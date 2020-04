Que signifie la page d’erreur 404 et comment est-elle utilisée?

Si vous avez cliqué sur une page particulière mais au lieu d’afficher le site souhaité, la page d’erreur 404. s’affiche. Cette erreur vous indique que la page que vous avez demandée n’est pas disponible. C’est quelque chose comme l’erreur “404 introuvable”. Cela dit, une erreur 404 est le code d’état HTTP normalisé.

De cette façon, le message est envoyé depuis le serveur Web d’une présence en ligne, vers le navigateur Web, qui est généralement le client qui a envoyé la requête HTTP. Pour cette raison, le navigateur affiche ce code d’erreur.

Comment obtenir une erreur 404?

Ce qui déclenche un message d’erreur 404 est lorsque le contenu du site Web a été supprimé ou déplacé vers une autre URL. Il existe également d’autres raisons pour lesquelles un message d’erreur peut apparaître, notamment celles que vous verrez ci-dessous.

L’URL ou son contenu, tels que des fichiers ou des images, peut avoir été supprimé ou déplacé. Le tout sans ajuster les liens internes dont il dépend. En outre, l’URL a été incorrectement tapée pendant le processus de création ou une refonte, incorrectement liée ou saisie de manière incorrecte dans le navigateur.

Le serveur responsable du site Web ne fonctionne pas ou la connexion échoue. Le nom de domaine demandé peut également ne pas être converti en IP par le système de noms de domaine (DNS). Et le dernier; il se peut que le nom de domaine saisi n’existe plus.

Les liens “morts” sont souvent laissés pendant de longues périodes car les opérateurs n’ont aucune idée que le contenu lié a été supprimé ou déplacé. De nombreux sites Web apparaissent toujours sur les pages de résultats des moteurs de recherche, même s’ils ne sont plus disponibles en ligne ou du moins pas à l’URL spécifiée.

De même, d’autres sites Web liés, tels que des blogs, des portails d’actualités, entre autres, ne sont souvent pas informés que le site a été supprimé ou qu’il peut être trouvé sous une nouvelle URL. De nombreux opérateurs de sites Web ne vérifient pas régulièrement leurs liens externes et, par conséquent, un lien de travail pourrait facilement devenir un lien mort.

Comment réparer “l’erreur 404 introuvable”?

Une erreur 404 vous donnera rarement des raisons de vous réjouir. Au final, les visiteurs du site n’ont pas trouvé le contenu qu’ils recherchaient. Cependant, l’apparition d’une page d’erreur 404 ne signifie pas nécessairement que les informations souhaitées ne sont pas disponibles du tout.

Dans de nombreux cas, la solution à l’erreur d’origine est facile à trouver et l’utilisateur peut être rapidement dirigé vers la page Web qu’il recherchait à l’origine. Alors, comment pouvez-vous obtenir une solution d’erreur 404 exactement? Ce que vous devez faire, c’est essayer ces solutions possibles que nous vous proposons ci-dessous.

1.- Rechargez la page pour que l’erreur 404 disparaisse

Il est possible que l’erreur 404 soit apparue pour la simple raison que la page ne s’est pas chargée correctement. Vous pouvez facilement le vérifier en cliquant sur le bouton “Mettre à jour” de votre navigateur ou en appuyant sur la touche F5.

2.- Vérifiez l’URL

Que vous ayez entré l’URL manuellement ou que vous ayez été dirigé vers vous via un lien, vous avez peut-être fait une erreur. Pour cette raison, vous devez vérifier le chemin spécifié du site Web.

Il se peut que vous ou quelqu’un qui a saisi le lien ait mal orthographié quelque chose. En plus des fautes d’orthographe, il se peut également que les barres obliques aient été omises ou perdues. Mais gardez à l’esprit que cela ne peut être vérifié qu’avec des URL «propres», car elles contiennent des mots illisibles au lieu d’abréviations, de lettres, de chiffres et de symboles incompréhensibles.

3.- Revenez dans les niveaux du répertoire

Si une URL de la structure suivante: example.com/Directory1/Directory2/Directory3 et provoque une page d’erreur 404, vous pouvez toujours revenir au niveau de répertoire précédent. Dans cet exemple: example.com/Directory1/Directory2. Tout cela pour vérifier si la page souhaitée y est liée. Il vous suffit de supprimer le dernier répertoire de l’URL.

Le lien de la page que vous recherchez doit être visible sur la page précédente. Si ce n’est pas sur cette page, vous pouvez revenir à la page précédente et y trouver le lien correct.

