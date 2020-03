Que s’est-il passé lorsque le coronavirus a forcé l’école de mon enfant à se connecter – .

La fille de l’auteur suit des cours dans le cadre du programme «Classroom to Cloud» du Northshore School District (Photo: Isaac Bender)

L’emballage du sac à dos appartient au passé – du moins pour les prochaines semaines.

Ma fille est une élève de deuxième année du district scolaire de Northshore, qui a fermé la semaine dernière en raison de l’épidémie de coronavirus et a mis tout l’apprentissage en ligne. Cela signifie que les devoirs écrits et les tests pratiques ont été remplacés par Google Forms and Docs. Assis dans la même pièce avec son professeur a été remplacé par des conférences en classe via Zoom.

Cette situation semblait intimidante, mais je suis d’accord avec la façon dont les choses se sont passées. En fait, j’aime bien ça.

Bien que ce nouveau modèle en ligne, que le district a surnommé «Classroom to Cloud», n’ait pas la structure prédéterminée de la journée scolaire traditionnelle, certains des changements qui l’accompagnent sont accueillants. En plus de quelques instructions en direct programmées, ma fille est généralement capable de vaquer à ses occupations d’une manière qui fonctionne pour elle tant qu’elle termine toutes ses tâches. C’est une bonne chose, car elle peut faire une pause quand elle en a besoin et creuser en mathématiques quand elle est prête. Elle peut prendre son temps pour déjeuner plutôt que d’être précipitée hors de la porte de la cafétéria.

La réponse des parents et des enfants dans son ensemble semble être positive, bien qu’elle comporte certaines complications.

Grande variété de logiciels

Un défi pour les parents est la grande variété de programmes utilisés. Alors que certains programmes sont utilisés dans la plupart des salles de classe, d’autres sont spécifiques à certains enseignants. Les parents d’élèves du secondaire et du secondaire éprouvent des difficultés particulières, car ils ont chacun plusieurs enseignants qui peuvent tous utiliser des programmes différents et autoriser – ou non – des horaires flexibles. D’après ce que j’ai entendu des parents, l’expérience peut être comme le jour et la nuit, selon l’enseignant et le niveau de confort de l’enseignant avec la technologie.

Lisa Youngblood Hall, directrice des communications pour le district, a déclaré que c’était la raison même de la variété – parce qu’ils voulaient mettre les enseignants à l’aise.

«Nous voulions que les enseignants puissent utiliser les mêmes outils qu’ils ont déjà utilisés en classe et qui correspondent à leur style d’enseignement», a-t-elle déclaré.

Sur le plan positif, cela signifie également que de nombreux étudiants connaissent déjà les outils, car ils les ont déjà utilisés. Certains des programmes utilisés sont Google Classroom et Docs, Zoom, i-Ready, Noodle Tools, NoRedInk, FlipGrid et Seesaw.

Hall a déclaré que le district reconnaît que cela peut être écrasant et déroutant. Ils espèrent rendre certains programmes cohérents dans tout le district. Elle a déclaré qu’ils avaient discuté avec Microsoft de la possibilité d’apporter des modifications aux équipes Microsoft afin de mieux l’adapter aux environnements éducatifs. Le programme est actuellement mis à l’essai dans quelques-unes des écoles, et ils espèrent le déployer prochainement dans les autres écoles.

Capture d’écran d’un tableau de bord étudiant dans i-Ready

Les cours de ma fille utilisent une combinaison de Google Classroom, Zoom et i-Ready. i-Ready a déjà été utilisé dans tout le district pour les élèves du primaire comme moyen de donner des leçons et de mesurer les capacités des élèves en lecture et en mathématiques. Alors que Google Classroom et Zoom étaient nouveaux pour nous, ma fille était déjà pleinement compétente en i-Ready. Les deux autres ont été très faciles à mettre en place.

