurs fichiers

La commande less peut ouvrir plusieurs fichiers pour vous. Tu peux

Aller et venir d’un fichier à l’autre. De même, moins se souviendront de la position dans chaque

fichier.

moins

Dr-Jekyll-et-Mr-Hyde-001.txt Dr-Jekyll-et-Mr-Hyde-002.txt

Les fichiers que vous avez appelés pour la recherche sont ouverts et affichés

Le premier fichier. Vous verrez également le fichier que vous consultez et

Combien ont été chargés. Maintenant, vous pouvez donc voir le fichier suivant,

appuyez sur “:” puis appuyez sur la touche “n”.

Votre écran changera pour afficher le deuxième fichier et le

Les informations sur la ligne du bas seront mises à jour pour montrer que vous regardez

Le deuxième fichier. Pour revenir au fichier précédent, tapez «:» et

puis appuyez sur la touche «p».

Utilisez des marques pour la commande less

La commande less vous permet de placer un marqueur de sorte que

Vous pouvez facilement revenir à une ligne marquée. Voici comment chaque marqueur est

représenté par une lettre. Pour placer une marque sur une ligne, appuyez sur la touche

Touche “m”, puis appuyez sur la lettre que vous souhaitez utiliser, comme la lettre

“A”.

De même, lorsque vous appuyez sur la touche «m»,

la ligne inférieure de l’écran affiche un message en attendant que vous appuyiez sur

Une clé d’une autre lettre. C’est ainsi que dès que vous appuyez sur une lettre, il

supprimera la demande du terminal.

À partir de tout autre emplacement du fichier, vous pouvez facilement revenir à une marque en appuyant sur l’apostrophe ou le guillemet simple (‘), puis en appuyant sur la lettre de la marque vers laquelle vous souhaitez revenir.

Lorsque vous appuyez sur la touche (‘), vous serez invité à indiquer la marque vers laquelle vous souhaitez vous rendre. Maintenant, appuyez sur la lettre de la marque à laquelle vous souhaitez revenir et cette section du fichier texte sera affichée.