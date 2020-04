Que se passe-t-il avec Houseparty et pourquoi les utilisateurs se plaignent-ils de l’application?

En période d’isolement social où la grande majorité est à la maison pour empêcher la propagation du coronavirus, beaucoup recherchent des alternatives pour rester en contact avec les personnes qu’ils aiment le plus. Nous sommes sûrs que vous avez entendu parler de Houseparty, l’une des options qui existent pour passer des appels vidéo qui est sur toutes les lèvres pour de nombreuses raisons.

Le principal et peut-être le plus important est que, contrairement à d’autres applications telles que Zoom, Skype ou Google Hangouts qui se concentrent sur l’organisation de conférences d’affaires ou pour les étudiants qui en ont besoin, Houseparty est quelque chose de complètement différent. Au-delà de la possibilité de discuter avec vos amis, votre famille ou votre partenaire et être libre vous donne la possibilité de jouer et d’utiliser des cloches et des bourdonnements dans le style de Hotmail Messenger (oui, nous sommes déjà vieux).

Dans les derniers jours cette application est devenue populaire auprès des jeunes, c’est pourquoi des milliers d’entre eux dans le monde ils le déchargent pour tuer le temps libre en ces jours de quarantaine. Cependant, tout n’est pas amusant et amusant avec l’application, car plus tôt cette semaine, différents médias tels que The Independent ont indiqué que Houseparty avait souffert d’une violation qui frappait directement toutes les personnes qui l’utilisaient.

De quelle manière? Eh bien, la grande majorité des Les utilisateurs se sont plaints de l’application sur Twitter, affirmant que depuis qu’ils l’avaient téléchargée, quelqu’un avait eu accès à des comptes personnels qui n’avaient rien à voir avec elle. avec l’exécution de l’application comme Spotify, Netflix et encore plus forts comme Paypal. Depuis lors, le réseau social regorge de messages négatifs contre l’application et Il y avait ceux qui ont envoyé des messages sur WhatsApp pour alerter leurs contacts de ce qui se passait.

Merci beaucoup Houseparty. MERCI BEAUCOUP pic.twitter.com/hECccedPcM

– Lulu (@_lucybrand) 31 mars 2020

Voyant cette situation et presque immédiatement, Le compte Twitter officiel de Houseparty a écrit un message disant qu’ils étaient victimes d’une campagne de diffamation rémunérée et qu’ils faisaient des recherches pour trouver la personne qui a lancé la rumeur de la rumeur ». De plus, si cela ne suffisait pas Ils ont offert une récompense d’un million de dollars à celui qui a trouvé le coupable de tout cela.

Nous enquêtons sur des indications selon lesquelles les récentes rumeurs de piratage auraient été propagées par une campagne de diffamation commerciale rémunérée pour nuire à Houseparty. Nous offrons une prime de 1 000 000 $ à la première personne à fournir la preuve d’une telle campagne à bounty@houseparty.com.

– Houseparty (@houseparty) 31 mars 2020

Si Houseparty est si sûr, alors quel est le problème avec cette application?

Ainsi que toutes les applications qui gèrent des données personnelles, Houseparty a des politiques de sécurité. Cependant le problème semble être dans cesEh bien, comme il y a des lignes très bien marquées sur l’utilisation de vos données à des fins commerciales ou promotionnelles, ou partager votre téléphone exclusivement avec le service technique, des amis ou des contacts au sein de l’application, il existe d’autres directives qui restent dans l’air.

Selon Tech Crunch, qui a interviewé Ray Walsh de la firme de recherche ProPrivacy, qui a évalué ces lacunes dans les politiques de sécurité de Houseparty comme un cauchemar et ils vous font penser qu’en fait c’est une application qui vend les informations de ses utilisateurs. Comme c’est ce qu’il en a dit:

«Quiconque décide d’utiliser l’application pour rester en contact pendant la quarantaine doit savoir que l’application recueille une quantité troublante d’informations personnelles. Cela inclut les données de géolocalisation, qui pourraient, en théorie, être utilisées pour cartographier l’emplacement de chaque utilisateur. Un examen plus approfondi de la politique de confidentialité de Houseparty révèle que la société promet d’anonymiser et d’agréger les données avant de les partager avec des tiers affiliés et partenaires avec lesquels elle travaille. Cependant, maintes et maintes fois, les chercheurs ont montré que des données précédemment anonymisées peuvent être ré-identifiées. »

La solution à tout cela est de leur donner le moins d’informations possible

Bien que beaucoup pensent que tout est perdu la vérité est que ce n’est pas, Walsh aussi a donné quelques points qui pourraient être utilisés pour protéger vos données dans Houseparty et d’autres applications. Le premier est évidemment de le supprimer, mais si vous souhaitez continuer à chatter il vous recommande entrez les paramètres de votre téléphone et bloquez l’accès à des options telles que votre position, vos photos, votre appareil photo, etc., ne lui donne pratiquement pas la possibilité d’accéder à tout ce qui a trait à vous ou à des informations sensibles.

L’autre est mettre de faux noms et dates de naissance, de préférence utiliser ou créer un compte de messagerie que vous n’utilisez presque plus ou pour lequel vous n’avez pas de données personnelles afin de ne l’utiliser que pour avoir la possibilité de parler avec vos amis et votre famille. Cela nous dit également que nous devons déconnecter chacun des réseaux sociaux que nous avons liés à Houseparty pour les empêcher d’entrer facilement.