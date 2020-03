Que se passe-t-il avec votre iPhone pendant l’épidémie de coronavirus? – .

L’épidémie de coronavirus est une mauvaise nouvelle, mais les mesures d’hygiène standard réduiront le risque d’infection, notamment le nettoyage de votre iPhone et d’autres appareils électroniques portables.

Les instructions officielles de nettoyage de l’iPhone existent déjà et s’appliquent à d’autres produits Apple et à d’autres appareils électroniques.

L’épidémie de Covid-19 a également eu un impact sur la chaîne d’approvisionnement de l’iPhone, ce qui signifie que les réparations et les remplacements pourraient prendre plus de temps que d’habitude, selon une nouvelle fuite.

Visitez la page d’accueil de . pour plus d’histoires.

L’épidémie de coronavirus pourrait ralentir en Chine, où tout a commencé il y a quelques mois, mais elle ne fait que commencer partout ailleurs. L’Italie est le meilleur exemple de problèmes en ce qui concerne les infections à Covid-19. En un peu plus de deux semaines, l’Italie a atteint plus de 9 100 infections et 463 décès, selon des chiffres récents. Le gouvernement a d’abord mis en quarantaine le nord du pays, puis verrouillé la totalité de l’Italie. En d’autres termes, il n’y a toujours aucune raison de paniquer, car il semble que le coronavirus ne disparaîtra pas bientôt et pourrait devenir une maladie saisonnière semblable à la grippe. Mais vous devez toujours vous assurer de prendre des protections pour réduire le risque d’attraper et de transmettre Covid-19. Une sensibilisation accrue à l’hygiène personnelle est quelque chose qui peut beaucoup aider à prévenir les infections. Vous devez vous laver les mains correctement aussi souvent que possible, utiliser un désinfectant pour les mains et éviter de vous toucher le visage – vous devez avoir entendu ce conseil partout. Mais vous savez quoi faire d’autre? Nettoyez également votre téléphone.

De tout ce qui nous entoure, le smartphone est l’objet que nous touchons le plus chaque jour, où que nous soyons et que nos mains soient propres ou non. Coronavirus ou non, cela ne changera pas à l’avenir. En fait, l’utilisation du smartphone n’augmentera que si vous devez passer du temps à l’intérieur, isolé des autres. Le smartphone est votre passerelle vers le monde et l’arme parfaite pour contrôler l’ennui.

Coronavirus ou non, vous devez nettoyer votre iPhone ou appareil Android fréquemment. Comme je l’ai déjà dit, nous le touchons le plus pendant la journée. Cela concerne à la fois l’écran et le panneau arrière. Si vous avez un étui de protection, vous voudrez peut-être le retirer de temps en temps et nettoyer l’intérieur également.

Le problème avec le coronavirus est que, même si vous gardez vos mains propres, des gouttelettes contenant le virus peuvent atteindre votre téléphone lorsque vous l’utilisez dans des lieux publics, et elles peuvent se transmettre à vos doigts puis à votre corps.

Nous vous avons déjà dit qu’Apple a publié des conseils sur la façon de nettoyer votre iPhone et tout autre produit – les lingettes désinfectantes Clorox sont votre ami.

Mais que se passe-t-il si votre appareil est endommagé et doit être réparé alors que des mesures contre les coronavirus pourraient être en vigueur dans votre région? La première chose à faire si vous vous apprêtez à remettre votre appareil en réparation est de sauvegarder vos données – et vous pourriez même vouloir restaurer les paramètres d’usine du téléphone. Vous devez ensuite nettoyer le combiné avant de le ramener dans un Apple Store ou un centre de réparation agréé – ou avant de l’expédier.

Selon une source au sein d’Apple: la production d’iPhone a près de deux mois de retard.

Les pièces de rechange peuvent prendre de 2 à 4 semaines pour devenir disponibles.

Le remplacement d’unités entières peut prendre 5 à 8 semaines.

Si votre appareil n’est plus sous garantie pendant que vous attendez, Apple couvrira les frais. # Coronavirus

– Jon Prosser (@jon_prosser) 8 mars 2020

Selon un YouTuber, la mauvaise nouvelle est que le coronavirus pourrait avoir un impact sur les réparations. Jon Prosser a consulté Twitter plus tôt cette semaine pour révéler que, selon une source d’Apple, la production d’iPhone a deux mois de retard et que les pièces de rechange peuvent prendre de 2 à 4 semaines pour devenir disponibles. Le remplacement d’unité peut nécessiter jusqu’à huit semaines d’attente. Il a également déclaré qu’Apple pourrait émettre un prêt d’iPhone pendant que vous attendez que le vôtre soit réparé. Tant que vous avez un iPhone 6 ou version ultérieure et qu’Apple a suffisamment de stock, vous pouvez obtenir un prêteur iPhone 7 ou iPhone 8.

Dans certains cas, Apple vous proposera un prêt en attendant la réparation / le remplacement. C’est pour l’iPhone 6s et les versions ultérieures.

Si vous possédez un iPhone 6s / 7, vous recevrez un iPhone 7 de 32 Go comme appareil de prêt. Si vous avez un iPhone 8 et supérieur, vous recevrez un iPhone 8 de 64 Go.

– Jon Prosser (@jon_prosser) 8 mars 2020

Nous n’avons aucune confirmation de cette rumeur particulière, mais les mesures de verrouillage de la Chine qui ont mis des millions de personnes en quarantaine pendant des semaines ont eu un impact sur la chaîne d’approvisionnement de la production d’iPhone – et l’iPhone n’est pas le seul gadget de premier plan affecté par l’épidémie de coronavirus.

Une fois que vous avez obtenu un remplacement, vous devez le nettoyer avant de restaurer vos sauvegardes et de commencer à l’utiliser. Et continuez ensuite à répéter cette procédure de nettoyage, qu’il y ait ou non une alerte d’épidémie de virus. Il en va de même pour les appareils Android ou tout autre gadget portable, y compris les tablettes, les ordinateurs portables, le Switch, les appareils photo, etc.

Source de l’image: Alex Tai / SOPA Images / Shutterstock

Chris Smith a commencé à écrire sur les gadgets comme un passe-temps, et avant de le savoir, il partageait son point de vue sur les technologies avec des lecteurs du monde entier. Chaque fois qu’il n’écrit pas sur les gadgets, il échoue lamentablement à rester loin d’eux, bien qu’il essaie désespérément. Mais ce n’est pas nécessairement une mauvaise chose.

.