Mais nous avons de la chance. Mon mari et moi sommes très férus de technologie. D’autres parents peuvent ne pas avoir l’étendue des connaissances dans ce domaine. Cela peut rendre les choses difficiles pour eux et leurs enfants. En réponse à ce problème, le district a mis en place une banque téléphonique d’assistance technique pour répondre aux questions des parents et aider à résoudre les problèmes de mise en route de leurs enfants.

“En général, cela se passe assez bien pour nous”, a déclaré Jenn Kirkland, qui a des filles au collège et au lycée. «L’une de mes filles préférerait que davantage de ses cours comme la chorale, le dessin et l’ASL soient en personne, et faire bouger l’autre est un défi.»

Kirkland a déclaré que ses filles diffèrent également en matière de confort technologique.

“[One of my daughters] est dans tous les domaines artistique, mais son niveau de confort technique est assez faible par rapport au reste de sa famille », a-t-elle déclaré. “[My other daughter] est un peu un scientifique fou. Elle est plus technologique que moi (et je suis plutôt bonne). “

L’autre grand problème que le district devait considérer était l’équité. Encore une fois, ma famille a eu de la chance dans ce domaine. Nous avons des appareils récents et une connexion Internet haut débit fiable. Mais le district devait s’assurer que chaque élève avait la possibilité de continuer à apprendre. Pour ce faire, ils ont prêté des ordinateurs ou des tablettes avec des points d’accès Wi-Fi à tous ceux qui en avaient besoin, même si la famille possédait déjà un ordinateur. De cette façon, les familles avec plusieurs enfants ont toutes pu participer quand elles en avaient besoin.

Il s’agit d’un défi plus important pour les écoles publiques de Seattle, qui a annoncé sa propre fermeture de deux semaines à partir de jeudi mais n’offre pas d’apprentissage en ligne car il n’est pas en mesure de fournir un accès équitable à tous les élèves du district, qui compte plus de 53 000 élèves. est plus de deux fois plus grand que le Northshore District, dans un plus large éventail de communautés. Northshore pourrait se permettre de donner à chaque étudiant un appareil grâce à une taxe qui a été adoptée en 2018 et qui a été conçue pour financer spécifiquement des initiatives technologiques dans le district.

La routine quotidienne

Dans le district de Northshore, lundi était le premier jour d’école en ligne complète. Cela reflétait beaucoup le premier jour à l’école physique. Les leçons étaient légères et il s’agissait davantage de se mettre au courant de ce que serait le processus. Hier, j’ai pu voir à quoi ressemblerait une journée normale d’apprentissage en ligne.

Chaque matin, nous nous connectons à Google Classroom pour consulter ses devoirs de la journée. Ensuite, la classe a une conversation en ligne avec son professeur principal via Zoom. Cette session de près d’une heure comprend une variété de leçons en groupe. Parfois, il peut s’agir d’un livre. Hier, les étudiants ont partagé une opinion sur laquelle ils travaillaient et ont reçu des commentaires des autres étudiants.

Cela peut sembler être la plus grande recette de catastrophe à laquelle vous pouvez penser – 22 élèves de deuxième année tous ensemble dans un chat vidéo. L’enseignant gère cette tâche intimidante en profitant de certains des outils disponibles dans Zoom. Il a donné aux enfants quelques minutes pour converser entre eux et se dire bonjour. J’étais assise dans la même pièce que ma fille pendant ce cours, et je dois admettre que ma première pensée alors qu’ils se criaient tous dessus était: “Comment ça va marcher dans le monde?” Mais l’enseignant a la possibilité de couper le son de tout le monde, puis de réactiver l’élève qui parle. Il peut également bloquer la vidéo une par une si quelqu’un distrait tout le monde.

Il a fallu une minute aux enfants pour comprendre la configuration. Ma fille n’arrêtait pas de parler quand elle était muette et je pouvais voir certains des autres enfants faire de même. S’ils veulent parler, ils ont deux façons de le faire. Ils peuvent lever la main physiquement ou utiliser l’option «lever la main» du programme. D’un point de vue éducatif, il serait préférable que l’option apparaisse sur l’écran principal (si quelqu’un de Zoom lit.) À l’heure actuelle, elle est enterrée dans un menu – même si quelques enfants l’ont trouvée plus rapidement que moi.