4.- Utilisez la fonction de recherche du site Web pour déboguer l’erreur 404

De nombreux sites Web proposent une fonction de recherche dans le cadre de leur page d’accueil. En entrant un ou plusieurs mots-clés, il peut vous aider à trouver la page spécifique que vous recherchez.

5.- Vous pouvez utiliser un moteur de recherche

Vous avez la possibilité d’utiliser le site Internet de votre choix pour trouver un site Internet spécifique. Tant que le site que vous souhaitez visiter existe, vous pouvez le trouver en entrant le domaine du site Web ou une transcription par mot-clé du sujet que vous souhaitez rechercher.

6.- Supprimer le cache et les cookies du navigateur

Si vous pouvez accéder au site Web à partir d’un autre appareil et que l’erreur 404 n’apparaît que sur un certain ordinateur, le problème peut être lié à votre navigateur. Donc, vous devez supprimer le cache du navigateur et tous les cookies sur ce site et cela vous permettra enfin d’accéder à la page que vous souhaitez.

7.- Vous devez contacter le site Web si vous obtenez l’erreur 404

Si aucun des conseils mentionnés ci-dessus n’a réussi, la seule option restante peut être de contacter la ou les personnes responsables du site Web. Les informations de contact peuvent généralement être trouvées dans son en-tête ou sur une page spécifique avec le nom “Contact” ou quelque chose comme ça.

Les exploitants de sites Web devraient vous fournir des informations indiquant si la page que vous recherchez existe réellement. Il est possible que la page en question ait été déplacée vers une nouvelle URL et dans ce scénario, vous ferez une grande faveur à l’opérateur du site Web. Ils peuvent ensuite effectuer un correctif d’erreur 404 en introduisant une redirection de domaine, qui dirigera automatiquement les utilisateurs vers la page Web précédente à partir de la page actuelle.

Une erreur 404 peut endommager le classement et la réputation d’une page Web

Les moteurs de recherche comme Google et Bing auront une impression négative d’un site s’il contient beaucoup d’erreurs 404. Une fois que les robots ont établi que de nombreuses demandes sont traitées avec des codes 404, le site est censé être mal entretenu.

Ainsi, les liens morts affectent le classement d’un site, et Google peut diminuer son emplacement SERP ou même cesser de l’indexer si trop de pages d’erreur 404 se produisent, ce qui peut entraîner une diminution significative du nombre de visiteurs sur cette page. Web.

De plus, les utilisateurs perdent confiance dans la page si elle est pleine de liens brisés ou si la page de destination, qui est la page accessible à partir des résultats du moteur de recherche, est morte. Si la page rencontre régulièrement ce problème, de nombreux utilisateurs ne prendront pas la peine de poursuivre la recherche car ils ne sont même pas sûrs que le contenu souhaité est toujours disponible.

Identifiez les erreurs 404 sur votre propre site Web

Il est important que les opérateurs de sites Web évitent les pages HTTP 404. Cela s’applique aux pages d’erreur 404 internes sur votre propre site Web. Ainsi que des pages d’erreur 404 externes sur d’autres sites. Il existe de nombreux outils gratuits disponibles pour vous aider à trouver facilement ces liens rompus.

1.- Console de recherche Google

Anciennement connu sous le nom de “Google Webmaster Tools”, si vous avez déjà un compte Google et que vous y avez enregistré votre site Web, vous devez utiliser l’option Google Search Console. Toute erreur 404 trouvée par le robot Google est affichée dans l’outil Web et peut également être marquée comme corrigée à cet endroit. Des fonctionnalités supplémentaires vous permettent de trouver des erreurs dans les fichiers robots.txt et d’utiliser des statistiques d’analyse pour déterminer la fréquence à laquelle les robots d’exploration Google ont exploré votre site.

2.- Dead Link Checker

Dead Link Checker est l’un des outils les plus simples et les plus rapides pour trouver des pages 404 liées en interne et en externe. Avec cette application Web, vous devez saisir l’URL du site que vous souhaitez inspecter, puis la vérification commence. De même, vous avez la possibilité de consulter une seule page Web ou un site complet. L’application répertorie toutes les pages d’erreur suivies avec des codes d’état et des URL.

3.- Vérificateur de liens W3C

Cet outil en ligne du World Wide Web Consortium (W3C) est particulièrement détaillé lorsqu’il s’agit de tester des pages Web individuelles. La vérification des liens prend donc plus de temps qu’avec d’autres sites Web.

Le vérificateur de liens W3C fonctionne exactement comme le vérificateur de liens morts: vous devez saisir l’URL et laisser l’outil faire le reste. Il est également possible d’ajouter plus de détails pour approfondir la recherche.