Il y a aussi un chat en temps réel, mais son professeur l’a configuré pour que les messages ne lui soient adressés que pour que les enfants n’aient aucune chance d’être distraits par cela. Une fois qu’ils ont tous réalisé qu’ils étaient muets, ils sont restés assez engagés. Mais je n’ai pas été vraiment surpris par cela, car je suis un docent d’art pour la classe et ce sont surtout des enfants respectueux lorsque les autres élèves parlent. Nous avons peut-être aussi eu de la chance sur ce front. Comme la plupart des autres programmes de vidéoconférence, son professeur peut également partager son écran, ce qu’il a fait à plusieurs reprises.

Le tableau de bord de Chrome Music Lab

Ce n’était pas la seule leçon en direct que ma fille avait hier. Elle a également eu la chance de se lancer dans un cours de musique. Cela a également été fait sur Zoom, et cet enseignant a profité des outils de la même manière. La seule fois où il réactiverait tout le monde, c’était quand il voulait qu’ils chantent pendant qu’il partageait son écran avec la partition qui s’y trouvait. Puis il a dit aux enfants d’aller jouer sur le Chrome Music Lab.

Mais toutes ses leçons ne sont pas en direct. Outre les activités dans i-Ready, certaines des leçons sont des vidéos préenregistrées que les élèves regardent. Ensuite, ils terminent la leçon, que ce soit dans un classeur mathématique sur papier ou en écrivant directement dans Google Docs. Tout document Google qu’elle crée est automatiquement stocké sur son Google Drive personnel, qu’elle utilise déjà régulièrement.

D’autres leçons préenregistrées, y compris la bibliothèque et P.E., essaient d’imiter ce qu’elles seraient à l’école. Le bibliothécaire a partagé un livre et a ensuite proposé aux enfants d’aller sur le site du King County Library System pour en écouter d’autres tout au long de la semaine. Le P.E. les enseignants avaient des instructions écrites pour les activités d’échauffement, puis des vidéos d’étirements et de rouleaux de gymnastique sur lesquels ils se concentreront lorsque les enfants retourneront à l’école. Je ne m’attendais pas aux cours de spécialité – musique, bibliothèque et P.E. d’offrir des leçons aussi impliquées qu’eux.

Hall dit que même si le programme Classroom to Cloud devait être mis en œuvre par nécessité, le district le voit également comme une opportunité de continuer à apprendre lorsque les écoles doivent être fermées pour d’autres raisons, comme la tempête de neige de l’année dernière, qui a fermé le quartier pendant plus de une semaine. C’est aussi un moyen pour les enseignants de profiter de la technologie d’une manière plus large lorsque les élèves retournent à l’école.

Avant l’annonce de la fermeture à long terme, le district a fermé les écoles pendant une journée pour donner aux enseignants une session de formation d’une journée. Hall a dit que c’était vraiment révélateur pour les enseignants.

“Certains d’entre eux sont sortis de ces réunions en disant:” Je n’avais aucune idée de ce qui était possible. “”

L’annonce de fermeture initiale indiquait que les écoles seraient fermées jusqu’à 14 jours, mais la date à laquelle les élèves retourneront à l’école n’a pas été déterminée. Je doute que les écoles ouvrent avant la fin mars. Sur la base des politiques de travail à domicile récemment adoptées par les grandes entreprises technologiques, 14 jours semblent être un nombre très faible. Et même si j’ai beaucoup de flexibilité en tant que pigiste pour soutenir l’apprentissage à domicile de ma fille, beaucoup n’ont pas autant de chance. Même si chaque enfant a la technologie pour apprendre à la maison, de nombreuses familles ont de sérieux problèmes à les aider. Trouver des solutions à ces défis nécessitera plus que le district scolaire à résoudre. La communauté doit également intensifier ses efforts. Je suis reconnaissant que la communauté du district de Northshore semble à la hauteur.